Как накопить солидный капитал на пенсию.

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«Мне до пенсии еще очень долго», «С такой работой я до нее точно не доживу», «Все равно обманут или снова пенсионный возраст поднимут». Знакомые фразы, не правда ли? Но чем старше становится человек, тем менее залихватски он рассуждает. Старость приходит незаметно. И становится печально, если перед выходом на пенсию человек понимает, что за душой ничего нет. Как избежать этой неприятности? Как накопить на безбедную старость? И что нужно сделать, чтобы правильно распорядиться капиталом в преклонном возрасте?

Страховая пенсия: как получить больше от государства

Махать рукой и жаловаться на правительство можно сколько угодно, но давайте признаем - пенсии в нашей стране платят исправно. Суммы небольшие, но в ближайшие годы их будут индексировать темпами вдвое быстрее инфляции. К 2024 году средняя страховая пенсия по старости составит 20 тысяч рублей.

Несколько лет назад, в 2015 году, власти провели очередную пенсионную реформу. Она привязала будущую пенсию к нынешним доходам. Теперь абсолютный размер пенсии напрямую зависит от того, сколько человек работает и сколько официально получает. Большой стаж и высокая зарплата? Значит, можете рассчитывать на симметричное алаверды от государства.

Такая взаимосвязь вполне объяснима. Ведь чем больше вы официально зарабатываете, тем больше отчислений работодатель отправляет за вас в Пенсионный фонд России (ПФР). Из этих денег складываются выплаты нынешним пенсионерам. Взамен на наших лицевых счетах появляются виртуальные баллы - индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). В момент выхода на пенсию они будут конвертированы обратно в рубли (см. графику).

Накопительная пенсия: прибавка, но маленькая

Это важная составляющая большого пенсионного пазла, задуманного государством еще в начале нулевых. В идеале накопительная часть пенсии должна была стать хорошей прибавкой для граждан и одновременно снизить обязательства государства перед пенсионерами. Но в 2014 году отчисления в накопительную часть заморозили. Официальная причина - Центробанку нужно было навести порядок в системе негосударственных пенсионных фондов (НПФ), некоторые из которых использовали деньги будущих пенсионеров не по назначению. И хотя основные проблемы в отрасли уже решены, систему не разморозили до сих пор.

При этом сами накопления, сделанные до 2014 года, никуда не испарились. Они продолжают лежать на наших индивидуальных счетах. Государственная управляющая компания Внешэкономбанка и НПФ вкладывают их в ценные бумаги и получают доход на наши сбережения. Порой он даже превышает инфляцию. Получить доступ к ним мы сможем после выхода на пенсию.

Раньше на накопительную часть отправлялось 6% от официальной зарплаты. В системе участвовали те, кто родился в 1967 году и позднее. Но теперь повлиять на прирост будущей накопительной пенсии невозможно. Перекладывать деньги из фонда в фонд особого смысла нет. Доходность примерно одинаковая, номинал страховых взносов застрахован государством в любом лицензированном фонде - участнике системы пенсионных накоплений.

Узнать о сумме накопленных средств можно на портале госуслуг или в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. Ежемесячная прибавка в 2020 году рассчитывается следующим образом: вся накопленная сумма делится на 258 месяцев. То есть если вы накопили 200 тысяч рублей, то будете получать 775 рублей в месяц. При этом, если сумма прибавки меньше 5% от общей страховой пенсии, все накопленные деньги выплачиваются единовременно.

ВАЖНО

Накопить и не забыть

Деньги мы, как правило, копим не только для себя, но и для близких людей. Доживем до пенсии - воспользуемся капиталом сами. А не доживем - получат наследники. Но главный нюанс состоит в том, чтобы родственники знали, на что они могут рассчитывать.

По оценкам главы думского Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, сделанным еще в 2018 году, объем невостребованных вкладов в банках составляет от 50 до 200 млрд рублей. Более точных данных нет. В большинстве случаев это деньги умерших людей, чьи родственники не знали, что у человека был вклад в том или ином банке. А банк не обязан искать наследников, чтобы вручить забытые деньги.

Эксперты считают, что для финансовой защиты семьи недостаточно накопить хороший резерв, купить страховку или создать инвестиционный портфель, обозначив близких в качестве выгодоприобретателей. Нужно еще и оповестить родных, где лежит семейный капитал. А для этого - создать тревожную папочку.

На государство надейся, но копи лучше сам

Пенсионные реформы в нашей стране проходят часто. И не факт, что в будущем чиновники не захотят что-то поменять. От этого никто не застрахован. Поэтому, чтобы обеспечить безбедную старость, лучше надеяться на себя. Пусть основным заработком на пенсии будет тот или иной источник пассивного дохода, а государственная пенсия воспринимается как неплохая прибавка, не более того. Вот несколько вариантов создания пассивного дохода в старости.

Индивидуальный пенсионный план

Это дополнительная пенсия - но уже частная. Такую услугу предлагают те же самые негосударственные пенсионные фонды. Система похожа на пенсионные накопления. Единственное исключение - никакой обязаловки нет. Вы сами заключаете договор на любой срок (от 4 лет) и каждый месяц перечисляете любую сумму (от 1000 рублей) на свой счет в фонде.

Большой плюс - на вложенные деньги можно каждый год получать налоговый вычет. К примеру, если в год вы вносите по 50 тысяч, государство будет каждый год возвращать по 6500 рублей. При выходе на пенсию тоже есть выбор. Можно получить все деньги сразу, можно разбить платежи на 5 - 10 лет, а можно оформить бессрочную выплату (до смерти).

И еще одно важное преимущество. Остаток средств на счете фонд продолжает вкладывать в ценные бумаги. Поэтому прибавку к пенсии каждый год индексируют. А в случае смерти наследники получат всю оставшуюся на счете сумму (в отличие от системы обязательных пенсионных накоплений, где она сгорает после первой выплаты).

Но есть один минус - нет гарантии со стороны государства о сохранности накоплений. Все зависит от добросовестности НПФ.

Инвестиционное и накопительное страхование жизни

Этот инструмент примерно похож на индивидуальный пенсионный план. Суть такая же: долгосрочный договор, равные платежи в течение нескольких лет и возможность налогового вычета. Единственное отличие - деньги вы отдаете не НПФ, а страховой компании. Плюс есть дополнительные условия договора. К примеру, возможность получить часть денег в случае потери трудоспособности или травмы.

Доходность полиса ИСЖ и НСЖ зависит от двух факторов. Во-первых, от инвестиционного дохода, который заработает страховая компания. Здесь гарантий нет. Во-вторых, от набора страховых случаев, по которым полагается выплата. Чем больше рисков застраховано, тем больше комиссионных придется платить компании и тем ниже будет доход.

Квартира на сдачу

Это классический вариант пассивного дохода. Жилье можно сдавать в аренду и получать прибыль. Но у этого вида инвестиций есть свои нюансы.

Во-первых, пассивный доход возможен лишь в крупных городах. Там, где есть большой рынок аренды. В маленьком населенном пункте такая квартира, скорее всего, будет приносить лишь убыток. Сдать ее будет некому, а «коммуналку» платить придется.

Во-вторых, доходность аренды даже в Москве в последние годы составляла в лучшем случае 5% годовых. То есть была даже меньше, чем ставки по банковским депозитам. Правда, из-за снижения ключевой ставки ЦБ последние тоже пойдут вниз. И тогда сдача жилья в аренду может стать более прибыльным делом.

В-третьих, есть сопутствующие расходы и риски. Жильцы могут испортить имущество в квартире или задерживать выплаты. Время от времени придется тратить деньги на косметический ремонт, покупку мебели и бытовой техники. И наконец, нужно платить налоги (на имущество и на полученный доход).

Инвестиционный портфель

Этот вид пассивного дохода - для более продвинутых и финансово грамотных людей. Для тех, кто готов потратить время на изучение биржевых нюансов. В этом случае можно создать собственный пенсионный фонд и не платить деньги посредникам. А доход получать в виде дивидендов по акциям и купонов по облигациям крупных компаний.

Большой плюс - в этом случае тоже можно получать налоговый вычет. Механизм индивидуального инвестиционного счета (ИИС) дает возможность получать 13% с вложенных 400 тысяч рублей каждый год.

Из минусов - для накоплений нужна железная финансовая дисциплина. В случае с индивидуальными пенсионными планами или страховыми полисами человек вынужден делать регулярные отчисления в соответствии с условиями договора, а забрать деньги досрочно можно лишь с большими потерями. Когда формируешь инвестиционный портфель самостоятельно, велик риск прокрастинации. Вряд ли вы будете настолько финансово дисциплинированны, чтобы откладывать деньги каждый месяц в течение

20 - 30 лет. Поэтому не льстите себе. Если решили копить на пенсию, установите в онлайн-банке автоматический перевод на брокерский счет или автопокупку ценных бумаг. Тогда деньги будут копиться незаметно. И для этого не придется подключать ограниченные ресурсы силы воли.

И самое главное - за несколько лет до пенсии начинайте выводить деньги из рискованных активов (акции) в более консервативные (облигации). Вторых должно стать больше. Это убережет ваши инвестиции от потерь в случае кризиса или паники на бирже.

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Как составить тревожную папочку

Вот четыре главных правила:

1. Укажите в ней всю информацию о ваших финансах: вкладах, счетах, страховках, имуществе, инвестициях и кредитах. Сумму сообщать необязательно (если боитесь, что информацией завладеет кто-то другой). Главное - сказать, где искать.

2. Если есть какие-то нюансы, дайте подробный алгоритм действий. Например, откуда лучше сразу снять деньги (на похороны), а откуда лучше не снимать, чтобы не потерять проценты.

3. У папки должно быть специальное место. Но такое, чтобы его могли найти близкие люди и не могли случайно найти дети или квартирные воры. Как вариант - можно составить документ в электронном виде и отправить близким людям по почте. Или отправить им ссылку на облачный ресурс и указать в настройках, чтобы ее могли открыть только они.

4. По мере необходимости обновляйте информацию. Убирайте устаревшие данные и добавляйте новые. А еще лучше почаще рассказывайте близким, в каком состоянии находятся семейные финансы.

Хотя, как и в случае со страховым полисом, будет лучше, если тревожной папочкой вашим родственникам не придется воспользоваться как можно дольше.

КСТАТИ

Наследство - по закону и по завещанию

В случае смерти человека весь его капитал автоматически передается по наследству близким родственникам. Чтобы получить право на имущество, об этом нужно заявить в течение шести месяцев после смерти. Всего есть восемь очередей наследников. В первой стоят дети, супруги и родители. Во второй - братья, сестры, дедушки и бабушки. В третьей - дяди и тети наследодателя. Полный список перечислен в статье 1145 Гражданского кодекса РФ. Если никого из близких не нашлось, имущество считается выморочным и его получает государство. В восьмую очередь.

Но если у вас есть другие предпочтения (например, хотите что-то оставить соседке по даче или крестному сыну), тогда лучше составить завещание. Чтобы оно имело законную силу, а у желаемых наследников было меньше проблем, документ лучше утвердить у нотариуса. Цена вопроса - 1000 рублей. Один экземпляр останется у вас, а другой - в нотариальной конторе. Завещание можно вложить в тревожную папку и заранее оповестить о своем желании тех, кому вы хотите что-то отдать после смерти.

«Лучше подготовиться к самому черному будущему»

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Елена Красавина, независимый финансовый советник:

- Загляните в самый страшный кошмар своих близких. Представьте, что вы вдруг… попали под машину. Что будут делать ваши родные? Я всегда придерживаюсь того мнения, что лучше уж подготовиться к самому черному будущему. Очень часто все деньги семьи находятся в руках одного из супругов. Второй супруг в таких случаях обычно напрочь не воспринимает информацию о деньгах. И в стрессовой ситуации ваши родственники могут растеряться и не знать, что делать. «Вроде должна быть какая-то страховка. Или нет? А в банках деньги есть? По-моему, были. Только вот где?» Поэтому недостаточно иметь резервный фонд и страховку от несчастного случая. Нужно, чтобы родственники знали, что такая финансовая защита у них есть. Вот для этого и нужна тревожная папка.

Подготовлено АО «ИД «Комсомольская правда» по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в рамках «Конкурсной поддержки инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей».