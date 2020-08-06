Как модернизировать «коммуналку» в малых городах?

Модернизация - это в первую очередь технологии, комфорт и экономия. С 2016 года госкорпорация предоставила поддержку для подготовки и реализации 86 проектов.

«Может, что-то в консерватории подправить?»

- Когда я слышу о коммунальных сетях, у меня в голове сразу же возникает картина очередного репортажа об очередной коммунальной аварии, будь то отключение отопления, электричества или еще чего-нибудь. Скажете - штамп? Наверное. А на самом деле это слово должно ассоциироваться с понятием «комфорт»! Ведь когда коммуникации работают как часы, так в таком доме и жизнь уютна и комфортна. А при современных технологиях модернизации - это еще и экономия по оплате за услуги ЖКХ, - говорит правдолюб «КП», советник генерального директора Фонда ЖКХ Герман Петров. - Модернизация - это в первую очередь технологии, комфорт и экономия.

Один небольшой пример - город Котовск Тамбовской области. Здесь живут всего 29 тыс. человек. Провели модернизацию системы теплоснабжения, и резко (до 68%) сократились случаи прекращения подачи тепла, и, более того, это дало возможность ограничить темп роста тарифа на отпускаемую тепловую энергию для населения, а также предоставлять гражданам горячую воду (мечта многих) круглый год. Никаких отключений на 10 - 15 дней!

- Еще один, на мой взгляд, очень важный аспект. Перед строителями поставлена весьма амбициозная задача по возведению до 120 млн кв. м жилья в год, - отметил Герман Петров. - И мы с вами прекрасно понимаем, что для достижения этой цели необходимы новые коммуникации. А куда их подключать? В старые и сильно изношенные действующие сети. И что мы имеем в финале? Непомерный рост нагрузки на устаревшие сети, и как результат - повышение аварийности. И сам себе задаю риторический вопрос: а будет ли мне комфортно жить в таком, хоть и новом, жилье? И, как говорил классик современности Михаил Жванецкий, «может, что-то в консерватории подправить?».

В Белгородской области меняют канализацию…

Например, Белгородская область начиная с 2019 года представила в Фонд ЖКХ 7 заявок на строительство и реконструкцию проектов в сфере водоотведения. На эти цели потребовался 1 млрд 725 млн рублей, из которых средства госкорпорации - 995 млн рублей, средства бюджета Белгородской области - 227 млн рублей, внебюджетные средства - 503 млн рублей.

Сейчас в Белгороде строят новую главную канализационную насосную станцию для перекачивания сточных вод центральной части города. В городах Грайворон, Новый Оскол и Строитель, поселках Вейделевка и Ивня возводятся 5 очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод общей производительностью 13 тыс. м3/сутки. В 2020 году регион также получил поддержку на первый этап реконструкции очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа производительностью 60 тыс. м3/сутки (из общей проектной мощности 90 тыс. м3/сутки).

Заместитель губернатора Белгородской области - начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства Константин Полежаев отмечает, что основной проблемой эксплуатации старых объектов являлся существенный износ конструкций и оборудования, в результате чего окружающей среде наносился серьезный экологический ущерб. Благодаря реализации новых проектов в регионе появятся современные безопасные объекты водоотведения.

- Без участия госкорпорации нашей области не удалось бы за такое короткое время реализовать эти масштабные проекты, - резюмировал Константин Полежаев.

Комфортную городскую среду невозможно представить без современной коммунальной инфраструктуры. Однако если в крупные города инвесторы идут охотно, то малые для них не особо привлекательны. Чтобы решить эту проблему, было принято постановление Правительства РФ № 1451, на основании которого для модернизации коммунальной инфраструктуры в городах и поселках с населением до 500 тыс. человек финансовую поддержку оказывает госкорпорация - Фонд содействия реформированию ЖКХ.

…а в Новосибирской - теплосистемы

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры с участием средств Фонда ЖКХ проводится и в Новосибирской области. Как отметил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, два первых проекта модернизации систем теплоснабжения были выполнены в городе Оби и рабочем поселке Маслянино, жители которых в 2017 году получили новые газовые котельные и сети теплоснабжения.

- Локальным ремонтом проблемы изношенности теплосетей региона не решить, поэтому мы работаем в направлении комплексной модернизации. Отлаженный алгоритм взаимодействия с муниципальными образованиями региона по подготовке необходимой документации уже позволил провести реконструкцию теплосистем в Оби и Маслянино, - прокомментировал Денис Архипов. - В настоящее время работы по комплексной модернизации систем теплоснабжения ведутся в Черепаново. Разрабатывается проект модернизации для рабочего поселка Мошково. Комплексная модернизация направлена на повышение надежности и качества теплоснабжения, упрощение обслуживания и дает возможность перехода с угля на более экологичный газ.

До начала отопительного сезона 2020 - 2021 в Черепаново будет построено 8 новых и модернизирована одна существующая газовые котельные тепловой мощностью 40 МВт, а также 14,6 км тепловых сетей. Построены корпуса 8 котельных, завершается монтаж технологического оборудования. Идет реконструкция тепловой сети.

Изменили жизнь миллионов

Фонд ЖКХ помогает модернизировать системы коммунальной инфраструктуры в малых и средних городах, софинансируя до 60% затрат на строительство и реконструкцию очистных сооружений, котельных, тепловых сетей и т. д. Госкорпорация также предоставляет финансовую поддержку регионам на софинансирование процентной ставки по кредитам и облигационным займам, привлеченным для реализации проектов, и оплату части расходов непосредственно на их подготовку.

С 2016 года госкорпорация предоставила поддержку для подготовки и реализации 86 проектов в сферах тепло-, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 34 регионов России на сумму 22,27 млрд рублей, из которых 11,4 млрд рублей - средства госкорпорации. Объем внебюджетных средств, которые привлечены в реализацию проектов, составляет более 7 млрд рублей (более 30% от общей стоимости проектов).

- Поддержка Фонда помогает регионам провести модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с привлечением внебюджетных средств в проекты модернизации, которые ранее не были интересны для частных инвесторов, - подчеркнул Герман Петров. - И этот механизм высоко востребован регионами.

В настоящее время основная часть объектов уже введена в эксплуатацию. Инфраструктура обновляется в городах и поселках с общей численностью населения более 5 млн человек.

Сейчас около 40 регионов готовят к подаче в Фонд ЖКХ еще порядка 80 заявок на предоставление финансовой поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры общей стоимостью 23 млрд рублей, из которых средства госкорпорации могут составить более 10 млрд рублей.

Всего на комплексную модернизацию систем теплоснабжения региона с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ с 2017 года направлено 1424,46 млн рублей, в том числе средств Фонда - 854,68 млн рублей, из областного бюджета - 284,89 млн рублей, внебюджетные средства также составили 284,89 млн рублей.