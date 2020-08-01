Наши дети копируют 90-е: молодежь требует у стоматологов золотые зубы и скупает олимпийки «Монтана»

Синтетические спорткостюмы появились в России в конце 80-х. Вещь дорогая, 250 рублей — полторы зарплаты. В конце 1991-го цена скакнула до 2000 рублей из-за девальвации. Но у людей появились деньги, а значит, и купить костюм было по силам.

Те, кто не мог потянуть «Монтану» или «Адик», брали китайскую подделку или, как сейчас говорят, — паль. В комиссионке всегда можно было урвать настоящего европейца. Туда их массово сдавали рабочие. Заводы погнали на запад продукцию, а рассчитывались с нашими бартером — одеждой. Плюс в Москве были магазины «Березка» или везли из-за бугра. В провинции было нормальным носить мастерки с брюками и норковой шапкой.

ГРАМОТНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ

Сегодня ретромастерки — писк моды. Москвич Дмитрий Фунтиков — коллекционер культовой одежды 80-х и 90-х годов.

— Культовая не значит религиозная, — уточняет собеседник.

Занимается этим 12 лет. Вещи собирает по всей планете — в помощь интернет-аукционы и барахолки в разных странах, где мужчина бывает на отдыхе. Главные покупатели Дмитрия — молодые ребята. Одни фанатеют от белорусского рэпера Макса Коржа.

— Четыре года назад он выпустил клип «Слово пацана» и провозгласил девиз: «Приходи на движ в батином «олимпосе». Вообще, интересно, что слово «олимпийка» воскресло пару лет назад. Сегодня так в спортивных магазинах пишут на бирках, — рассказал Дмитрий корреспонденту kp.ru.

Многие покупатели поклонники рейвов — безбашенных вечеринок под техно. Наконец, есть звезды вроде Little Big и просто те, кто покупает по приколу.

На вешалках Дмитрия 360 малиновых пиджаков. Есть, например, экземпляр из Италии, цена — 30 000 рублей. Мастерок в коллекции около 4000: стоят в среднем от 2 до 5 тыс. рублей. Всего вещей свыше 10 тысяч. Дмитрий называет это грамотной инвестицией.

— Я коллекционер, а не барыга. Если что-то захотел приобрести, то меня уже не остановить. Ко мне обращаются за помощью, когда снимают кино, клипы — я консультант. Даю вещи в аренду на свадьбы, вечеринки. Последние годы каждая третья тусовка в стилистике 90-х.

Винтажная олимпийка Cefiro из коллекции Дмитрия продается за 4000 рублей.Фото: Личный архив героя публикации

ХОЧУ ЗУБЫ КАК У МОРГЕНШТЕРНА

Главврач московской стоматологии «Все свои» Магомед Азизов рассказал корреспонденту kp.ru, что последние полгода у молодежи нездоровый интерес к золотым коронкам:

— Пациенты 18-25 лет приносят фото рэпера Моргенштерна. У того все передние зубы золотые. Технически установить золотые коронки несложно. Но практического значения они не несут.

Стоматолог рассказал, что ему удалось отговорить всех пациентов от золотой улыбки. Вместо этого людям предложили виниры или эстетичные коронки без металла. Металлокерамика стоит 5-10 тысяч рублей, винир — 20 тысяч, тогда как каждая золотая коронка — 20-35 тысяч рублей в зависимости от веса золота. В СССР и в 90-е золотые зубы считались особым шиком. Не у всех, а, скажем так, в определенных кругах.

morgen_shtern Золотая улыбка Моргенштерна.

— Когда пациент ставит золотые коронки, ему выдают паспорт изделия. В нем до сотой доли указано количество грамм чистого золота. Для прочности его смешивают с палладием и небольшой примесью других металлов. Для изготовления коронок нужно обтачивать зубы, снимать слой эмали, а делать этого не хочется, если у человека здоровые зубы, — отметил собеседник «КП».

Стоматолог рассказал, что золотые коронки не вредят микрофлоре рта. Чистить их можно обычной пастой. Но современные стоматологи отказались от материала в пользу более практичной керамики. Нередко приходят взрослые люди с золотыми зубами, кто ставил их еще в те годы, и меняют на керамику.

— В Москве не встречал, но вот у женщин с Кавказа, южных регионов до сих пор есть желание поставить золотую коронку. Иногда просят съемный протез, «присоску».

СПРОС НА «ШЕСТИСОТЫЙ» ЕСТЬ ДО СИХ ПОР

По просьбе kp.ru сервис «Авито Авто» проанализировал статистику популярных в 90-е машин. За последний год средняя цена на легендарную «вишневую девятку» ВАЗ-2109 в пурпурном цвете зафиксирована на уровне 56 000 рублей. Особым спросом машина, которую воспела группа «Комбинация», сегодня не пользуется.

— Любимый всеми Mercedes S600 W140 («шестисотый» — прим.ред.) очень популярен и сейчас. Спрос на него большой, при том что средняя цена для автомобиля возрастом более 20 лет остается высокой и составляет 493 000 рублей, — сообщили в «Авито».

Новые русские в те годы предпочитали «джип широкий» — абсолют гангстерской крутости. Jeep Grand Cherokee 88-90-х годов выпуска до сих пор популярен при средней цене в 258 000 рублей. В сервисе фиксируют повышенный интерес к модели.

Легендарный "шестисотый" — самое авторитетное авто 90-хФото: Shutterstock

КУЛЬТ СНИКЕРСОВ ВМЕСТО КУЛЬТА ДЖИНСОВ

В современной моде стиль того времени подстраивается под нашу реальность.

— Сумки-бананы, вареные джинсы, высокая талия, объемные плечи и рукава, оверсайз, джинсовки, косухи, кожаные плащи, велосипедки, спортивные костюмы, — перечисляет в разговоре с «КП» художник-стилист Юлия Беляева вещи 90-х, которые актуальны и сегодня.

Вклад в моду сделала хип-хоп культура. Широкие штаны, спортивный костюм и мощные сникерсы — кроссовки. Спортивная обувь сегодня такой же культ, как и тогда. Подгадайте визит в ЦУМ, когда в местный спортотдел привозят лимитированную коллекцию, — увидите очередь из подростков.

— От хип-хопа пришли массивные украшения, цепи. А вот пышные прически и утрированный макияж 90-х сегодня не в моде. Женская обувь также не перекочевала в наше время. Джинсы актуальны всегда. Только если тогда это было суперкачество, то сегодня это вещи на один сезон, — отметила Беляева.

Дизайнер прогнозирует, что джинсы с высокой талией еще задержатся в трендах. Объемные вещи будут актуальные ближайшие два сезона, а спортивный стиль уже стал классикой жанра.

littlebigband Главная российская поп-рэйв-группа Little Big активно использует в сценическом образе атрибуты 90-х.

ЕЩЕ ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ И ЧТО С НИМИ СТАЛО

Эротические журналы и газеты с обнаженкой. Свобода 90-х часто пахла типографской краской. На тонких страницах выводили немецких красавиц. Очень быстро подтянулись и наши девушки. Но сегодня пресса стала более целомудренной. Обнаженки хватает в интернете.

Вокруг джинсов Levi’s сегодня ажиотажа нет. Да и вообще не найдешь вещь, о которой бы мечтали многие. А вот кроссовки — другое дело. Самые крутые от испанского дома моды Balenciaga или Yeezy от рэпера и кандидата в президенты США Канье Уэста.

Пелевинские «Жизнь насекомых» и «Чапаев и Пустота» стали открытием. Главный постмодернист русской литературы сегодня еще более плодовит.

Сериалы. В городке Твин Пикс искали убийцу Лоры Палмер, молодая Памела щеголяла в красном купальнике на пляже в Малибу, а техасский рейнджер разносил плохих парней. Большинство сериалов того времени, за исключением творений Линча или «Друзей», сегодня смотреть невозможно. Но мода на сериалы осталась.

90-е издатели называют гуманитарным ренессансом. Появились много журналов «НЛО» «Птюч», «Сеанс» и более массовых изданий. Возник глянец. Журналы — абсолютно все, сегодня заняты выживанием. После каждого экономического спада из газетных киосков пропадают несколько наименований.

Интердевочки всегда были при любом режиме. Но в 90-е они вели себя особенно открыто, стояли прямо у здания ФСБ на Лубянке. Проститутки с тех пор перекочевали с улиц в интернет, а писать и говорить о них уже неинтересно. Зато появились эскортницы и содержанки.