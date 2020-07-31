Рэпер Drago — о погибшем Энди Картрайте: «Был в меру угрюм, в меру дружелюбен. Наркотики? Всегда можно скрыть»

В ночь на 30 июля МВД Петербурга сотрясла чудовищная новость в стиле романов Достоевского: рэпер Александр Юшко, больше известный как Энди Картрайт, был обнаружен расчлененным в собственной квартире на Невском проспекте. Тело было расфасовано по черным пакетам, а в квартире, где находилась жена музыканта Марина, обнаружили молоток, разделочную доску и ножовку по металлу. Жена рэпера заверила полицию, что нашла Александра бездыханным и со шприцом (который выкинула), поэтому решила разделать его тело и скрыть — мол, пусть лучше испарится, чем все будут думать, что умер от передозировки. И в рэп-сообществе, и у следователей такая версия вызвала большие подозрения. Картрайт мог выпить на мероприятиях, но наркоманом не выглядел. Позже стало известно, что экспертиза якобы не обнаружила следы наркотиков в его крови.

«КП» решила расспросить рэпера Drago (Владимир Бабаев), который хорошо знал Картрайта, насколько наркоманская версия похожа на реальность и как отреагировало на жуткую новость рэп-сообщество.

- Владимир, как вы узнали о случившемся? И поверили ли в это сразу?

- Узнал об этом рано утром. И до сих пор в шоке. Поскольку веду ютуб-канал (ilovedrago), обычно на резонансные события сразу записываю обзор. Но тут не могу собраться с мыслями и что-либо записать, рассказав историю от лица человека, который знал Энди лично.

- Каким вы запомнили его? Когда виделись последний раз?

- Я живу в Германии (переехал из Харькова с семьей еще в 90-е), но в Россию часто возвращаюсь. И мы с Энди выступали вместе как раз после скандального баттла с D.Masta (Драго и Дмитрий «Димаста» Никитин чуть не подрались во время словесной дуэли, а потом продолжили выяснять отношения на улице — Авт.). Мы поехали в один из небольших московских клубов, возможно, «Грибоедов». Выступили. Это был провал организаторов — не было рекламы, не было звука. И потом мы с Энди сидели и выпивали, по-дружески общались, со мной были мои друзья — с ним его друзья.

- Знакомые говорят, что от него «веяло улицей»? И он никогда не выпендривался.

- Он был трушный хип-хопер. Настоящий рэпер. В меру угрюм, в меру дружелюбен. Держал эмоции в себе. Это можно заметить по баттлу с Грязным Рамиресом (Сергей Желнов): когда тот в баттле задел отца Энди, тот моментально разозлился (в рэп-баттлах принято оскорблять родителей, жен и близких оппонента и относиться к этому всерьез как бы не стоит — Авт.).

Он не был медийной ш***ой, это был человек с принципами.

- Как отнеслись к этому событию внутри рэп-сообщества?

ilovedrago Ну что, вы посмотрели @versusbattleru ? Отпишите в кАменты.

- Поскольку я уважаю русскую рэп-культуру и нахожусь в ней давно, для меня баттл-рэперы, которые пришли из хип-хопа, как Энди, всегда были друзьями. Как только узнал про все это, моментально написал в Питер и Москву коллегам по цеху — все в *** (шоке). Чем дальше, тем больше всплывают новые подробности. Что наркотиков в крови не оставалось. Что мать его жены помогала распиливать тело. Что органы нашли в стиральной машинке. Что обнаружены следы мужских рук на трупе. Жесть и дичь. Боюсь, как бы не случилось классического сценария: жена задолбалась, познакомилась с новым *** (любовником), а потом они вместе решили устранить Энди. Надеюсь, что нет. Не знаю, что еще можно представить. Безумие.

- Что вы ощущаете сейчас?

- Мне очень жаль, что его не стало. В рэпе есть темная сторона и светлая сторона. Светлая — люди, которые своим творчеством и действиями усиливают культуру. Таким был Энди. Темная — те, кто ухудшают (Димаста, Галат после перехода в группу «Френдзона»). Картрайт навсегда останется на светлой стороне: хороший, техничный, скилловый рэпер, который гнул свою линию и не прогибался под тренды. Заслуженного успеха он не нашел, что очень жаль. Надеюсь, Энди останется в светлой памяти людей.

- С женой он познакомился, что выглядит фаталистично, как раз на первом своем рэп-баттле. Вы помните ее? Не отличалась ли она уже тогда?

- Я не интересуюсь чужими женами. Помню, мне представили ее, поздоровался и забыл. Ничего особенного и из ряда вон выходящего не помню.

- Не ходила ли за Энди слава любителя наркотиков?

- Я во время баттлов пару раз выступал под опиатами.

- ?

- Ничего запрещенного, это капли — дичайше болел зуб, мне их прописал врач. Все легально. Но по факту это было так. Кто это знал? Никто. Было заметно по мне? Нет. Так что наркотики — такая вещь... их можно длительно и тщательно скрывать. И никто не узнает. С наркотиками можно представить кого угодно. Однако, судя по ситуации, там жена скорее что-то принимала: расчленять тело — это жесть.

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