Новая пластика звезд: экс-жена Кержакова уменьшила грудь, Мирослава Карпович удалила комки Биша, а Ксения Бородина подколола лицо

Часто звезды скрывают походы к пластическому хирургу, поэтому внезапное омоложение или изменение формы груди или носа оставляют без комментариев. По слухам за три месяца самоизоляции многие богатые и знаменитые барышни с Новой Риги и Рублевки подкорректировали внешность. Но есть смелые звезды, которые не скрывают перемен. Правда чаще всего они рассказывают об операциях из-за того, чтобы рассказать о докторе и клинике, которые изменили их внешность «по бартеру» - за рекламу.

Экс-жена футболиста Александра Кержакова телеведущая Милана Тюльпанова к скорому 27-летию сделала подарок – сейчас она находится в одной из московских клиник. Тюльпанова комментирует из палаты: «Пять часов длилась операция, лежу отхожу от наркоза, под седатикой боли терпимые. Пока все в бандажах…»

Женщина корректировала грудь – Милана после родов уже делала маммопластику, и вот вновь подкорректировала форму и объем, также провела коррекцию фигуры. Кстати, однажды она уже признавалась в ринопластике – меняла форму носа заграницей. В этой раз в Москве Тюльпанова выбрала модного и как следствие дорогого хирурга. Женщина рассказала, что уменьшила грудь и-за пигментации импланта: «Я сделала повторную маммопластику, липоскульптурирование с прорисовкой рельефных мышц живота и липофилинг. Знаю многие молчат об этом, скрывают и потом делают марафоны феерического похудения. У меня такой задачи нет, поэтому я и открыта вам». Липофилинг — это манипуляция в ходе которой хирург пересаживает жировую ткань пациента из одной зоны в другую — чаще всего так увеличивают ягодицы.

Ксения Бородина - до и послеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Чаще всего этим летом обсуждают перемены во внешности у ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. Но эту опытную насчет провокаций даму просто так не расколоть. Бородина держит оборону, она посещает один из самых пафосных и дорогих салонов красоты Москвы, признается вот в каких процедурах: «Массаж лица, чистка, аппаратная косметология, маски, ботокс, биоревитализация, мезотерапия, очень люблю микротоки». Ну а выводы о видоизменившейся форме груди ведущей вы можете сделать по фото.

Вера Брежнева поддерживает красоту мезотерапией.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уколов красоты звезды наконец-то перестали стесняться. Даже Вера Брежнева не сдержалась и ответила честно на вопрос об уколах красоты. Вера сообщила, что колола витамины и делала мезотерапию. С помощью мезотерапии устраняют самые разные недостатки – делают подкожные инъекции препаратов, которые увлажняют, улучшают состояние кожи, разглаживают морщинки. Виктория Лопырева на днях вот так ответила в инстаграме на вопрос об уколах красоты: «Я не люблю терпеть боль, поэтому «мезо» делаю максимум 2 – 3 раза в год, чтобы увлажнить кожу, которая сохнет от загара и перелетов».

Мирослава Карпович - до и послеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Часто теперь обсуждают подружку Павла Прилучного Мирославу Карпович – у актрисы в какой-то момент стали отчетливо видны скулы, обсуждали даже «новый овал». Мы попросили пластического хирурга рассмотреть преображение Миры – доктор Николай Григоряк объясняет: «Сравнивая фотографии актрисы видно, как сильно изменилось лицо. Актриса похудела по сравнению с ранними фото. И, скорее всего, удалила комки Биша. На фото с челкой лицо пухлое, а теперь более структурное, очерчены скулы. Это свидетельствует чаще всего о том, что были удалены комки Биша».