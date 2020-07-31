"Мужчинки с ума сойдут!": голая Любовь Толкалина прикрыла грудь pакушками

Любовь Толкалина не так давно объявила о том, что рассталась с возлюбленным. Мол, их отношения не выдержали разлуки из-за пандемии коронавируса. Как только появилась первая возможность, актриса отправилась поближе к морю.

На правах свободной женщины Любовь Толкалина старается получить от жизни максимум удовольствий. Она отдыхает в Крыму. По давней традиции артистка, находясь на курорте, делится пикантными снимками. На этот раз звезда экрана предстала голой, в очередной раз доказав, что она не только одна из самых красивых российских актрис, но и обладательница шикарной фигуры.

Актриса прикрыла грудь ракушками, чтобы ее не забанили. "«Русалочка» - моя любимая сказка. Еще у меня сегодня вот такой купальник. Мы забрались в камушки на Царской тропе между Гаспрой и Ливадией и хулиганим", - подписала голое фото звезда.

tolkalinaliuba Сегодня вот такой купальник

Поклонники, как водится, засыпали свою любимицу комплиментами. "Любочка! Вы Богиня", "Такая воздушная и легкая!", "Вот это грудь", "Боже, какая!", "Ангел на земле!", "Сейчас мужчинки с ума сойдут", - льют елей поклонники красоты Толкалиной.

Но нашлись и те, кто возмутился бесстыдством красавицы. В адрес актрисы посыпались гневные отклики. "Толкалина. Ну что такое? Голая. Фу. Срамота", "Седина в бороду", "Все вокруг обсуждают вашу наготу", "Опять оголилась!", "Что за бесстыдство!", - пишут поборники морали.

Надо отметить, что это не первая голая съемка актрисы. Но получилась она не менее провокационно, чем, например, для Playboy. В апреле 2001 года Любовь приняла участие в эротической съемке и даже стала девушкой месяца. Шесть лет спустя красавица снялась в откровенной фотосессии для Speed Info Magazine. Многие помнят и ее летнее обнажение, где бывшая супруга режиссера Егора Кончаловского показала себя во всей красе. Потом был голый заплыв в Рязанской области, затем последовала не менее откровенная фотосессия в Индии.