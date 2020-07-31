Владимир Путин удлинил голосование и велел использовать поправки, не вошедшие в Конституцию

Президент России подписал несколько важных законов, среди которых и закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней. Теперь «развернутое» трёхдневное голосование официально можно проводить уже на следующих за грядущими сентябрьскими выборами. Хотя у ЦИК есть право распространить эту норму и на ближайший день голосования. Закон вступил в силу с момента опубликования.

КАКИЕ ЕЩЕ ЗАКОНЫ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Закон о налоговом манёвре в IT-отрасли, устанавливающий ставку налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет в размере 3 %, а ставку налога, зачисляемого в бюджет субъекта страны, – в размере 0 %.

- Закон, позволяющий при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры БАМа и Транссиба проведение сплошных рубок, в том числе и в окрестностях Байкала.

- Закон о регуляторной гильотине, устраняющий ряд устаревших норм и требований к бизнесу.

- Закон, предоставляющий родителям право на получение информации о здоровье несовершеннолетних детей после достижения ими 15-летнего возраста.

- Закон, предусматривающий право работников старше 40 лет на освобождение от работы на день для прохождения диспансеризации.

К ПАСПОРТУ - КОНСТИТУЦИЮ

Кроме этого Путин подписал несколько поручений правительству. Так кабмин рассмотрит вопрос о вручении издания Конституции одновременно с паспортом для всех, получающих свой первый документ в 14 лет. Правительству поручено проанализировать поступившие в рабочую группу обращения об изменении Конституции, которые не были учтены при подготовке поправок, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство. Центробанку поручено рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках.