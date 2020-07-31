Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд на пересмотр дела и вызвали ажиотаж

В пятницу, 31 июля, в Мосгорсуде начнут пересмотр дела Кокорина и Мамаева. Напомним, бывшие футболисты сборной России уже отсидели в колонии за хулиганство и нанесение легкого вреда здоровью. Но потом прокуратура выяснила, что дело разобрали с нарушениями, и вернула его на пересмотр.

Павел Мамаев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спортсмены приехали вместе. Оба улыбались и пребывали, судя по всему, в хорошем настроении.

Журналисты кинулись к ним, опоясав камерами и телефонами в четыре ряда.

В здание суда закадычные друзья-приятели зашли вместе. Настроение у футболистов было хорошее.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всех, конечно, больше всего интересует - если суд переквалифицирует статьи на более легкие (и получился, что отсидели ни за что), будут ли Александр и Павел требовать денежной компенсации? Ведь пока видели, мощно потеряли в деньгах. Цена вопроса - десятки миллионов рублей.

- Пока нас интересует только справедливое решение, - сообщил Кокорин.

Александр Кокорин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы уже говорили о денежной компенсации?

- Давайте мы пройдем, - улыбнулся Кокорин и вместе с другом Павлом вошёл в суд.

В догонку неслись вопросы про переход в «Спартак» (вроде как накануне вечером был подписан контракт с зарплатой в 3 млн евро в год). Но футболист промолчал.

Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин перед рассмотрением в апелляционном порядке приговора по делу о хулиганстве и драках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793634" frameborder="0"></iframe> Кокорин приехал в Мосгорсуд на новое рассмотрение своего дела.Александр РОГОЗА

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