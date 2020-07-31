2020-07-31T18:58:50+03:00
Политика

Виктор Алкснис: Предполетный осмотр самолета Качиньского выявил бы взрывное устройство

Поляки вновь заявляют, что президентский Ту-154, упавший под Смоленском в 2010-м, был взорван
Игорь ЯКУНИН
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станки самолета польского президента Леха Качиньского, которые разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года, находятся на аэродроме "Северный".станки самолета польского президента Леха Качиньского, которые разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года, находятся на аэродроме "Северный".Фото: Илья ДЕМЕНТЬЕВ
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Очередная польская комиссия по повторному расследованию причин катастрофы 10 апреля 2010 года, когда под Смоленском разбился Ту-154 с президентом Польши Лехом Качинським на борту, вновь завела похожую песню о том, что не пилоты президентского лайнера ошиблись ( под давлением высокого начальства) при заходе на посадку в плохих метеоусловиях, как значилось в отчете МАК, а зловредные русские ремонтники подложили тротил в этот самолет еще в 2009 году во время проведения плановых работ по его обслуживанию.

Глава комиссии, экс-министр обороны Антони Мачеревич даже заявил, что подобные разрушения не могли случиться «лишь от столкновения с землей». И сослался на то, что польские и британские лаборатории выявили-таки на фрагментах самолета следы тротила. Где? Когда?

«КП» обратилась за комментарием к полковнику в отставке, авиационному инженеру и эксперту по авиакатастрофам Виктору Алкснису.

- Можно ли в такой самолет, как Ту-154, занести взрывное устройство на основе тротила, чтобы его много месяцев не могли обнаружить?

- Предположим невероятное — при ремонтных работах тротил кто-то занес внутрь борта №1. Но нельзя его взорвать без дистанционного устройства подрыва. И тогда возникает вопрос: неужели главный борт, на котором летает глава государства, никто не проверял или проверял из рук вон плохо — перед вылетом? Технический осмотр такое устройство выявил бы в любом случае. И, разумеется, техосмотр поляки обязаны были провести сразу после того, как с самолетом поработали ремонтники из другой страны. Из любой.

Я знаю, как работают с такими самолетами — каждый закуток проверяют. Причем осматривают как техники, так и спецслужбы. Пропустить наличие посторонних вещей, тем более имеющих признаки взрывчатых веществ — это исключено.

- Поляки утверждают, что самолет не мог так разрушиться "лишь от столкновения с землей», а, значит, был взрыв...

- Я как авиационный инженер участвовал в расследовании около полутора десятка катастроф. Когда представители очередной польской комиссии утверждают, что таких разрушений быть не могло — значит, они просто не видели, что действительно происходит с рухнувшим лайнером, когда он сталкивается с землей. Там фрагменты размером со спичечный коробок остаются.

- Самолет рассыпается на мелкие фрагменты?

- Буквально. Расследование по польскому Ту-154 доказало — были задеты деревья. И фрагменты подробно исследовали — никаких следов взрывчатых веществ. И ведь их первая комиссия тоже подтвердила эти выводы. Потому подобные заявления сейчас — чистой воды политика. И заявление про взрыв — это смесь некомпетентности, глупости и политики. Им надо придать русский след этой катастрофе — они это делают.

- Прежде поляки соглашались, что на телах погибших следов взрывчатых веществ не было, сейчас в этом сомневаются.

- Следов тротила на телах могло не быть, если устройство было, скажем, установлено в районе двигателя. Но ранее я объяснил уже, почему это чушь.

Следователи раскрыли подробности дела о крушении самолета Качиньского под Смоленском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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