Ученые выяснили, какую измену вы готовы простить супругу. А какую - нет!

Нет ничего благороднее и прекраснее, чем взаимная любовь и верность. Но фразой “И жили они долго и счастливо”, как правило заканчиваются все романы. Писатели (да и читатели тоже - авт) почему-то не находят вдохновения в безупречной чистоте чувств - им подавай роковую страсть, непреодолимые соблазны, искушения и грехопадения. Поэтому художественные произведения начинают со строительства любовных треугольников, а иногда и более сложных геометрических фигур. А как мы знаем, литература отражает жизнь.

Не удивительно, что изучением такого фундаментального явления, как измена занялись ученые. В частности группа психологов из Норвежского института наук и технологий в Тронхейме решила выяснить, как к различным нюансам супружеской неверности относятся представители сильного и слабого пола.

Ученые привлекли к исследованиям 92 пары влюбленных. Независимо друг от друга юноши и девушки (фокус-группу набирали из числа студентов) заполняли подробную анкету, где описывали свою реакцию на два типа неверности партнера.

- В первом варианте гипотетического сценария любимый человек просто переспал с кем-то на стороне, но без всякой влюбленности и обязательств (например, по пьяному делу).

- Во втором сценарии партнер влюбился в другого человека, встречается с ним, но до секса дело не дошло. Ученые назвали это эмоциональной неверностью.

При этом участники эксперимента отвечали на кучу вопросов: Будет ли тот или иной вид измены угрозой для отношений? Какова вероятность разрыва? Зависит ли это от прочности отношений? Насколько они оценивают тяжесть вины партнера? В какой степени готовы простить и т.д. При этом надо было отметить по 7-балльной шкале в какой степени участники эксперимента согласны с тем или иным утверждением.

После обработки анкеты нарисовалась следующая картина.

1. Мужчины с большей охотой готовы были простить своей девушке эмоциональную измену. Ну, кто из слабого пола не сох, к примеру, по Энрике Иглесиасу или Леонардо Ди Каприо (это мы берем самый невинный вариант)? Однако если любимая легла в постель к другому, в каждом мужчине просыпался Отелло. К этой разновидности грехопадения представители сильного пола относились гораздо непримиримее.

2. Женщины наоборот, готовы были в какой-то степени закрыть глаза на сексуальные похождения любимого (оступился человек, с кем не бывает?). Но если партнер потерял голову от соперницы - это более серьезное преступление, даже если он еще не добрался до “комиссарского тела”!

3. Прежние заслуги не спасут, если вас поймали на месте преступления. “Существует распространенное убеждение, что если у пары были крепкие отношения до измены партнера, то у предателя больше шансов, что его простят. Однако мы не нашли подтверждения этому мнению, - говорит один из авторов исследования профессор Монс Бендиксен.

4. Другой миф - о том, что женщины охотнее примирятся с изменой - тоже не получил подтверждения. “Мужчины и женщины с одинаковой решимостью готовы разорвать отношения в случае неверности. Большинство опрошенных заявили: маловероятно, что я смогу простить партнеру его похождения”, - говорит ведущий автор исследования Тронд Вигго Гронтведт,

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