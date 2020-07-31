Десятки тысяч американцев намерены переехать в Новую Зеландию

Каждые 30 секунд на сайт иммиграционного ведомства Новой Зеландии заходит один пользователь Интернета из США. В июне и июле 250 тыс. американцев побывали на этом сайте, пытаясь получить информацию о процедуре легальной иммиграции в Новую Зеландию.

Прошлым летом таких посещений было в 160 раз меньше.

Похоже, что уставшие от коронавируса и массовых протестов американцы хотели бы найти тихую гавань, в которую смогли бы переехать легально и без особых проблем.

В стране овечек и регби действительно многое способствует принятию такого решения: официальным языком является английский, от COVID-19 там умерло за все время эпидемии 22 человека, а общее количество заболевших коронавирусом невелико – 1560 человек.

Новозеландские иммиграционные адвокаты также отмечают резкий рост граждан США к возможности переехать на ПМЖ в Новую Зеландию. По их словам, клиенты из США чаще всего приводят в качестве причин, подтолкнувших их к иммиграции, плохо работающую систему здравоохранения в Штатах и ужасное руководство страной, особенно в период эпидемии, передает New Zealand Herald.

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