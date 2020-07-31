«Передвигаться по центру на велосипеде легко»: московская семья практически забыла об автомобиле

Передвигаться на велосипеде по Лондону, Копенгагену, взять в аренду для прогулки в Нью-Йорке - легко. Москва постепенными шагами идет к такому же уровню. Количество велосипедистов растет, а значит и нужно добавлять велодорожки. Семья Тихоновых полным составом пересела на велосипеды три месяца назад и уже стала отвыкать от использования автомобиля на короткие расстояния. О своем опыте Анна Тихонова рассказала «КП».

Быстрее, чем на машине

- Этой весной хотелось двигаться больше. Мы купили три складных велосипеда: для меня, супруга Николая и сына Саши. С такими велосипедами можно даже в метро спуститься при случае. Сначала мы катались ради развлечения, а потом я стала ездить на велосипеде на работу. Это в три раза быстрее, чем на машине, и очень полезно для здоровья. Позже все передвижения в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) я стала делать на велосипеде, - рассказывает москвичка Анна Тихонова.

- А если дождь? - спрашиваю.

- Мы купили дождевики, они всегда с собой в рюкзаках. В дождь надеваешь и едешь. Абсолютно нормально.

- А если нужно на встречу в деловом костюме или просто хочется надеть юбку?

- Есть некая привязка к брюкам и шортам, но меня это не обременяет. Тем более есть сейчас шорты офисного стиля. А туфли я кладу с собой в рюкзак - здесь просто.

Новые маршруты и велодорожки за ТТК

По велодорожке на Лесной улице Анна уже прокатилась – говорит, что это будет удобно многим москвичам, которые работают в районе Белой площади или любят обедать в фудмолле «Депо». Тем более, что она связывает транспортный коридор Дмитровское шоссе – Бутырский вал – Новослободская улица с площадью Тверской заставы.

Велополоса там пока временная, сделали ее 8 июля как раз по просьбе жителей, которым приходилось ехать здесь либо по тротуару, либо по дороге. Велодорожка, которую сейчас выделили, кстати, никак не сказалась на движении авто - количество полос и пропускная способность не изменились.

- Мы изучили международный опыт в организации временных полос и в качестве примера взяли Берлин, где используют разметку, делиниаторы и знаки, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

В ведомстве говорят, что до конца сезона будут мониторить ее востребованность. В будущем велополосу могут интегрировать в городскую велосеть, проходящую через множество точек притяжения, находящихся в разных районах Москвы.

- Очень надеюсь, что велополоса на Лесной останется. Ведь когда едешь по тротуарам, то периодически приходится ехать по бордюрам, обгонять пешеходов - это некомфортно. А выезжать на дорогу - страшно, - говорит Анна Тихонова.

Хотя москвичка уже опробовала и длинные маршруты по Москве. Например, ехала около 1,5 часов от Ленинского проспекта до метро «Алексеевская». На пути делала остановки. Тем более, что пользоваться велопарковками москвичка уже научилась - пристегивает велосипед возле магазинов, банков, кафе.

Но когда нужно ехать за пределы ТТК, то часть пути предпочитает проехать на авто, а потом достать из багажника велосипед и продолжить путь.

- Лучше ехать на велосипеде, чем стоять в пробках, - говорит Анна Тихонова. - Но велодорожек там недостаточно, ехать сложнее. Было бы хорошо, чтобы велоинфраструктура расширилась за пределы центра, чтобы путь не обрывался.

Пешеходно-велосипедный центр

Сын Анны один не выезжает за пределы ТТК, но самостоятельно добирается на велосипеде от Ленинского проспекта до бассейна «Чайка» возле Парка Горького. А вот супруг Николай пока использует велосипед больше для спорта, потому что сейчас не так часто выезжает в офис (перевели «на удаленку»).

- Что нужно еще сделать в городе? Может, видели пример заграницей? – спрашиваю.

- В Европе и Америке мы часто бывали. Там очень много людей катается на велосипедах. И там для комфортного катания сделано все на 100%. Я всегда смотрела и думала, почему у нас так не могут сделать? Но сейчас уже подтягиваемся к их уровню. К тому же, если хотя бы центр Москвы стал больше пешеходно-велосипедным, то однозначно улучшилась бы экология, стал бы воздух чище, - говорит Анна Тихонова.

Пункты проката возле метро

Столичные власти и сами говорят, что для развития велоинфраструктуры уровня Копенгагена или Амстердама - Москве нужно еще приложить усилия, но интерес жителей города к этому однозначно есть. Собственно велосипедисты из личного опыта и подсказывают, как улучшить.

- Всего в ходе краудсорсингового проекта в период с 9 июня по 1 июля мы собрали от москвичей 2052 предложения по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры. Часть из них планируем воплотить в жизнь уже в июле и августе этого года, - говорят в Департаменте транспорта Москвы.

Уже установлены пункты велопроката у станции метро «Мичуринский проспект» и МЦД «Тестовская». До конца года станций велопроката в городе станет 629. А все потому, что количество поездок на московском велопрокате выросло, их в некоторые дни до 95% больше, чем в прошлом году.

Вопрос ребром

Быть или не быть: тестирование велополосы на Лесной улице

- Пока что велополоса временная. Ее отгородили от автомобильной полосы делиниаторами. Установили дорожные знаки, скоро появится дорожная разметка.

- Велополосу попросили жители в рамках объявленного Максимом Ликсутовым краудсорсингового проекта по сбору предложений в сфере транспорта, при этом место под неё было заложено еще 3 года назад при реконструкции Лесной улицы и прилегающих к ней переулков.

- Количество полос (по 1 полосе в каждую сторону) осталось таким же.

- Существующие парковочные места остались в полном объеме.

- Начиная с 8 июля велополосой воспользовались более 25 000 раз.

- Примерно 1800 велосипедистов в сутки пользуются велополосой

- На двух станциях велопроката в районе Лесной улицы количество прокатов увеличилось в среднем на 26% (по сравнению с аналогичным периодом до организации велополосы).

- До конца сезона продлится мониторинг востребованности полосы.

Важно

Как провозить велосипед в общественном транспорте (бесплатно):

- Метро. Разрешено провозить только складные велосипеды.

- МЦК. Заходить в вагон со значком велосипеда и размещать на специальной площадке.

- Наземный транспорт. Заносить велосипед нужно через вторую дверь, а размещать на накопительной площадке.

- МЦД. Вагоны, в которых есть специальные крепления, обозначены значком велосипед.