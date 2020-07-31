Банкиры просят разрешить им снимать деньги со «спящих счетов» граждан

Несколько коммерческих банков хотят добиться от Центробанка разрешения списывать деньги с так называемых «спящих» или «мертвых» счетов — когда клиенты не выходят на связь и их невозможно найти. Инициатором стал Абсолют банк и еще 5 его поддержали. Речь идет о том, чтобы разрешили списывать деньги за обслуживание таких счетов.

По различным оценкам, в российских банках на спящих счетах лежит до 300 млрд руб. Их происхождение — самое разное. Самый частый вариант, когда люди решили не пользоваться счетом, сняли с него столько денег, сколько позволяет банкомат (вплоть до 100-рублевых купюр, например), а на остаток меньше сотки махнули рукой. Или еще вариант - перестали пользоваться картой, а счет, привязанный к ней, не закрыли. Пусть даже на нем нет ничего, но формально он существует и «висит» на банке.

Крупные суммы лежат на счетах умерших — тех, у кого нет наследников или наследники не знают о существовании такого вклада. Найти такую «кубышку» непросто — нужно писать запрос в каждый банк, и не самому, а через нотариуса, да еще и комиссию платить — как минимум 100 рублей. В общем, ситуации вполне жизненные.

Раньше банки самовольно списывали с таких счетов деньги за их обслуживание. Но года три назад Центробанк начал это жестко пресекать. Его обязательно требование - регулярно обновлять данные о вкладчиках. Это делается в том числе и для борьбы с незаконной легализацией преступных денег. Найди клиента, уведоми — потом списывай. А без разрешения - нельзя.

Но банки решили вернуться к прежней практике.

- Я бы с осторожностью отнесся к этой идее, - сказал «КП» профессор РАНХиГС при президенте РФ бывший зампред Центробанка Александр Хандруев. - Конечно, обслуживание спящих счетов и вкладов обременяет коммерческий баланс банков. Но трогать счета, а особенно вклады граждан без их разрешения или хотя бы ведома, мне кажется, нельзя. Лучше в такой ситуации эти спящие счета аккумулировать на кокой-то отдельной площадке — например, в АСВ, Агентстве по страхованию вкладов. Чтобы они не висели на балансе коммерческого банка.

Профессор РАНХиГС при президенте РФ, бывший заместитель председателя Центробанка России Александр Хандруев. Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

- Но тогда издержки лягут на АСВ, в чем же тогда выигрыш?

- Если все эти счета перевести в АСВ, то это создаст дополнительный крупный ресурс, которым агентство сможет оперативно распоряжаться. Польза от этого перекроет издержки. Кроме того, АСВ - это государственная организация, что исключает риск утраты этих счетов, если коммерческий банк будет ликвидирован — такое же случается. Сейчас он есть, а завтра его может и не быть. И для граждан хорошо, если появится единый орган, куда можно будет обратиться за поиском денег хоть через 10, хоть через 40 лет.

Но есть моменты, в которых эксперт готов согласится с доводами банкиров. Это, например, возможность удержания комиссионных за обслуживание счета — ведь банк на этом несет реальные расходы, значит вполне логично их возместить.

Последнее слово в споре должно быть за Центробанком.

- Мы еще не получали официального обращения из банков, поэтому сказать, каким будет наш ответ, пока не можем, - сказали «КП» в Центробанке.