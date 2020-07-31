Земля и воля Алексея Шамина

Городская жизнь преуспевающего менеджера технологий и управления Алексея Шамина до поры текла размеренно и стабильно: хорошая работа, дом, семья, машина… Но нет-нет да и появлялось ощущение, что жизнь проходит мимо, что чего-то не хватает. И восемь лет назад у него и жены хватило смелости и воли бросить все и перебраться к отцу - одному из первопроходцев фермерского движения в Мелеузовском районе Башкирии. Вернулся в родное село Троицкое. Как он говорит - к «настоящему делу».

СОВСЕМ НЕ ДАУНШИФТИНГ

- Тогда, по приезде, сразу пришлось засучить рукава, - вспоминает Алексей Шамин. - Но главное было понять, что здесь тебе мало кто, кроме отца, скажет, как надо, тут нет стартапов и блокчейнов, только ты сам принимаешь решение, сам пашешь и сам отвечаешь за все. Поначалу много сил и денег пришлось вложить в реконструкцию помещений: восстановили склады, построили столовую для работников, благоустроили зерноток, который стал производственной базой. Но на воплощение всех идей собственных средств не хватало. И подобно тысячам других фермеров он отправился в Россельхозбанк.

- Именно там я взял первый кредит, - говорит он. - Привлекло, что банк государственный, ориентирован на сельское хозяйство, предлагает большой выбор финансовых инструментов поддержки фермеров и процентные ставки выгодные. Теперь это наш основной партнер, который помогает с финансированием сезонных работ, обновлением техники. Я дорожу этой дружбой.

Сотрудничество с Россельхозбанком позволяет постоянно обновлять сельхозтехнику. Фото: АО «Россельхозбанк»

НУЛЕВАЯ ОБРАБОТКА - БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ

В 2012 году фермеры начали с минимальной обработки почвы. А через три года решили попробовать технологию «no-till» по примеру соседнего хозяйства. По словам Алексея, технология довольно проста: по полю проходят сеялки с анкерами, царапают почву и закладывают семена. После уборки поле покрывает мульча - сухие остатки растений, помогающие удерживать влагу. Экономия на технике, горючем, затратах труда очевидна: не нужно пахать, бороновать, культивировать почву. Зерно растет естественным путем, без дополнительной обработки.

И пошло-поехало! За восемь лет хозяйство Шамина более чем в 15 раз увеличило площадь обрабатываемых земель, а в прошлом году фермеры собрали в общей сложности порядка 5 тысяч тонн пшеницы, ячменя и подсолнечника.

ПРЕВЗОЙТИ УЧИТЕЛЯ

- Могу с гордостью сказать, что по урожайности некоторых культур мы превзошли своих учителей, - лучится он. - При примерно одинаковой урожайности пшеницы получаем с гектара в среднем больше ячменя, чем у соседнего предприятия «Дружба», - 35 центнеров против 31,1, подсолнечника - 27 центнеров против 22,6. В 2018 году заняли первое место в ежегодном всероссийском конкурсе урожайности гибридов кукурузы и подсолнечника в номинации «Лучшая урожайность гибрида подсолнечника «Пионер» на территории «зона без орошения, северная зона». В прошлом году получили золотую медаль на выставке «Золотая осень» в номинации «Технология возделывания ячменя». Многие фермеры стремятся перенимать наш опыт.

Сегодня Шамин-младший обрабатывает 2500 гектаров земли, 60 из них - отцовские, их он передал Алексею в минувшем году.

В прошлом году фермеры собрали в общей сложности порядка 5 тысяч тонн пшеницы, ячменя и подсолнечника. Фото: АО «Россельхозбанк»

ШАГ ЗА ШАГОМ

Поскольку кормовой базы в фермерском хозяйстве Шамина в достатке, он решил не останавливаться только на растениеводстве.

- В 2017 году выкупили активы бывшего хозяйства «Колос»: ферму, зерносклады, - перечисляет он этапы большого пути. - Возникло непраздное желание попробовать себя в животноводстве.

Начали с небольшого поголовья свиней и крупного рогатого скота, которых держали для нужд хозяйства, потом решили производить мясо на продажу. Возможности фермы позволяют выращивать до 800 голов крупного рогатого скота. Понятно, что такой объем тяжело заполнить сразу, но Алексей и не стремится к сиюминутным результатам.

- Открыли в Мелеузе собственный магазин «Фермерское мясо», экологически чистую, натуральную продукцию оценили горожане, товар не залеживается, - с гордостью повествует фермер. - Кроме мяса, здесь можно купить пельмени домашней лепки. Есть желание расширить ассортимент, развивать переработку. Будем ориентироваться на спрос. В планах - завести небольшое дойное стадо на 100 - 200 голов, чтобы и молоко было свое.

При всех масштабах деятельности, в хозяйстве Шамина не так уж много постоянных сотрудников. Их пять. Люди, говорит он, молодые, толковые.

- Правда, при необходимости привлекаем помощников для сезонных работ. В общей сложности задействовано не более 10 человек. При этом они получают достойную зарплату, основа которой - ежемесячный стабильный оклад в 25 тысяч рублей, платим его круглый год, независимо от интенсивности работы. Поскольку все рабочие - деревенские и имеют личные подсобные хозяйства, дополнительно к зарплате обеспечиваю их кормами, сеном - каждый берет по потребности. Во время посевной и уборочной выдаем премии. С учетом всех выплат средняя зарплата достигает 45 - 50 тысяч.

ПРИЗЕМЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Иногда вечерами Шамин-младший и старший сидят за чашкой чая, толкуют о житье-бытье. Порой спорят, потом подкалывают друг друга. И старший Шамин ни слова не говорит младшему, как он им гордится. Только глаза выдают.

- Невольно сравнивая себя с отцом, прихожу к выводу, что в девяностые, когда он начал самостоятельно работать, он фактически топтался на месте, - размышляет Алексей. - Результаты его труда не позволяли строить больших планов, развиваться. Сейчас благодаря новой технике и современным агротехнологиям существенно выросли урожаи, а доступность разнообразных инструментов финансовой поддержки открывает множество перспектив. Сегодня есть не только желание, но и возможности развиваться.

Планов теперь уже у маститого фермера много. Построить теплый гараж, чтобы зимой рабочие могли в комфортных условиях заниматься ремонтом техники. Необходим еще один склад. Купить скот к зиме.

- Хлопот много, - произносит он. - Но вы не представляете, какие они приятные, когда видишь, что все дышит, развивается, живет!..