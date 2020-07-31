Дмитрий Гордон: Порошенко до сих пор не понимает, что его время закончилось

ПРЕЗИДЕНТ И СЛАБАКИ

- Вы в свое время с энтузиазмом говорили о тогда еще кандидате в президенты Зеленском. По прошествии года с лишним разочарованы в нем?

- В нем лично нет. Он как был хорошим человеком, так им и остался. Для нас непривычно, что президент страны не является коррупционером, не возглавляет системную коррупцию в стране. Ни одного сигнала о том, что он занимается коррупцией, по-прежнему нет. Зная его, его родителей, воспитание, верю, что это так.

Что касается перемен в стране, тут сложнее. Я ждал быстрых реформ. На примере той же Грузии. Но быстрых реформ не видно. Президент Зеленский, как мне кажется, не смог подобрать себе сильную команду. И многие из назначенцев являются откровенно слабыми, малообразованными, не подготовленными для государственной деятельности людьми.

- Падающий рейтинг Зеленского - что говорит об этом украинское общество?

- Украинское общество после карантина в сложной экономической ситуации. А рейтинг президента напрямую зависит от состояния карманов каждого гражданина. Когда у человека есть деньги, их становится больше, растет и рейтинг президента.

ЗА КОГО АРМИЯ?

- А украинская армия подчиняется Зеленскому?

- Ну, конечно.

- Вспоминаю его визит на линию разграничения на Донбассе в прошлом году, где он вступил в странную перепалку с неким активистом.

- Это реалии украинской демократии. Это люди, которые воевали, которые пришли защищать свою родину. И у них есть право голоса. Они отстаивают свое право. Другое дело, что президент Зеленский, он демократ, он всегда готов к спору, к волеизъявлению любому, к объяснению своей точки зрения.

- Почему с такой яростью было принято подписание приказа о прекращении огня? Митинги, демонстрации у Рады, обвинения в предательстве?

- Это обусловлено внутриполитической борьбой между экс-президентом Порошенко, который до сих пор не понимает, что его время закончилось, и новой командой, которая предпринимает определенные шаги для того, чтобы преследовать по закону Порошенко. Это только внутриполитическая кухня, когда у Порошенко достаточно много поклонников как платных, так и бесплатных.

ЗЕЛЕНСКИЙ И ПУТИН

- Зачем Зеленский звонил Путину?

- Между президентами стран часто накапливаются вопросы, которые нужно решать. И даже если две страны находятся в состоянии войны не объявленной. Сейчас Зеленский и Путин обсуждали свои вопросы, в том числе, и гуманитарного плана насчет ребенка, трехлетнего сына крымского татарина.

- То есть, у вас нет точной информации, о чем был разговор?

- У меня нет информации, почему Владимир Зеленский звонил. Могу только догадываться.

- Какая актуальная повестка сейчас может быть реальной между Зеленским и Путиным?

- Думаю, что это обмен пленными, продолжение тех обменов, которые уже состоялись. Ну, и, конечно, прекращение огня на линии размежевания на Донбассе.

КРАВЧУК ВМЕСТО КУЧМЫ

- По поводу работы минской группы и отставки Кучмы. Почему Зеленский сам не взял в руки переговоры, а назначил Кравчука?

- Леонид Макарович Кравчук, несмотря на свои 86 лет, в замечательной форме как физической, так и интеллектуальной. И этот человек вырабатывает идеи намного лучше, чем многие наши сегодняшние высокие чиновники. Леонид Макарович человек, с которым вести переговоры всем будет намного сложнее, потому что он в советское время был главным идеологом коммунистической партии Украины. Впереди интересное развитие событий. И мне кажется, что эти переговоры вообще развалятся.

- А как закончится конфликт? С кем разговаривать-то?

- И Кучма, и Кравчук – это два человека, которые сегодня являются одними из самых мощных, информированных и подготовленных людей в Украине. Это без вариантов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОРОШЕНКО

- У Порошенко есть шанс снова стать президентом?

- Самый короткий ответ – ноль шансов.

- Почему? Он же столько сделал для Украины!

- Я не люблю циников, двуличных людей и тех, кто… Если человек всю жизнь говорит по-русски, человек русской культуры, прихожанин церкви Московского Патриархата - и вдруг становится ревностным таким ценителем украинских традиций. И берет это на флаг! И теперь он главный глашатай украинскости в Украине. Я не верю таким людям. Это циники.

- Почему? Украина с этого и начиналась. Русские люди вдруг начинали переходить на мову.

- Нет, украинство – это ощущение себя частью своей страны. Это любовь к культуре, к языку, при этом без пренебрежения к культуре и языку других. Миллионы украинцев никогда вам ничего плохого не скажут о русской культуре, о русском языке и так далее.

Но мы разные народы. И я это уже говорил. А что касается русского - поскреби любого русского, там будет татарин, вы же знаете, но дело не в этом. Помните, Ельцин говорил? «Уважаемые россияне!..».

НЕМНОГО О СОЛОВЬЕВЕ

- Вы зачем так нашего Соловьева-то обидели?

- Нет, я его не обидел. Он, будучи на острие российской государственной пропаганды, настолько изгаляется по поводу Украины, украинцев, настолько передергивает факты и ведет антигуманную и античеловеческую политику, ссоря два братских народа, что я не мог мимо этого пройти. И остаться равнодушным. Кроме того, он все время обо мне что-то интересное рассказывает.

- Он критикует ваши рубашки.

- Он умножает мою популярность. А песню я ему записал потому, что я сознательно делаю из него клоуна смешного, потому что когда человек, находящийся на вершине государственной пропаганды, в глазах граждан России будет смешным, они перестанут ему верить. И они задумаются, где правда, а где ложь.

- Вы завидуете российской пропаганде. И были бы не против стать ее частью. И завидуете иконе этой российской пропаганде – Владимиру Соловьеву?

- В чем мне можно завидовать Соловьеву? Я намного успешнее, чем он. И у меня нет никаких комплексов по отношению…

- А он ваш враг идейный?

- Он враг моей страны, враг мой, как человек, являющийся разжигателем войны и вражды между народами.