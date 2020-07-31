«В СМИ иногда неправду пишут»: Кокорин прокомментировал информацию о переходе в «Спартак»
После заседания в Мосгорсуде о пересмотре «дела футболистов» Александр Кокорин пытался протиснуться к машине через плотное кольцо журналистов. Многих интересовали не столько судебные дела (решение суд отложил до понедельника), сколько переход в «Спартак». По крайней мере, накануне все спортивные издания сообщили, что 29-летний футболист подписал с московской командой контракт на 3 млн евро в год.
Интрига в том, что Кокорин раньше выступал за «Зенит», а переходить из питерского клуба в «Спартак» и наоборот - зашквар, фанаты прежней команды за такое всю жизнь ненавидят. Кроме того, несколько лет назад и сам Александр в интервью говорил, что никогда и ни за что не перейдёт только в один клуб. В «Спартак».
- Александр, красно-белый? - спросил кто-то в лоб. Мол, какого вы теперь цвета. - Или сине-бело-голубой?
- Жёлтый нравится.
- Почему желтый?
- Просто с детства любимый.
- А про «Спартак» можете рассказать?
- Сегодня день суда, ребят. День суда.
Слушание по делу Кокорина и Мамаева перенесли на 3 августа.
Тут к Кокорину подскочила женщина лет пятидесяти в шарфике «Спартака». Десять минут назад она ещё подходила к Кокорину в коридоре суда, просила автограф.
- Вы такой молодец, Александр! Мама так за вас переживала! Давайте сфоткаемся? Сашенька, милый!
Женщина тоже спросила про «Спартак». Мол, в интернете же пишут!
- Вы не все читайте, в СМИ иногда неправду пишут.
Судебные дела - тоже прокомментировал.
- Приговор отменили (Имеет в виду, что прокуратура тоже попросила переквалифицировать эпизоды и оправдать по некоторым эпизодам, - Авт.). Будем ждать, что 3 августа отменят.
- Компенсацию будете требовать?
- Ну мы сейчас ждем. Мы хотим справедливости за то, что стояли (видимо, имелось в виду - сидели в СИЗО, - Авт.) так долго. Мы пострадали.
- Сегодня какие-то новые записи смотрели в суде?
- Записи те же. Просто раньше их не хотели смотреть.
- Пак (чиновник, которого Кокорин ударил в кофейне стулом, - Авт.) не приехал - это показательно?
- Нет.
Журналисты тем не менее все пытались выяснить - действительно ли будет переход в «Спартак».
- Так какие у вас ближайшие планы?
- Скоро игры начнутся, скоро все узнаете.
- А вы сейчас на тренировку?
- До этого тренировался. Сегодня у меня выходной.
Женщина в красно-белом шарфе продолжала обнимать форварда и говорить между вопросами репортеров ему приятные слова.
Кокорин приехал в Мосгорсуд на новое рассмотрение своего дела.Александр РОГОЗА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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