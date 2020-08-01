Кэшбек за отдых в России: как получить 15 тысяч “отпускных” от государства

За отдых в России государство теперь будет доплачивать. И это первый раз, когда деньги решили дать самим туристам. И именно живые деньги (хоть и безналичные), а не скидки или вычеты. До сих пор все меры поддержки были адресованы туроператорам, отельерам, авиакомпаниям, конкретным регионам или проектам. Что, безусловно, важно. Но когда платят лично тебе, это куда более убедительный аргумент.

Программа компенсаций за путешествия по России уже разработана, на нее выделены 15 миллиардов рублей из бюджета. Кэшбек за свои отпуска получат 3 миллиона туристов, расчитывают в правительстве. Сейчас докручиваются последние технические моменты. И совсем скоро можно будет купить тур в любой российский регион – и получить часть стоимости обратно. Точная дата старта акции на момент подписания номера не известна, заходите на сайт на kp.ru, там все новости.

“КП” составила подробную инструкцию о том, как получить кэшбек за отдых в России, на основе информации Ростуризма и Ассоциации туроператоров России. Нюансов и условий много. Увы, далеко не каждый отпускник, который потратил свои кровные в Сочи, Ялте, Суздале или на Байкале, может рассчитывать на государственные деньги.

КУДА ПОЕХАТЬ, ЧТОБЫ ЗА ЭТО ДОПЛАТИЛИ?

В любой регион России.

- В программе примут участие все регионы нашей страны от Калининграда до Владивостока. Поездки в часть регионов, например, Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с 1 октября, - уточнила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Разница в сроках действия акции такая:

- в большинстве регионов России кэшбек дадут за поездки между 15 августа и 20 декабря.

- в самых раскрученнных туристических местах программа распространяется на отдых с 1 октября до 20 декабря. Это Краснодарский край, Республика Крым, Севастополь и Ставропольский край, Алтайский край и Республика Алтай, Калининградская область.

Разочарованы, да? В ноябре-то в Геленджике не особо искупаешься, сколько за это ни доплачивай! Но все логично. Программа нацелена на то, чтобы стимулировать поездки в те регионы, которые пока не столь популярны у путешественников. И сделать туристический сезон длиннее. А на Черном море сейчас и так ажиотаж.

Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с 1 октябряФото: Евгения ГУСЕВА

ГДЕ И КОГДА ИСКАТЬ СУБСИДИРУЕМУЮ ПОЕЗДКУ?

Все туроператоры и отели, участвующие в программе, будут перечислены на специальном сайте мирпутешествий.рф. И на своих сайтах туркомпании оперативно делают отдельные странички и лендинги, чтобы клиенты сразу видели: вот за эти туры реально получить компенсацию, они соответствуют всем критериям (о критериях ниже). Как вы найдете подходящую поездку – через сайт программы или сайт оператора, неважно.

Главное – купить тур онлайн и оплатить с соблюдением всех условий (о них опять же ниже). И что еще важно: даже если вы планируете поездку в ноябре, приобрести ее надо будет во время действия акции. Продлится она 5 – 7 дней, точную дату старта назовет Ростуризм.

Не очень удобно, резонно критикуют в Российском союзе туриндустрии. Далеко не все готовы планировать осенний и тем более декабрьский отдых заранее. И выкладывать за него деньги уже сейчас. Но, увы, таковы правила: субсидии получат их те, кто успеет купить туры за во время короткой “распродажи”. Впрочем, есть шанс, что Ростуризм продлит сроки, прислушавшись к экcпертам.

ЗА КАКОЙ ОТДЫХ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ?

- В рамках программы можно будет приобрести как пакетные туры, которые включают перелет и проживание, так и отдельно проживание в случае, если турист добирается до места отдыха самостоятельно, к примеру, на личном автомобиле, - объясняет Зарина Догузова.

Вариантов несколько:

- это может быть пакетный тур, в который входит проживание в отеле и дорога любым видом транспорта (самолетом, поездом, автобусом);

- вы можете приобрести у туроператора лишь проживание и трансфер, а авиа- или железнодорожные билеты покупать сами. Но тогда кэшбек – только на первую часть этого “сэндвича”;

- экскурсионные автобусные или ж\д туры (например, по Золотому кольцу);

- речные круизы;

- просто бронирование проживания – но только в отелях, прошедших классификацию и участвующих в программе (список будет на сайте мирпутешествий.рф).

В рамках программы можно будет приобрести как пакетные туры, которые включают перелет и проживание, так и отдельно проживаниеФото: Анна САДОВНИКОВА

Минимальная продолжительность поездки – 5 дней\4 ночи. Четыре ночи можно провести в одной гостинице, в разных (так бывает в экскурсионных турах), в поезде, в каюте круизного судна.

Когда на компенсацию нельзя рассчитывать, исходя из этих требований? Например, если едете на своем авто на Черное море и снимаете там квартиру в частном секторе. Или сами покупаете в интернете авиабилеты и бронируете отель через Booking. Или даже купили тур на Кольский полустров, но всего на 3 дня.

Минимальная стоимость тура – 25 тысяч рублей (за весь тур, а не на человека).

КАК ПЛАТИТЬ?

Важное и обязательное условие – получить свои деньги за отдых в России можно будет только в виде кэшбека на банковскую карту “МИР”. Кэшбек – это когда вам возвращают часть денег за покупки, этим инструментом для привлечения клиентов пользуются многие банки. И если у вас есть кредитка, наверняка вы с ним знакомы.

Оплатить отдых нужно онлайн на сайте туроператора или отеля, и только картой “МИР” (кредиткой Visa и Mastercard мимо, наличными в турагенстве - тоже). Оформить карту “МИР” при желании не сложно практически в любом банке.

И обязательно внести полную стоимость, а не предоплату. Что, опять же, не всем путешественникам удобно и по карману.

И еще один нюанс: перед покупкой надо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «МИР» на сайте www.privetmir.ru (если у вас есть карта “МИР”, возможно, она привязана к программе лояльности автоматически, проверьте).

На одну карту можно получить кэшбек лишь один раз, максимум 15 тысяч рублей. Так что, если у вас в семье планируются несколько поездок – например, отправить бабушку в санаторий в Кисловодск, а маму с сыном в Казань на каникулы – выгоднее оплачивать их разными картами, чтоб получить компенсацию за каждую.

Что будет, если потом аннулировать тур? Сумму кэшбека автоматически спишут с вашего банковского счета обратно.

Получить свои деньги за отдых в России можно будет только в виде кэшбека на банковскую карту “МИР”Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОШЕЛЕК

Какую сумму вернут на карту “МИР” за отпуск в России:

Если тур или проживание в отеле стоит от 25 тысяч рублей, но не больше 49 999 рублей – на банковскую карту зачислят 5 тысяч рублей.

Если покупаете тур стоимостью от 50 до 74 999 рублей – кэшбек составит 10 тысяч рублей.

Для туров дороже 75 тысяч рублей – возврат в размере 15 тысяч рублей.

Деньги обещают начислить на карту быстро, в течение 5 дней.

КОММЕНТАРИИ ТУРОПЕРАТОРОВ

Тарас Демура, генеральный директор TUI Россия:

- Это хорошая мера социальной поддержки путешествующих россиян. В комплексе с другими мерами, такими как субсидирование чартерных и регулярных авиаперевозок, компенсация убытков туроператоров по вывозным рейсам и так далее, эта программа будет способствовать продвижению внутренних направлений. TUI Россия включил в программу турпакеты в Бурятию, Карелию, Калининградскую область, Иркутскую область, на Сахалин, в Приморский край и другие регионы.

Сергей Толчин, исполнительный директор “Интуриста”:

- Считаю, акция будет пользоваться спросом, в том числе в межсезонье и во время детских школьных каникул. Если все пойдет по плану, то дальше мы увидим и программу субсидирования чартеров на российских направлениях, и субсидирование строительства новых отелей в регионах. Все это даст огромный толчок развитию внутреннего туризма, сделает его более конкурентоспособным по цене и качеству.