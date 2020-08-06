Кредитное здоровье

Фото: Shutterstock

Россияне должны банкам больше 18 трлн рублей. Сумма немалая. Для сравнения, почти столько же в этом году составят расходы федерального бюджета. Более того, закредитованность населения быстро растет. При относительно высоких ставках это создает риски как для экономики, так и для заемщиков. Стоит ли брать кредит во время кризиса? И как можно снизить нагрузку, если долг на вас уже висит, а доходы уменьшились?

Россияне все больше должны денег банкам. Кредитная нагрузка в абсолютном выражении всего за три года выросла на 70% - с 11 до 18,2 трлн рублей. В прошлом году в Минэкономразвития России стали бить тревогу. Мол, такими темпами может надуться «кредитный пузырь». Когда у граждан непомерно высокая долговая нагрузка, это создает высокие риски в случае кризиса. Особенно если речь идет о необеспеченных кредитах.

В октябре 2019 года Центробанк применил важную меру - ввел показатель долговой нагрузки (ПДН) для потребительских кредитов. Ее суть в том, что банкам стало невыгодно давать в долг слишком закредитованным заемщикам. Чем выше значение ПДН, тем больше резервов по такому кредиту должен создать банк. Например, тем, у кого отношение выплат по займам к доходам превышает 50%, сейчас сложнее получить кредит, чем тем, у кого ПДН не выше 30%. По словам экспертов, такая профилактическая мера положительно повлияла на рынок.

В конце 2019 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что больше 40% россиян, которые берут ипотеку, уже имеют долги по другим кредитам. Поэтому в Центробанке подумывают о том, чтобы ввести показатель долговой нагрузки и для ипотечных займов. Но окончательное решение еще не принято. По расчетам международного рейтингового агентства Fitch, около четверти российских заемщиков отдают больше 80% от своих заработков банкам. Правда, речь идет именно об официальной зарплате, не учитывая «серых» доходов.

Весной 2020 года Центробанк и правительство применили меры поддержки по борьбе с последствиями пандемии. Во-первых, появилась возможность взять кредитные каникулы и отсрочить на полгода выплаты по кредитам. Во-вторых, заработала программа льготного ипотечного кредитования при покупке квартиры в новостройке. Этими мерами воспользовались больше миллиона россиян.

СЕМЬ ПРАВИЛ АККУРАТНОГО ЗАЕМЩИКА

Попробуйте обойтись без кредита

Если можно не занимать деньги, то лучше не занимать. Возможно, вам стоит сократить расходы, чтобы накопить на покупку самостоятельно. Или есть что-то ненужное, что можно продать.

Оцените свои силы

Перед тем как залезать в долги, подумайте, какой уровень долговой нагрузки будет для вас комфортным. К примеру, если ваша зарплата - 30 тысяч рублей, сможете ли вы без напряжения отдавать 10 тысяч рублей банку?

Проведите стресс-тест

Так экономисты называют виртуальные сценарии будущего, когда нужно понять, выдержит ли бюджет страны или компании неблагоприятную ситуацию в экономике. Подумайте, сможете ли платить по обязательствам, если доход упадет на треть. И продумайте антикризисный сценарий. Лучше всего завести резервный фонд, который позволит вам безбедно жить в течение 3 или 6 месяцев. А уже потом обращаться за кредитом.

Берите по наименьшей ставке

Если без кредита вам не обойтись и вы все просчитали, тогда нужно максимально снизить нагрузку. Банковский рынок - конкурентный. Ищите лучшие предложения на рынке. Устройте смотрины. Удобнее и быстрее брать кредит в зарплатном банке. Но не всегда там будут самые выгодные ставки. Лучше сравнить.

Берите на длительный срок

Объем процентов, которые вы платите банку, от срока не меняется. Он зависит лишь от объема долга, который остался перед банками. Суть в том, что при более коротком сроке тело долга уменьшается быстрее, но ежемесячный платеж от этого становится больше. Поэтому при длительном сроке вы получаете возможность маневра. Захотели - отдали дополнительные деньги в досрочное погашение. Не захотели - потратили их на отпуск.

Отдавайте досрочно

Это продолжение предыдущего правила. Идеальная схема: взять кредит на длительный срок и отдавать его досрочно. Сложностей никаких. Это можно делать хоть каждый месяц. Правда, это подходит лишь для тех людей, которые обладают финансовой дисциплиной и не склонны тратить все свободные деньги на шопинг и развлечения.

Платите вовремя

Кредитную историю легко испортить, но сложно исправить. А от нее зависит многое. В частности, одобрят ли вам следующий кредит и на каких условиях. Поэтому допускать просрочки не рекомендуется. Если возникли проблемы, сразу же обращайтесь в банк, просите кредитные каникулы или реструктуризацию займа.

Мнение Эксперта

Стоит ли брать ипотеку в кризис?

Фото: facebook/seregy.makarov.ifa

Сергей Макаров, замдиректора Национального центра финансовой грамотности:

«Вопрос спорный. Все зависит от вашей личной ситуации. Если уже планировали покупку и даже отложили деньги на первоначальный взнос, тогда это будет довольно выгодно. По крайней мере, те, кто поторопился взять ипотеку в марте под 8 - 9% годовых, опасаясь, что ставки взлетят, сейчас кусают локти.

Главное - понять, что с вашими доходами. Если они стабильны и вероятность их снижения маленькая, тогда можно рассматривать ипотеку. Если есть риски потерять работу или часть доходов, тогда с решением о новом кредите лучше повременить. Тем более что программа действует до 1 ноября».

ПРАКТИКУМ

Как получить кредитные каникулы в 2020 году

В апреле этого года вступил в силу закон о кредитных каникулах для заемщиков. Льготу могут получить те, кто пострадал от коронавируса: потерял работу или часть заработка. Поясняем основные нюансы этой антикризисной меры.

• Право на каникулы имеют те, чей доход снизился на 30%. К примеру, в прошлом году ваш средний заработок составлял 40 тысяч рублей, а сейчас упал до 28 тысяч или стал еще меньше.

• Отсрочку предоставят сразу - по заявлению. Подтверждающие документы можно донести в банк в течение 90 дней. Но можно это сделать сразу. Например, получив справку 2-НДФЛ на работе, в МФЦ или онлайн на сайте Федеральной налоговой службы, используя свою учетную запись на портале госуслуг.

• Заявление нужно подавать до того, как у вас возникнут проблемы. То есть ни в коем случае нельзя допускать просрочек. Это обязательное условие предоставления льготы. Последний срок для подачи заявления - 30 сентября 2020 года.

• Кредитные каникулы предоставляются на шесть месяцев. Они начнут действовать либо с даты подачи заявления, либо с того момента, который вы согласуете с банком.

• Если у вас несколько кредитов, то отсрочку можно получить по каждому из них. А можно выбрать. Например, не платить шесть месяцев по одному, но за это время полностью погасить долг по другому, более дорогостоящему займу.

• Каникулы - это не добрая воля, а обязанность банка по закону. Поэтому если вы действительно потеряли больше 30% дохода, то банк обязан пойти вам навстречу и предоставить отсрочку на шесть месяцев. В противном случае жалуйтесь в интернет-приемную Центробанка и Роспотребнадзор.

Ограничения по суммам кредитов по закону есть, но в большинстве банков лимиты значительно увеличили. Это лучше уточнить напрямую у кредитора.

• В обычных условиях такие каникулы портят кредитную историю человека. Ведь это означает, что человек не смог рассчитать риски. Но в рамках антикризисной меры кредитная история портиться не будет. ЦБ разрешил банкам не передавать эту информацию в Бюро Кредитных Историй (далее - БКИ).

• За отсрочку придется заплатить. Да, во время кредитных каникул выплаты банку заморожены. Можно не платить ни рубля. Но во время отсрочки проценты будут начисляться на оставшееся тело долга и увеличивать задолженность перед банком. Набежавшие проценты нужно будет оплатить потом. По кредитной карте - равными долями в течение 24 месяцев после окончания льготного периода. По потребительским и ипотечным кредитам - после погашения основного долга.

• Ставка на время кредитных каникул снизится только для кредитных карт и потребительских кредитов. Она составит 2/3 от среднерыночной ставки на дату обращения. По ипотеке скидок нет.

• Когда кредитные каникулы закончатся, банк предоставит новый график платежей. Ежемесячный платеж (по потребительским и ипотечным кредитам) останется неизменным. Вырастет лишь срок кредита.

• Если и после окончания льготного периода доход не вырастет, нужно будет самостоятельно договариваться с банком. Или реструктурировать долг (например, увеличивать срок и снижать ежемесячный платеж). Или распродавать имущество. Или запустить процедуру банкротства. Она возможна для тех, чей долг превышает 500 тысяч рублей.

• В Центробанке обращают внимание, что каникулы - это не подарок от государства, а лишь отсрочка, причем платная. Ею лучше пользоваться только в том случае, когда вам действительно нечем платить по кредитам. А если вы в состоянии обслуживать свои долги, право на кредитные каникулы стоит поберечь для ситуации, когда они действительно станут необходимыми.

Главный принцип жизни без долгов

Самый простой способ жить по средствам - это каждый месяц откладывать некоторую сумму. Такое поведение должно стать привычкой. Если ваши доходы всегда превышают ваши расходы, то вы всегда остаетесь в плюсе. А деньги копятся быстрее.

У такой стратегии есть несколько очевидных плюсов. Во-первых, в этом случае, даже если вам потребуется кредит, вы сможете взять меньшую сумму, потому что часть средств у вас уже будет накоплена. Во-вторых, вы сможете купить более комфортную или просторную квартиру. Чем больше денег, тем шире выбор. В-третьих, привычка тратить меньше, чем зарабатываете, поможет при выплате кредита. Ваш уровень жизни останется прежним. А значит, не будет и стресса, который испытывают многие заемщики из-за долга перед банком.

И наконец, свободные деньги приносят дополнительный, уже пассивный доход. Если разместить излишки в различные финансовые инструменты, то можно получать доходность на вложенный капитал. Это могут быть обычные банковские депозиты, акции, облигации, паи инвестиционных фондов и даже недвижимость, купленная для сдачи в аренду.

КСТАТИ

Льгота от государства

С 1 мая правительство запустило программу льготной ипотеки для покупки жилья в новостройках. Ставка составит не более 6,5% годовых. Это примерно на четверть ниже среднего рыночного значения. Как предполагают в правительстве, это позволит поддержать строительный рынок, который является мультипликатором экономики. А заемщики получат дополнительную выгоду.

Ограничений у этой льготной программы почти нет. Нужно лишь иметь гражданство России, сумма кредита - 6 млн рублей в регионах (и 12 млн - в Москве и Санкт-Петербурге), первоначальный взнос - 20% от стоимости квартиры. Купить можно только строящееся жилье (не вторичку) и только у юридического лица (переуступка прав требования не подойдет). Оформить договор ипотеки нужно до 1 ноября 2020 года. Льготная ставка зафиксирована на весь срок.

Напомним, дольщиков сейчас защищает законодательство. После введения эскроу-счетов риски влезть в долгострой минимальны. Даже если застройщик обанкротится, все вложенные деньги клиентам вернет государство (или объект достроит другой застройщик).

Кроме того, заемщики при желании в течение срока кредита могут один раз взять ипотечные каникулы. Этот инструмент появился летом 2019 года (закон № 76-ФЗ). Заемщики могут взять эту отсрочку на шесть месяцев в трех случаях. Во-первых, если попали в трудную жизненную ситуацию (потеря кормильца, временная нетрудоспособность, инвалидность или снижение дохода более чем на 30%). Во-вторых, ипотечная недвижимость должна быть единственным жильем (доля в другой квартире может быть, но не больше 18 кв. метров). Кстати, проценты за время этих кредитных каникул тоже будут начисляться. Но, как показывает первая статистика ЦБ, три четверти заемщиков вернулись к обычному режиму платежей после кредитных каникул. То есть они помогают уменьшать число просроченных займов и помогают людям сохранить жилье.

Подготовлено АО «ИД «Комсомольская правда» по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в рамках «Конкурсной поддержки инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей».