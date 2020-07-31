2020-07-31T21:36:00+03:00
Общество

В Самаре заменили 1,3 км труб методом без вскрытия дорог

Он позволяет проводить работы без вскрытия проезжей части, тротуаров и газонов, что экономит время и не создает неудобств жителям
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Фото: roscomsys.ruФото: roscomsys.ru
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Еще 10-15 лет назад при прокладке трубопровода приходилось перекрывать улицы, выкапывать огромные траншеи, что создавало значительные неудобства для жителей. При современных темпах строительства очень часто возникает потребность провести к какому-либо участку дополнительные инженерные сети, такие, как канализационные или другие трубы. Однако прогресс не стоит на месте, и в строительной области со временем появляются новые технологии, помогающие коммунальным службам решать множество проблем.

В «РКС-Самара» уже около года применяют бестраншейный способ перекладки водопроводных и канализационных линий. Работают две машины: одна может прокладывать новые трубы там, где их раньше не было, а вторая производит замену, одновременно протягивая новые трубы и разрушая старые.

За 2020-й год коммунальная компания заменила 1,3 км труб без вскрытия дорог, газонов и других элементов благоустройства. Основные работы велись на внутриквартальных водопроводных и канализационных линиях улицах Ново-Вокзальной, Воронежской, Стара-Загоры, Физкультурной.

Фото: roscomsys.ru

Фото: roscomsys.ru

Это позволило без рытья траншей сэкономить довольно много времени при прокладке или замене трубопровода, а также избежать неудобств и решить такие проблемы, как проведение коммуникаций под магистралями и дорогами с оживленным движением. Новые технологии дают возможность рабочим прокладывать трубы на значительное расстояние без выкапывания траншей и заменить коммуникации, проложенные на большой глубине, в очень короткие сроки.

На сегодняшний день применяется 3 метода прокладки труб без рытья траншей: прокалывание, продавливание, горизонтальное бурение.

Самое популярное - горизонтальное бурение - осуществляется с применением буровых установок с рытьем котлованов с обеих сторон препятствия. При этом ширина отверстия может быть гораздо больше, чем нужно для прокладываемой трубы. Преимуществом данного метода является то, что он позволяет рабочим незначительно изменять маршрут бура в процессе работы – для того, чтобы обходить препятствия. Котлованы делаются только на начальной и конечной точках.

К концу года бестраншейным методом планируется переложить 4,1 км сетей канализации и 5 км труб холодного водоснабжения, в том числе провести новые коммуникации по программе «Вода с улицы – в дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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