Что изменится для россиян с 1 августа: пересчет пенсий, новые тарифы на газ и "Здравствуй, Занзибар"

1. РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ПЕРЕСЧИТАЮТ ПЕНСИИ

С 1 августа уже традиционно пересчитывают выплаты работающим пенсионерам. Их пенсии не индексируются каждый год на величину инфляции, как у неработающих пенсионеров. Но поскольку человек дополнительный год отработал, и работодатель платил за него страховые взносы в Пенсионный фонд, появляется право на дополнительные пенсионные баллы (их количество зависит от размера перечисленных взносов) и чуть более высокую пенсию.

Максимально за год сейчас можно заработать три пенсионных балла. В этом году один балл оценивается в 93 рубля (в прошлом году было 87,24 рубля). Соответственно, максимально возможная прибавка составит 279 рублей.

Обращаться за перерасчетом никуда не надо — его делают автоматом.

2. МОЖНО УЛЕТЕТЬ В СТАМБУЛ И НА ЗАНЗИБАР

С 1 августа официально открывается авиасообщение между Россией и другими странами, закрытое из-за пандемии. Улететь, правда, с началом августа можно только в три страны — Великобританию, Турцию и Танзанию на остров Занзибар . В Турции, которая больше всего интересует российских туристов, для нас с 1 августа открываются Стамбул и Анкара. А курортные Анталия, Бодрум и Даламан — только с 10 августа.

С 1 августа можно улететь в СтамбулФото: REUTERS

3. ГАЗ ПОДОРОЖАЕТ

Вообще это должно было случиться с 1 июля, как обычно. Но в связи с пандемией индексацию решили отложить на месяц. В итоге газ для населения дорожает с 1 августа на 3%. Проиндексированы оптовые цены, но они, понятно, тянут за собой и розничные тарифы, которые в этом году увеличиваются с опозданием на месяц в сравнении с обычным «расписанием».

С 1 августа подорожает плата за газФото: Олег ЗОЛОТО

4. ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ НЕЛЬЗЯ ПОПОЛНЯТЬ ИНКОГНИТО

Эта норма начинает действовать с 3 августа. С этого дня граждане могут пополнять электронные кошельки только с предварительной идентификацией личности. То есть пополнить кошелек "Яндекс.Денег", QIWI, WebMoney и прочих подобных систем наличными через платежный терминал уже не получится. Это надо делать с банковского счета — там ваша личность уже идентифицирована. Ужесточения, как утверждается, связаны с борьбой с терроризмом и отмыванием нелегальных доходов.

С 3 августа нельзя пополнять инкогнито электронные кошелькиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

5. КОМУ ЗЕМЛЮ В БУРЯТИИ И ЗАБАЙКАЛЬЕ

С 1 августа начинается новый этап программы «Дальневосточный гектар». Все жители России могут получить бесплатный гектар в Бурятии и Забайкальском крае. То же право имеют участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Программа «Дальневосточный гектар», по которой можно бесплатно и по упрощенной схеме получить землю, была расширена на Бурятию и Забайкалье с августа прошлого года. До февраля подать заявки на гектар могли только жители этих регионов, с 1 февраля до конца июля — все дальневосточники.

С 24 августа полисы обязательного страхования гражданской ответственности водителей будут продаваться по новым правилам.Фото: Мария ЛЕНЦ

6. НА ОСАГО — НОВЫЙ ПРАЙС

С 24 августа полисы обязательного страхования гражданской ответственности водителей будут продаваться по новым правилам. Предполагается, что аккуратные водители должны от них выиграть.

Суть в том, что тарифный коридор ОСАГО расширяется. Минимально возможная стоимость полиса для граждан снизится на 10%. Максимальная — увеличится, тоже на 10%. Одновременно с этим пересматривается система коэффициентов, от которых и зависит стоимость страховки. До сих пор цена ОСАГО весьма серьезно зависела от регионального коэффициента. Скажем, все московские водители оптом платили за такую же страховку больше, чем подмосковные. Теперь предполагается более персональный подход. Учитываться будет, в частности, количество грубых нарушений, влияющих на аварийность, которые допустил конкретный водитель. Пока, правда, не до конца понятно, что и как будет считаться. Но до 24 августа страховые компании должны вывесить на своих сайтах разъяснения и расчеты.