2020-07-31T11:32:24+03:00
Спорт

Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд на пересмотр дела и вызвали ажиотаж

Футболисты поулыбались, но отказались отвечать на вопросы [видео]
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Александр Кокорин и Павел Мамаев вновь явились в суд.Александр Кокорин и Павел Мамаев вновь явились в суд.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 31 июля, в Мосгорсуде начнут пересмотр дела Кокорина и Мамаева. Напомним, бывшие футболисты сборной России уже отсидели в колонии за хулиганство и нанесение легкого вреда здоровью. Но потом прокуратура выяснила, что дело разобрали с нарушениями, и вернула его на пересмотр.

Павел Мамаев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Павел Мамаев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спортсмены приехали вместе. Оба улыбались и пребывали, судя по всему, в хорошем настроении.

Журналисты кинулись к ним, опоясав камерами и телефонами в четыре ряда.

В здание суда закадычные друзья-приятели зашли вместе. Настроение у футболистов было хорошее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В здание суда закадычные друзья-приятели зашли вместе. Настроение у футболистов было хорошее.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всех, конечно, больше всего интересует - если суд переквалифицирует статьи на более легкие (и получился, что отсидели ни за что), будут ли Александр и Павел требовать денежной компенсации? Ведь пока видели, мощно потеряли в деньгах. Цена вопроса - десятки миллионов рублей.

- Пока нас интересует только справедливое решение, - сообщил Кокорин.

Александр Кокорин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Кокорин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы уже говорили о денежной компенсации?

- Давайте мы пройдем, - улыбнулся Кокорин и вместе с другом Павлом вошёл в суд.

В догонку неслись вопросы про переход в «Спартак» (вроде как накануне вечером был подписан контракт с зарплатой в 3 млн евро в год). Но футболист промолчал.

Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин перед рассмотрением в апелляционном порядке приговора по делу о хулиганстве и драках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин перед рассмотрением в апелляционном порядке приговора по делу о хулиганстве и драках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кокорин приехал в Мосгорсуд на новое рассмотрение своего дела.Александр РОГОЗА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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