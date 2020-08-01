Как фермер Кузнецов вдруг экспортером стал

Таких, как орловский фермер Игорь Кузнецов, зовут мастодонтами. Шутка ли - свою деятельность по выращиванию зерновых, бобовых и их переработке он начал еще в 2001 году. Это сейчас есть готовые бизнес-планы, лайфхаки и пошаговые инструкции на тему, что такое для фермера хорошо, а что не очень. Тогда же все было в диковинку, больше радовал факт обладания куском земли. Бизнес приходилось строить буквально на коленке. Сколько раз Кузнецов хотел бросить все к чертовой матери, и сам толком не помнит. Но это были минуты слабости, с которыми он быстро справлялся, а потом снова выходил в поле.

Главная и неожиданная для многих загвоздка, к которой не готовы только что пришедшие в бизнес фермеры, - это то, что прибыль надо ждать долго. В животноводстве, если речь о крупном скоте, вложения окупаются через 7 - 10 лет. С овощеводством проще и быстрее, но и здесь свои сложности: теплицы, их отопление и освещение, овощехранилища, сезонность. Во времена, когда начинал Кузнецов, философия была немного другая: взошло - уже праздник. А удалось собрать урожай - так это счастье. По его словам, тогда фермеры были немного другие. Наличие своего дела, труда было уже само по себе ценностью. Возникающие же последствия хорошего урожая часто встречали с недоумением - дальше-то что?

Так было и с Кузнецовым. В свое время, оформив крестьянское (фермерское) хозяйство, Игорь Васильевич стал искать каналы сбыта. А с этим появились трудности: в один год зерно уродилось и все склады были завалены, куча средств уходила на сушку и хранение. И, немного подумав, Кузнецов нашел свою нишу, в которой прочно обосновался, - переработка и производство круп и комбикормов.

Произвести качественный комбикорм - целая наука. Фото: АО «Россельхозбанк»

ОДА КОМБИКОРМУ

Люди, близкие к деревне, думали, что знали, что такое комбикорм, а когда стали разбираться, удивились - целая наука!

- Правильно сбалансированный корм позволяет птицам и животным быстрее набирать массу, более стойко переносить вирусы и болезни, а предпринимателю - получать более качественный востребованный продукт и, соответственно, более высокую прибыль, - объясняет Кузнецов. - В подобной смеси в необходимых пропорциях присутствуют уже все нужные компоненты и белково-витаминные комплексы. Поэтому хозяйственнику нет нужды в самостоятельном высчитывании ежедневного рациона и составлении сложного меню для своих подопечных. Достаточно приобрести вид комбикорма, рассчитанный именно на ту категорию, которой он занимается.

Комбикормовые корма активно используются не только фермерскими хозяйствами, но и для содержания диких животных в условиях неволи. Учитывая разные цели выращивания птиц, рыб и животных, такие смеси делают в разных составах и формах. Производство комбикорма, как бизнес, хорошо показывает себя в случае, если учитывать потребности максимально широкого круга потребителей, которые, пользуясь услугами только лишь одного производителя, могут удовлетворить потребности всех своих отраслей хозяйствования.

САРАФАННОЕ РАДИО - КАК ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ РЕКЛАМЫ

В основном в состав комбикорма входят такие компоненты: какой-либо вид зерна или горох, травяная мука, мука рыбная, ракушняк, витаминный и белковый комплексы, а также подсолнечный жмых, растительное масло и другие добавки и стимуляторы роста.

- В общем, из этого даже кашу можно варить, - улыбается фермер.

Состав комбикорма подбирается не только в зависимости от того, какому виду живности он предназначается, но и от цели выращивания этой живности. Например - на перо, шерсть, кожу, а также для производства мяса или молока.

- Эффективность такого вида бизнеса напрямую зависит от того, насколько успешно производителями комбикорма будет определен рынок сбыта, - рассказывает Кузнецов.

Поэтому сразу стоит включить в расходную смету оплату разработки маркетинговой стратегии и создания рекламных материалов. Но лучше всего, по словам фермера, работает хорошая репутация, которая разносится через сарафанное радио.

Предприятие Кузнецова давно и успешно продает крупы и комбикорма во все регионы Центрального федерального округа.

- У нас три линии круп и четыре линии комбикормов, поставляем в месяц по 2 - 2,5 тысячи тонн в разные регионы России, - говорит он. - Комбикорм - это, можно сказать, барометр развития фермерского движения в стране.

Спустя время комбикормовый бизнес Кузнецова вышел на новый уровень - международный. В этом году он с помощью специалистов Российского экспортного центра (РЭЦ) и Россельхозбанка заключил первую сделку с зарубежными покупателями.

КУРС НА КИТАЙ!

- Об экспорте мы как-то никогда не задумывались, у нас все и так, слава Богу, наладилось и шло хорошо, - рассказывает он. - Но на одной из рабочих встреч в Россельхозбанке узнали о совместной программе банка и РЭЦ, о содействии предпринимателям в выходе на внешние рынки. Ну, мы подумали, прикинули и решили попробовать: объемы производства нам вполне позволяли осуществлять крупные поставки. Сотрудники РЭЦ и Россельхозбанка сопровождают каждый этап, помогают в проведении переговоров, планировании, анализе рынка, оформлении документов. Специалисты РЭЦ ездили вместе с нами на переговоры в Белоруссию, а работники банка контролировали оформление внешней сделки.

Произвести качественный комбикорм - целая наука. Фото: АО «Россельхозбанк»

Так в портфеле фермерского хозяйства из Урицкого района Орловской области появились контракты с четырьмя белорусскими компаниями.

- Все оказалось не так сложно, как мы думали, - с удовлетворением отмечает фермер. - Мы представляли себе тонны бумажной волокиты, а ее почти не было. В общем, выход на экспорт для нас уж точно - новый этап развития предприятия. Конечно, надо наращивать объемы. А вдруг в будущем нашей продукцией заинтересуется, например, Китай? Будет где развернуться!