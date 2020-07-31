Доктор Родченков, если вы живы, черкните пару строк от руки

Почти никто не знает, как он сейчас выглядит. Мало кто имеет представление, где он живет, с кем общается, что делает вечерами, откуда на его карточку приходят деньги, и вообще есть ли эта карточка. Более того, нет уверенности, что он вообще существует, а не похоронен где-то под аккуратно подстриженным газоном и безымянным надгробием. Но на днях мир спорта снова вспомнил про Григория Родченкова.

Того самого доктора, который придумал мешать стероиды с алкоголем, шантажировал спортсменов, посадил сестру в тюрьму, лечился в психбольнице и пытался покончить жизнь самоубийством. А потом, бросив семью, сбежал в США, и там стал главным обвинителем России в допинговом заговоре. На днях вышла книга «Дело Родченкова: как я разрушил секретную допинговую империю России». Подана как автобиография. Больше похожа детектив, где факты и домыслы намешены не хуже, чем допинг и мартини в знаменитом «коктейле Родченкова».

265 листов. Цена - 20 фунтов. Твердый переплет. Кроваво-красная обложка. На ней рука кукловода с протянутыми к фамилии «Rodchenkov» ниточками. Намек художника получился неожиданно двусмысленным. Чьи руки управляют Григорием Михайловичем Родченковым или хотя бы его фамилией? И почему появилась эта книга именно сейчас? В ней ведь нет ничего особенно нового.

По большому счету на двухстах страницах пересказывается фильм «Икар» - та самая документальная лента на основе интервью Родченкова, которая вышла несколько лет на волне хайпа вокруг Сочи-2014, и на вершине истерии схватила «Оскара». В книге снова много про дырку в стене сочинской лаборатории, через которую якобы передавались пробирки с допинг-пробами для подмены. Там опять про ФСБ. Про стероидный коктейль «Герцогиня». И там же про бегство из России.

Есть несколько версий, почему сейчас, через несколько лет после фильма и скандала, снова всплыла эта история. Первая – у Григория Родченкова кончились деньги. Вторая – нужно было показать, что Григорий Михайлович живее всех живых. Третья - мир постепенно стал забывать про «русский допинг», а осенью суд, который может отстранить Россию от участия в Олимпиадах на четыре года.

Право на жизнь имеют все три, причем одновременно.

Но на жизнь ли? На самом деле из этой книги хотелось понять именно это. Про допинг доктор Родченков уже рассказал несколько лет назад все, что мог. На основании только одних его показаний крушатся карьеры и отбираются медали. Но из этой автобиографии хотелось убедится, что написал ее именно Григорий Михайлович Родченков и никто другой.

Но как раз на этот вопрос ответа в книге не оказалось. И снова непонятно, жив ли доктор, сбежавший в США в ноябре 2015-го? Ведь за последние два года нет никаких доказательств, что Григорий Родченков жив. Его подписи признают поддельными, лицо никто не видел, голос во время интервью искажен.

Хотя казалось, чего уж проще. Даже если вы, Григорий Михайлович, сменили внешность, сделали пластические операции, изменили походку, привычки, как пишут западные СМИ, можно все сделать довольно просто. Возьмите лист бумаги, и напишите послание миру. Своей рукой, своим подчерком, который легко сравнить с вашими же дневниками. Потому что если нет доверия, живы ли вы или нет, как можно поверить во все остальные ваши слова.

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