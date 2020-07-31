Гармаш впервые выступил перед журналистами после ухода из "Современника"

Актер Сергей Гармаш сегодня выступил на Международном фестивале Чайковского в Клину. Появление Гармаша перед журналистами произошло через час после обнародования новости об уходе артиста из театра "Современник". Журналисты бросились к актеру за подробностями, но Сергей Леонидович, широко и вежливо улыбнувшись, предупредил:

- Ни одного вопроса не по теме фестиваля. Если кто-то задаст вопрос про "Современник", все закончится. И всем будет плохо.

Журналисты расстроенно вздохнули. Хотелось спросить, куда переберется Гармаш после ухода из "Современника", и зачем вообще уходит. Но, зная, что Гармаш страшен в гневе, спрашивали о Чехове и Чайковском.

Гармаш сказал, что он счастлив и сегодняшний день у него связан с приятными моментами. Во-первых, он служил неподалеку от Клина, во-вторых, выступление в Клину стало вторым после долгого перерыва. (Первое состоялось 24 июня в Волгограде). В-третьих, актер счастлив выступать с оркестром: "Театра у меня много, кино много. Выступлений с оркестром немного. Это эксклюзивно".

Актер Сергей Гармаш сегодня выступил на Международном фестивале Чайковского в Клину.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Напомним: по сообщению РИА Новости, которое, в свою очередь, сослалось на источник в театре, актер уходит из "Современника". Об этом он заявил на закрытом собрании труппы, мотивировав уход тем, что после смерти художественного руководителя "Современника" Галины Волчек в театре сложилась "чудовищная ситуация". Представитель Гармаша Олег Будрин в интервью телеканалу "Звезда" подтвердил уход артиста, отметив, что уход из "Современника" связан с новой политикой театра и ненадлежащим отношением к истории театра и артистам.

Известие об уходе Гармаша из театра совпало с открытием 31 июля Международного фестиваля Чайковского в Клину, где Сергей Гармаш принял участие в мировой премьере музыкально-драматической постановки «Ч+Ч» к Юбилею П.И.Чайковского и А.П. Чехова".

- Я был рад предложению участвовать в постановке. Я читал переписку Чехова, но давно. О дружбе с Чайковским, например, не помню", - рассказал артист.

Сергей Гармаш признался, что любимым произведением Чайковского для него остается "Щелкунчик": "Это то детское ощущение, которое остается с тобой на всю жизнь. Ощущение Нового года, праздника, сказки, которое нужно пытаться сохранить, что бы ни случилось".