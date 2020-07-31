2020-07-31T13:07:50+03:00
В мире

Трамп изменил свою позицию по поводу переноса президентских выборов

Американский лидер изложил новую версию на брифинге в Белом доме
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп.Президент США Дональд Трамп.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Спустя полдня после публикации своего, ставшего скандальным твита о переносе президентских выборов в США, президент Дональд Трамп, по сути дела, дезавуировал свои слова в отношении своего же предложения.

Выступая на брифинге в Белом доме, он заверил, что не пытается отсрочить выборы, а лишь старается привлечь всеобщее внимание к возможностям массовых фальсификаций итогов голосования, основная часть которого может пройти путем отправки избирателями бюллетеней по почте.

«Я рад, что мне удалось заставить очень нечестные СМИ наконец начать говорить о рисках для нашей демократии, исходящих от опасного, всеобщего почтового голосования. А не заочного, которое я полностью поддерживаю», - сказал Трамп, уточнив – Хочу ли я видеть изменение даты? Нет. Но я не хочу увидеть нечестные выборы».

Заочное голосование при помощи все той же почты допускается американским законодательством для избирателей, находящихся в день голосования за границей. Почтовое голосование предусмотрено законами, действующими не во всех штатах. Количество таких штатов в последнее время заметно увеличилось.

Трамп не одинок в своих опасениях: исследования, проведенные в ходе двух последних президентских выборов в Соединенных Штатах, показывают, что «почтовые» голоса чаще пересчитываются и чаще оспариваются, чем те, что были отданы на избирательном участке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп знает, почему развалился Советский Союз

Оказывается, всему виной - война в Афганистане (подробности)

Зачем Трамп вывел из Германии 12 тысяч американских солдат

И готовится перевести часть из них в Латвию, поближе к границам России (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Куратор вывоза российских туристов из-за рубежа Денис Микерин: Многие туристы, получившие излишние суточные, уже их вернули
Высокопоставленный сотрудник МИД РФ рассказал «КП», легко ли было доставить на Родину десятки тысяч россиян, застрявших за рубежом после отмены авиасообщения
Новости 24
Названа доля россиян, сталкивающихся с домогательствами на работе
Украина выступила за сохранение формата "нормандской четвёрки"
Во Вьетнаме умер первый пациент с коронавирусом
Вырос курс доллара
Колокольцев наградил самарских полицейских, которые спасли женщину от взрыва гранаты
Слушание по делу Кокорина и Мамаева перенесли на 3 августа
Кого нужно обязать устанавливать на машины «алкозамки», рассказал эксперт
Чтобы спастись от коронавируса, в Южной Корее решили уничтожить бумажные деньги
Путин поручил включить в программу уроки исторической памяти и занятия по изучению конституции
Великобритания вновь назвала Россию угрозой из-за новых кораблей в составе российского флота
Психиатр рассказал, как коронавирус повлиял на психическое здоровье населения
Почему отменили ЕГЭ по английскому, рассказал эксперт
Цена золота взлетела
Названо число российских туристов, которые отдохнут в 2020 году в Турции
Россиянам посоветовали не бронировать хостелы и виллы из-за коронавируса
«У нас денег нет»: почему не поднимут пособие по безработице, рассказал эксперт
В России выявили 5 482 новых случая коронавируса
"Моя миссия - мир в Донбассе и на Украине": Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Курс евро взлетел
Кокорин и Мамаев прибыли в суд
Синоптики рассказали о "неоднородной" погоде в августе
Автоэксперт выступил против изменения стоимости медосмотра для водителей
Владимир Путин отметил весомый вклад мусульман в сохранение культурного многообразия России
В Москве от коронавируса выздоровели более 179 тысяч человек
Василий Орлов: "Реальным делам на ДВ гектаре будем помогать"
Иран готов компенсировать Украине стоимость сбитого по ошибке самолёта
Банки собираются списывать деньги со счетов россиян без разрешения