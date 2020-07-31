2020-07-31T14:44:26+03:00
Звезды

Дата свадьбы назначена: Светлана Бондарчук выходит замуж

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука выбирает наряд невесты
Ольга ЛИБГАРДТ
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Светлана Бондарчук выходит замужСветлана Бондарчук выходит замужФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Светлана Бондарчук после развода с мужем Федором Бондарчуком на собственном примере показывает - после 50 жизнь может заиграть новыми красками. Так, модель давно любит и любима. А теперь и вовсе выходит замуж второй раз. Через две недели она сыграет свадьбу со своим возлюбленным Сергеем Харченко. Дата торжественной церемонии уже назначена. Гости вовсю готовятся к мероприятию.

Глядя на Светлану Бондарчук, сложно поверить, что она разменяла шестой десяток. Красавица-блондинка с идеальной фигурой и невероятно длинными ногами по прежнему хороша собой. Бывшая жена Федора Бондарчука на своем примере доказывает, что и в ее возрасте можно устраивать не только откровенные фотосессии, но и устраивать личную жизнь. Совсем скоро изящная блондинка выйдем замуж за своего 44-летнего возлюбленного Сергея Харченко. Официально они станут мужем и женой 15 августа, передает телеграм-канал "Героиня Татлера".

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Сергей без ума от Светланы
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Место проведения свадебной вечеринки пока что держится в секрете, чтобы избежать наплыва папарацци. Однако светские сплетники говорят, что бракосочетание не будет масштабным. Мол, жених и невеста решили сделать свадьбу для самых близких.

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Место встречи изменить нельзя. Два года
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Напомним, после развода с режиссером в 2016 году, с которым 51-летняя Светлана прожила 25 лет, модель недолго горевала. О романе с Харченко она заявила в конце 2018 года. Директор дизайнерского агентства без ума от избранницы. В свою очередь, женщина не скрывает - сейчас в их отношениях царит взаимопонимание. Для полного счастья влюбленным не хватает лишь общих детей. Но это, как признавалась эффектная блондинка, вопрос времени.

Светлана будет только рада родить Сергею наследников. От брака с Бондарчуком у модели есть сын Сергей и дочь Варвара. Старший наследник является папой двух чудесных девочек. Звездная бабушка обожает малышек. Она часто видится с внучками и общается с бывшей женой сына Татой Мамиашвили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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