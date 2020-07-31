2020-07-31T10:29:56+03:00
Спорт

Золотое на черном: показано, как выглядит гостевая форма "Барселоны" на сезон 2020/2021

Официально была представлена новая гостевая форма "Барселоны" на сезон 2020/2021 годов [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Гостевая" форма "Барселоны" в прошлом сезоне была яркой."Гостевая" форма "Барселоны" в прошлом сезоне была яркой.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Футбольный клуб "Барселона" в пятницу, 31 июля, официально презентовая комплект выездной формы на сезон 2020/2021 годов. Новая расцветка привлекла внимание поклонников каталонского клуба. Ведь если раньше вариации крутились вокруг альтернатив-контрастов гранатовым и синим цветам основной формы, то теперь же сочетание цветов необычное - черные футболки с золотым шрифтом.

Ранее, напомним, была презентована домашняя форма "Барселоны" на сезон 2020/2021 годов. Футболка, за которой теперь будут охотиться фанаты каталонцев, сменила обличие - она выполнена в сине-гранатовых цветах с желтыми вставками. В ее презентации приняли участие Жерар Пике, Антуан Гризманн, Лионель Месси и другие звезды клуба.

По итогам прошлого сезона "Барселона", напомним, заняла второе место вслед за мадридским "Реалом", уступив в гонке за чемпионским титулом. Однако же, в августе каталонцам предстоит сыграть ответный матч Лиги Чемпионов против "Наполи". Первая игра в Италии завершилась вничью 1:1.

Выездная форма Барселоны на сезон 2020/2021.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Почему отменили ЕГЭ по английскому, рассказал эксперт
Цена золота взлетела
Названо число российских туристов, которые отдохнут в 2020 году в Турции
Россиянам посоветовали не бронировать хостелы и виллы из-за коронавируса
«У нас денег нет»: почему не поднимут пособие по безработице, рассказал эксперт
В России выявили 5 482 новых случая коронавируса
"Моя миссия - мир в Донбассе и на Украине": Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Курс евро взлетел
Кокорин и Мамаев прибыли в суд
Синоптики рассказали о "неоднородной" погоде в августе
Автоэксперт выступил против изменения стоимости медосмотра для водителей
Владимир Путин отметил весомый вклад мусульман в сохранение культурного многообразия России
В Москве от коронавируса выздоровели более 179 тысяч человек
Василий Орлов: "Реальным делам на ДВ гектаре будем помогать"
Иран готов компенсировать Украине стоимость сбитого по ошибке самолёта
Банки собираются списывать деньги со счетов россиян без разрешения