2020-07-31T12:02:38+03:00
Экономика

PayPal прекратил переводы внутри России с 31 июля 2020 года: что это значит для российских пользователей

Доступными останутся только международные платежи
Андрей ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
PayPal с 31 июля прекращает переводы между пользователями внутри России.PayPal с 31 июля прекращает переводы между пользователями внутри России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает переводы между пользователями внутри России. Останутся только международные платежи. Это связано с поправками в закон «О национальной платежной системе», которые недавно вступили в силу. По нему запрещено передавать данные о внутрироссийских платежах за рубеж.

Как сообщали в самой PayPal, прибыль компании по внутрироссийским платежам была мизерной – всего 4%. Основной доход там получают при трансграничных переводах. То есть, когда российские потребители покупают товары на eBay, а наш малый и средний бизнес продает их там.

- Потеря внутреннего рынка для компании не является катастрофой. У PayPal значительная часть денег сосредоточена за рубежом. Это, в основном, покупки и продажи на eBay, – считает Виктор Достов, председатель Ассоциации «Электронные деньги».

По словам экспертов, на российских потребителях уход PayPal с рынка внутренних переводов тоже никак не отразится. Доля компании на этом рынке была мизерной и с каждым годом снижалась. Сейчас есть гораздо более удобные и дешевые способы переправить деньги.

К примеру, переводы номеру телефона с помощью системы быстрых платежей Центробанка можно делать бесплатно (если сумма перевода составляет менее 100 тысяч рублей в месяц).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 31 июля 2020 PayPal прекращает переводы в России: пять других способов перевести деньги

PayPal прекращает переводы в России, подсказываем более простые и дешевые сервисы, работающие внутри страны (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Названа доля россиян, сталкивающихся с домогательствами на работе
Украина выступила за сохранение формата "нормандской четвёрки"
Во Вьетнаме умер первый пациент с коронавирусом
Вырос курс доллара
Колокольцев наградил самарских полицейских, которые спасли женщину от взрыва гранаты
Слушание по делу Кокорина и Мамаева перенесли на 3 августа
Кого нужно обязать устанавливать на машины «алкозамки», рассказал эксперт
Чтобы спастись от коронавируса, в Южной Корее решили уничтожить бумажные деньги
Путин поручил включить в программу уроки исторической памяти и занятия по изучению конституции
Великобритания вновь назвала Россию угрозой из-за новых кораблей в составе российского флота
Психиатр рассказал, как коронавирус повлиял на психическое здоровье населения
Почему отменили ЕГЭ по английскому, рассказал эксперт
Цена золота взлетела
Названо число российских туристов, которые отдохнут в 2020 году в Турции
Россиянам посоветовали не бронировать хостелы и виллы из-за коронавируса
«У нас денег нет»: почему не поднимут пособие по безработице, рассказал эксперт
В России выявили 5 482 новых случая коронавируса
"Моя миссия - мир в Донбассе и на Украине": Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Курс евро взлетел
Кокорин и Мамаев прибыли в суд
Синоптики рассказали о "неоднородной" погоде в августе
Автоэксперт выступил против изменения стоимости медосмотра для водителей
Владимир Путин отметил весомый вклад мусульман в сохранение культурного многообразия России
В Москве от коронавируса выздоровели более 179 тысяч человек
Василий Орлов: "Реальным делам на ДВ гектаре будем помогать"
Иран готов компенсировать Украине стоимость сбитого по ошибке самолёта
Банки собираются списывать деньги со счетов россиян без разрешения