Шойгу поздравил тыловиков с профессиональным праздником

- В послевоенное время, участвуя в антитеррористических и миротворческих операциях, специалисты тыла всегда честно выполняли свой воинский долг, неизменно проявляли профессионализм и беззаветную преданность Родине. Сегодня (1 августа 2020 - прим. Ред.) личный состав органов материально-технического обеспечения войск достойно продолжает традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства, - обратился Сергей Шойгу к личному составу службы.

На плечах тыловиков миллионная армия. Ежедневно необходимо накормить, обуть и одеть 520 тысяч человек, обслужить и заправить горючим более 500 тысяч единиц военной техники, осуществить метрологический контроль, предоставить услуги ЖКХ казарменно-жилищным фондам, обеспечить надежное хранение боеприпасов и техники, пожарную, ветеринарно-санитарную и экологическую безопасность и многое другое.

Отметим, что в личном пользовании современных военнослужащих, которые несут службу от Крыма до Арктики находится более 50 миллионов различных предметов военной формы одежды, а ежегодный объем выдаваемых предметов составляет 15 миллионов единиц!

Службы тыла Минобороны России всегда готова к участию в ликвидации последствий различного рода природных катастроф.

- В 2019-2020 силами военных специалистов были ликвидированы последствия чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обрушения скального массива в реку Бурею, тушение лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Иркутской области, в Ленинградской и Рязанской областях, ликвидация последствий наводнения на территории Иркутской области (г. Тулун), на территории Амурской области, паводков в Ярославской области, последствий снегопада в Курской области, а также вспышки заражения животных ящуром в Дальневосточном федеральном округе, - напомнил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков.

Принимают активное участие тыловики Минобороны в борьбе с коронавирусом. Именно они обеспечивали эвакуацию граждан России из КНР, доставляли оттуда медицинскую одежду, перевозили гуманитарную помощь в США и Италию, а еще построили 16 инфекционных отделений при военных госпиталях в разных регионах России.

В преддверии 320-ой годовщины образования Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации на интернет-портале Минобороны России начал работу новый мультимедийный раздел, посвященный этой знаменательной дате. На страницах посетители смогут ознакомиться с историей и современностью системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.

ИЗ ИСТОРИИ СЛУЖБЫ ТЫЛА МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Задачи всестороннего обеспечения воинства стояли задолго до образования регулярной русской армии, но только, 18 февраля 1700 г. Петром I подписал указ № 1764 «О заведовании всех хлебных запасов ратных людей окольничему Языкову, с наименованием его по сей части генерал-провиантом». Так был учрежден первый самостоятельный снабженческий орган – Провиантский приказ, ведавший поставками для армии хлеба, крупы и зернофуража. Он осуществлял централизованное продовольственное обеспечение, которое и сегодня является одним из видов материального обеспечения войск (сил).

Одновременно в тот же день именным указом № 1766 учреждается Особый приказ, переименованный в 1701 г. в Военный приказ (или Комиссариатский). Он ведал отпуском денежных средств на вооружение, пополнение армии лошадьми, снабжением вещевым имуществом и денежным довольствием. По этой причине 1700 г. и принят за точку отсчета истории Тыла Вооруженных Сил.

Созданные регулярная армия и флот требовали дальнейших шагов по централизации их обеспечения. 31 июля 1711г. издается указ об образовании в Москве комиссариата, на который возлагается снабжение войск денежным и вещевым довольствием, ручным оружием, а также комплектование и ремонтирование армии. С 10 декабря 1711г. сфера деятельности комиссариата расширяется с подчинением ему органов провиантского и фуражного довольствия.

Согласно положениям Устава, работа по снабжению армии была отдана под контроль коллегиальных органов. В этот период в русской армии вводятся специальные должности для управления обеспечением войск.

Организация тылового обеспечения неразрывно связана с развитием Вооруженных сил. Поэтому целесообразно выделить следующие этапы его развития: допетровские времена, военные реформы Петра Великого, Отечественная война 1812 г., военные реформы Милютина, конец ХIХ века – 1917 г., гражданская война, межвоенный период, Великая Отечественная война и восстановление народного хозяйства, конец 50-х годов 20 века – 1991 г., и с образования Вооруженных Сил Российской Федерации и до настоящего времени.