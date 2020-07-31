Россия расскажет о вкладе коренных народов в победу над фашизмом

Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа. В его преддверии, в год 75-летия Великой Победы постпредство России при ООН совместно с Федеральным агентством по делам национальностей, Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и Музеем Победы запускают мультимедийный проект в Twitter и Facebook.

Энциклопедии определяют коренные народы, как народы, обитавшие на определенных территориях до прихода туда переселенцев из других мест. Среди коренных народов России – коренные народы Крайнего Севера, Северного Кавказа и др. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в Российской Федерации сегодня проживает 44 коренных народа.

Проект посвящен вкладу коренных народов нашей страны в победу в Великой Отечественной войне. Цель инициативы – рассказать международной общественности о мужестве проживающих на территории России коренных народов, которые проявили себя истинными патриотами в годы борьбы с нацистской агрессией и японским милитаризмом.

Об этом свидетельствуют и активное молодежное добровольческое движение по отправке на фронт, и примеры массового героизма, и выдающиеся подвиги бойцов из числа малочисленных этносов на полях сражений. Они воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. Многие были награждены орденами и медалями СССР. Представители коренных народов не только продемонстрировали доблесть и отвагу в боевых операциях, но и самоотверженно трудились в тылу, собирали средства на нужды фронта.

В рамках проекта в течение 10 дней, до международной даты на его страницах будут рассказаны истории представителей коренных народов - подлинных героев Великой Отечественной войны, о таких уникальных военных формированиях, как оленно-лыжные батальоны, названы имена погибших.

«Свои жизни за мир и свободу от фашизма отдали многие выдающиеся представители малочисленных этносов, их культурный и интеллектуальный цвет – всемирно известные художники и косторезы, первые писатели-северяне, ученые. Их подвиг не должен быть забыт», - сказал «КП» пресс-секретарь постпредства Российской Федерации при ООН Федор Стржижовский.