Геннадий Онищенко: Михаил Дегтярёв разрешил открыть в Хабаровском крае детские лагеря. И правильно сделал

- Геннадий Григорьевич, я сделал уже несколько интервью с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. И в двух беседах он говорил о том, что надо все-таки две смены в детских лагерях края успеть организовать. Как вы к этому относитесь?

- В этом году у нас детский отдых, по существу, был сорван, в лучшем случае мы выйдем на показатели хотя бы половины от достигнутого (в 2019 году. - А.Г.) уровня оздоровления детей…

Я считаю, что это избыточный запрет, потому что в любом случае дети в городах, в поселках, - без присмотра, в подавляющем большинстве, не принимают регулярно пищу, как это положено…

И потом - на мой взгляд, риск заразиться детям в городе - во время так называемого «неорганизованного отдыха» - намного выше, чем если бы они проводили летние каникулы в дневных лагерях при школах, где для них было бы организовано и регулярное питание, и наблюдение за ними - со стороны педагогов.

Геннадий Онищенко о разрешении Михаила Дегтярева открыть в Хабаровском крае детские лагеря 00:00 00:00

И, конечно, особенно важен сейчас отдых ребятишек с круглосуточным пребыванием в лагере.

Правда, две смены уже не получится, но, хотя бы пусть одну полноценную смену проведут дети…

При этом нужен очень жесткий спрос за организацию безопасности ребят - то есть, все меры, которые необходимы, должны тщательнейшим образом соблюдаться и детей нужно оздоравливать.

И, конечно, нужно дать этим учреждениям хоть как-то поправить свое материальное положение…

- А теперь все же - что касается Хабаровского края.

- Да, там уровень распространения заболеваемости достаточно высокий, но это - сигнал только для того, чтобы детям все же организовать нормальный, организованный отдых.

А в Хабаровском крае еще есть особенность, когда там, практически, каждую осень, в конце лета, в связи с высоким уровнем загрязнения Амура в районе краевого центра, всегда идет рост заболеваемости интравирусной инфекцией. (И такая ситуация - уже последние лет 30. ) Поэтому, в данном случае, детские лагеря помогут уберечь ребят, потому что, оказавшись без присмотра, они купаются в Амуре, где придётся.

Поэтому, здесь, в Хабаровском крае, как бы двойная необходимость устроить не только загородный, но и пришкольный отдых ребятишек с организацией регулярного, горячего питания.

Так что, Михаил Дегтярёв - на верном пути и его надо в этом плане поддержать.

- Понял. Спасибо.