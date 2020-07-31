2020-07-31T16:04:30+03:00
В мире

В США предлагают выделять Украине по $300 миллионов в год виде военной помощи

Законопроект подан на рассмотрение Сената
Алексей ОСИПОВ
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Украинские военнослужащие на параде в Киеве с американским оружием в руках.Украинские военнослужащие на параде в Киеве с американским оружием в руках.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сенаторы от обеих партий – Республиканской и Демократической – подали на рассмотрение палаты законопроект, предусматривающий ежегодное выделение Украине $300 миллионов в виде военной помощи.

Также проект закона прописывает дополнительные субсидии Киеву: например, $4 миллиона на обучение украинских военных.

Сенаторы также намерены потребовать от Пентагона и Госдепа оценки потребностей украинской армии и назначения спецпосланника по Украине. Детали законопроекта сообщило Reuters.

Все это сделано несмотря на то, что именно военная помощь Украине была в центре прошлогоднего расследования Палаты представителей, чуть было не приведшего к импичменту президента Трампа. Напомним, что тогда действующего президента США обвинили в том, что он пообещал военную помощь Украине в обмен на расследование деятельности в этой стране Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Детали телефонных переговоров Трампа и Зеленского по этому и другим вопросам были преданы огласке. Инициаторам расследования не удалось использовать его итоги для начала процедуры импичмента.

В прошлом году американская военная помощь Киеву была заморожена. Администрация Трампа в качестве главной причины такого решения назвала слабый прогресс украинского правительства на ниве борьбы с коррупцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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