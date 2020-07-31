"Приходят к нам милые, а потом выдвигают свои требования": Фигуристка Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе

В команде у прославленного тренера Этери Тутберидзе новый скандальный уход. Наставник решила расстаться со своей главной звездой последнего сезона - Аленой Косторной. Об этом лично сообщила в своем "Инстаграме" Этери Георгиевна, расписав очень серьезную картину внутренней кухни:

- Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порои колоссальных результатов. А дальше..... такое ощущение, что внешнии мир влияет на наших милых и добрых, - говорит Этери Тутберидзе.

И раскрывает неожиданные новости из стана своей команды:

- Появляются все новые и новые условия для продолжения совместнои работы (как повышение платы за любовь). Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один ле д с Женеи . Мы постарались удовлетворить все условия - не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алинои . И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались... - сообщает шокирующую новость Этери Тутберидзе.

И потом подводит итоги, говоря, что требования к фигуристам меняться не будут:

- Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех кто с нами - есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям, - заявила наставник.