Ученые определили шесть сценариев развития симптомов коронавируса

Британские ученые провели исследование, в ходе которого проанализировали данные порядка 1600 пациентов с коронавирусом в Великобритании и США.

Результаты работы показали, что к пятому дню развития коронавируса в организме человека, появляется одна из шести различных групп симптомов.

Классификация симптомов помогает врачам определить – какая медикаментозная или стационарная помощь может потребоваться конкретному пациенту.

Шесть кластеров симптомов разделены по принципу возрастания их тяжести:

Гриппоподобный без температуры: головная боль, потеря обоняния, мышечные боли, кашель, боль в горле, боль в груди.

Гриппоподобная лихорадка: головная боль, потеря обоняния, кашель, боль в горле, охриплость, лихорадка, потеря аппетита.

Желудочно-кишечный тракт: головная боль, потеря обоняния, потеря аппетита, диарея, боль в горле, боль в груди, отсутствие кашля.

1-ый тяжелый уровень: усталость, головная боль, потеря обоняния, кашель, лихорадка, хрипота, боль в груди.

2-ой тяжелый уровень: спутанность сознания: головная боль, потеря обоняния, потеря аппетита, кашель, лихорадка, хрипота, боль в горле, боль в груди, усталость, мышечные боли.

3-ий тяжелый уровень, абдоминальный и респираторный: головная боль, потеря обоняния, потеря аппетита, кашель, лихорадка, боль в горле, боль в груди, усталость, спутанность сознания, мышечная боль, одышка, диарея, боли в животе.

Первые три кластера чаще всего встречались у более молодых и здоровых пациентов, три последних – более вероятны у пожилых пациентов, а также у людей с ожирением, диабетом, заболеваниями легких.

Почти половина пациентов из последнего кластера были госпитализированы, в первом их всего 16%.

Возможность определить – в каком кластере оказывается пациент к пятому дню проявления симптомов COVID-19 - дает врачам раннее предупреждение о том, будет ли пациент нуждаться в интенсивной терапии.

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