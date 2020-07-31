Трамп изменил свою позицию по поводу переноса президентских выборов

Спустя полдня после публикации своего, ставшего скандальным твита о переносе президентских выборов в США, президент Дональд Трамп, по сути дела, дезавуировал свои слова в отношении своего же предложения.

Выступая на брифинге в Белом доме, он заверил, что не пытается отсрочить выборы, а лишь старается привлечь всеобщее внимание к возможностям массовых фальсификаций итогов голосования, основная часть которого может пройти путем отправки избирателями бюллетеней по почте.

«Я рад, что мне удалось заставить очень нечестные СМИ наконец начать говорить о рисках для нашей демократии, исходящих от опасного, всеобщего почтового голосования. А не заочного, которое я полностью поддерживаю», - сказал Трамп, уточнив – Хочу ли я видеть изменение даты? Нет. Но я не хочу увидеть нечестные выборы».

Заочное голосование при помощи все той же почты допускается американским законодательством для избирателей, находящихся в день голосования за границей. Почтовое голосование предусмотрено законами, действующими не во всех штатах. Количество таких штатов в последнее время заметно увеличилось.

Трамп не одинок в своих опасениях: исследования, проведенные в ходе двух последних президентских выборов в Соединенных Штатах, показывают, что «почтовые» голоса чаще пересчитываются и чаще оспариваются, чем те, что были отданы на избирательном участке.

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