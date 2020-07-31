2020-07-31T12:39:36+03:00
Общество

"Теперь церкви нужна помощь людей": Выпущен мультфильм о судьбе уникального сельского храма, который нужно спасать

Казанскую церковь в селе Курба сейчас восстанавливают энтузиасты
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Энтузиасты хотят восстановить былое великолепие Казанского храма в селе Курба Ярославской областиЭнтузиасты хотят восстановить былое великолепие Казанского храма в селе Курба Ярославской областиФото: Наталия КУДРЯШОВА
Изменить размер текста:

Крест, будто парящий над полуразрушенной маковкой церкви - силуэт Казанского храма в селе Курба Ярославской области невозможно забыть. Великолепная церковь стоит здесь с конца 18 века - и история не пощадила ее.

Исследователи говорят, что это здание - единственный в мире круглый 16-лепестковый храм. Это важный памятник русского зодчества. Изнутри огромное пространство покрывают фрески - мастера уместили здесь более 350 сюжетов! Но в советские годы в церкви разместили тракторную станцию, а потом и вовсе забросили здание, забыли о нем. Храм десятилетиями разрушали ветра и дожди, уникальные фрески становились все бледнее... Пока его восстановлением не занялся благотворительный фонд "Белый Ирис" при поддержке местных жителей.

Изнутри огромное пространство покрывают фрески Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Изнутри огромное пространство покрывают фрескиФото: Наталия КУДРЯШОВА

Благодаря полученному президентскому гранту в этом году в храме провели консервационные работы, которые помогут защитить его от дальнейшего разрушения. В планах - разработка проекта и реставрация.

История Казанского храма в с. Курба.Анимационный видеоролик о Казанском храме с. Курба Ярославской области создан в рамках проекта "Возрождение сельских жемчужин" , реализуемого за счет средств Фонда президентских грантов.

В этом году в Курбе отмечают не только начало возрождения храма - но и его 250-летие. К этой важной дате фонд «Белый Ирис» подготовил мультфильм об истории Церкви Казанской иконы Божией Матери. Его первыми зрителями стали курбские дети - премьера прошла в местной сельской школе.

Авторы хотят привлечь внимание подрастающего поколения к проблеме сохранения уникальных культурных памятников в нашей стране Фото: кадр из фильма

Авторы хотят привлечь внимание подрастающего поколения к проблеме сохранения уникальных культурных памятников в нашей странеФото: кадр из фильма

Создатели говорят, что в ленте они постарались воплотить не только историю курбского храма, но и отразить судьбу сотен других исчезающих церквей - разрушенных, забытых.

- Созданием ролика именно в анимационном формате планировалось привлечь внимание подрастающего поколения к проблеме сохранения уникальных культурных памятников в нашей стране, - говорит директор фонда Ольга Шитова. – Мы надеемся, что в такой доступной форме, как мультфильм, детям с юного возраста станет понятно, что не только мы нуждаемся в культурных святынях, но и они нуждаются в нашей помощи и заботе, так как именно в этом проявляется ответственность и уважение к своей истории и наследию.

В мультфильме постарались воплотить не только историю курбского храма, но и отразить судьбу сотен других исчезающих церквей Фото: кадр из фильма

В мультфильме постарались воплотить не только историю курбского храма, но и отразить судьбу сотен других исчезающих церквейФото: кадр из фильма

Режиссер, художник и аниматор ролика Екатерина Иванова, автор идеи, композитор, звукорежиссер и актёр озвучивания Константин Загацкий, сценарист Юрий Рахманов, художник по персонажам Анастасия Булавкина.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Опубликованы результаты четвертьфинала Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020»
22.07.2020 года состоялось заседание Организационного комитета Конкурса, на котором были подведены итоги четвертьфинала, утверждено количество полуфиналистов Конкурса в соответствии с установленными Дирекцией Конкурса проходными баллами
Спорт для людей с синдромом Дауна: результаты социологического исследования
Благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» провел социологическое исследование на тему адаптивного спорта для людей с синдромом Дауна благодаря гранту от Фонда Президентских Грантов на развитие гражданского общества
Новости 24
Названа доля россиян, сталкивающихся с домогательствами на работе
Украина выступила за сохранение формата "нормандской четвёрки"
Во Вьетнаме умер первый пациент с коронавирусом
Вырос курс доллара
Колокольцев наградил самарских полицейских, которые спасли женщину от взрыва гранаты
Слушание по делу Кокорина и Мамаева перенесли на 3 августа
Кого нужно обязать устанавливать на машины «алкозамки», рассказал эксперт
Чтобы спастись от коронавируса, в Южной Корее решили уничтожить бумажные деньги
Путин поручил включить в программу уроки исторической памяти и занятия по изучению конституции
Великобритания вновь назвала Россию угрозой из-за новых кораблей в составе российского флота
Психиатр рассказал, как коронавирус повлиял на психическое здоровье населения
Почему отменили ЕГЭ по английскому, рассказал эксперт
Цена золота взлетела
Названо число российских туристов, которые отдохнут в 2020 году в Турции
Россиянам посоветовали не бронировать хостелы и виллы из-за коронавируса
«У нас денег нет»: почему не поднимут пособие по безработице, рассказал эксперт
В России выявили 5 482 новых случая коронавируса
"Моя миссия - мир в Донбассе и на Украине": Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Курс евро взлетел
Кокорин и Мамаев прибыли в суд
Синоптики рассказали о "неоднородной" погоде в августе
Автоэксперт выступил против изменения стоимости медосмотра для водителей
Владимир Путин отметил весомый вклад мусульман в сохранение культурного многообразия России
В Москве от коронавируса выздоровели более 179 тысяч человек
Василий Орлов: "Реальным делам на ДВ гектаре будем помогать"
Иран готов компенсировать Украине стоимость сбитого по ошибке самолёта
Банки собираются списывать деньги со счетов россиян без разрешения