Как Китай будут наказывать за коронавирус, зачем Шнуров прилетел в Хабаровск и какая маска защищает от ковида лучше всего

1 место. Как наказать Китай за очередную смертоносную эпидемию.

Китай - место зарождения уже не первого смертоносного вируса. В этот раз эпидемия вышла далеко за границы этой страны. На недоказанную историю с отравлением Скрипалей страны Запада отреагировали санкциями и сокращением российских дипсотрудников. А конкретные претензии к Китаю есть пока только у США. И то, они являются частью «торговой войны». Так как наказать Китай и корректна ли такая постановка вопроса, рассуждают эксперты (слушать)

2 место. Зачем Сергей Шнуров присоединился к протестующим в Хабаровске.

Уж кого-кого, а лидера "Ленинграда" точно не ждали на митинге. Зачем ему ввязываться в политику, сможет ли он возглавить протест и когда успокоится Хабаровск (слушать)

3 место. Запрещенный прием. Зачем Лукашенко перед выборами разыгрывает карту, что «Россия плохая»?

Задержание россиян в санатории под Минском мягко говоря не добавит теплоты в отношения России и Белоруссии. Разбираемся, отпустит ли Батька наемников после выборов и зачем он в принципе отдал приказ показательно задерживать россиян (слушать)

4 место. Реконструктор времени: Владимир Высоцкий

Радио «Комсомольская правда» представляет псевдо-документальный проект - что бы рассказал и спел Владимир Высоцкий, окажись он в современной России (слушать)

5 место. Маргарита Симоньян: «Наши почта и телеграф захвачены уже давно»

На Радио «Комсомольская правда» две главные медиа-брюнетки России обсудили мужчин — от Зеленского и Лукашенко до Фургала и Навального. Ну, и про гибридную войну с прививками от коронавируса тоже поговорили (слушать)

6 место. Что нужно сделать, чтобы не бояться заболеть COVID-19

Статистика - упрямая вещь. Как бы мы не боялись заболеть коронавирусом, всё-таки шанс перенести болезнь бессимптомно и благополучно выздороветь гораздо выше, чем отправиться в мир иной. Причем, повысить этот шанс можно и весьма существенно. Рассказываем, как (слушать)

7 место. Михаил Делягин: Россия открывает для туристов Турцию, чтобы урегулировать азербайджано-армянский конфликт

Неожиданная версия от ведущего Радио «Комсомольская правда», доктора экономических наук Михаила Делягина. В ответ на обострение армяно-азербайджанского конфликта, не последнюю роль в котором играет Анкара, Россия одной из первых открывает полеты в Турцию. Михаил Делягин считает, что таким ассиметричным ответом Москва пытается задобрить Эрдогана, чтобы не вступать в боевые действия (слушать)

8 место. Политолог Алексей Мухин: Конфликт между Арменией и Азербайджаном разжигают английские спецслужбы

А вот другой эксперт, политолог Алексей Мухин, считает, что Турция действует не сама по себе. Он уверен, что это дело рук англичан и объясняет, как и зачем подданные Её Величества мутят воду на Кавказе (слушать)

9 место. Наконец-то! Названа лучшая маска для защиты от коронавируса

Да-да. Исследователи наконец выявили, какая защита против ковида работает лучше всего (слушать)

10 место. Никита Кричевский: Народ просто обалдел от предложения Минфина изымать подозрительные накопления

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский комментирует предложение изымать в бюджет предполагаемые деньги коррупционеров, а также объясняет, почему богатые россияне сейчас массово ищут варианты получения гражданства каких-нибудь малоизвестных стран (слушать)