Отличница, ставшая фурией: Кто такая Ильхан Омар, первая мусульманка в Конгрессе США

Когда Ильхан Омар только оказалась в Конгрессе США, все восхищались тем фактом, что она стала первой женщиной-мусульманкой в американском парламенте. Сегодня ее считают скандалисткой и антисемиткой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда Ильхан Омар только оказалась в Конгрессе США, все восхищались тем фактом, что она стала первой женщиной-мусульманкой в американском парламенте. Сегодня ее считают скандалисткой и антисемиткой.

Пока мир удивлялся победе бизнесмена Дональда Трампа на президентских выборах, а затем следил за многолетним расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы, в самой Америке в менялась политическая элита. Ее ряды пополнили политики новой формации - молодые выходцы из семей мигрантов, преимущественно женщины, говорящие со своими избирателями на одном языке. В их числе была и Ильхан Омар.

БЕЖАВШАЯ ОТ ВОЙНЫ

Будущая конгрессвумен родилась в Сомали. Жизнь в стране, охваченной гражданской войной, не ассоциируется со счастливым детством. Мать умерла рано. Дед и отец пытались вырастить Ильхан и ее шестерых старших братьев и сестер и дать им все, что требуется. Но голод, перестрелки и смерть, крадущаяся по пятам, заставила главу семейства задуматься о побеге из Сомали.

Сначала была Кения, там семья 4 года провела в лагере беженцев. Только в 1995 году семья Омар получила шанс на новую жизнь, когда смогла попасть в США.

Сначала они поселились в Вирджинии, но затем переехали в Миннесоту. Смена штатов была неслучайной: именно в Миннеаполисе проживает самая большая сомалийская община в США - 50 тысяч человек.

Ильхан, которой на тот момент исполнилось 14 лет, всегда мечтала жить в справедливом, как ей казалось, американском обществе, в котором все люди равны. Но вскоре она поняла, что все далеко не так.

В США у семьи Омар началась новая жизнь. Отцу, высококлассному специалисту по подготовке преподавателей, пришлось поначалу работать таксистом. Он скончался этим летом от коронавируса. Ильхан не знала английского, она начала изучать его в школе. Продолжив получение среднего образования в Америке, быстро выучив английский, Ильхан закончила школу с отличными оценками.

Дед и отец всегда много говорили о политике, они заразили политикой и Ильхан, которая после школы решила поступить на факультет политологии и международных отношений Университета Северной Дакоты.

После получения диплома она вернулась к родным, в Миннеаполис, где и начала заявлять о себе, как о политике.

Будущая конгрессвумен родилась в Сомали. Жизнь в стране, охваченной гражданской войной, не ассоциируется со счастливым детством. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РАНЕНАЯ ФЕМИНИСТКА

Первые полтора года Омар была координатором по вопросам детского питания в Департаменте образования Миннесоты. Затем возглавляла предвыборную кампанию Эндрю Джонсона, избиравшегося в городской совет Миннеаполиса. Последующие два года стали для нее настоящей проверкой на прочность: Омар получила первое назначение, напрямую связанное с политикой, став старшим советником Джонсона по политическим вопросам.

Тогда же на нее было совершено нападение: пятеро неизвестных напали на Ильхан, избили и ранили. Реабилитация была долгой, но все это не отбило у будущей конгрессвумен желания заниматься политической деятельностью.

Осенью 2015 года Омар становится директором политических инициатив в организации Women Organizing Women Network, где стала активно призывать женщин из Восточной Африки становиться политическими и гражданскими активистками.

Многочисленность сомалийской общины позволяла ей выдвигать собственных кандидатов на различные политические посты в городе и штате. И в 2016 году Ильхан решила баллотироваться в члены Палаты представителей штата Миннесота от Демократической фермерско-лейбористской партии (DFL). Ее соперником оказался Мухаммад Нур, которого также поддерживала сомалийская община, и опытный политик, действующий член Палаты Феллис Кан.

Борьба разгорелась нешуточная. К тому времени Ильхан была уже замужем, родила троих детей. И вот чтобы она не отвлекалась на семейные дела, ее муж взял отпуск, дабы следить за детьми, а отец обратился к старейшинам общины за поддержкой. Омар на выборах победила.

Я - ЭТО ВЫ

Позапрошлый год был для нее особенно насыщенным на события. Республиканец Стив Дражковски обвинил Омар в финансовых нарушениях в ходе предвыборной кампании. По его словам, она использовала средства кампании на оплату адвоката по разводам, а также получала гонорары за выступление в колледжах Миннесоты, что запрещено законом. Штаб Омар опроверг все обвинения, в ответ обвинив Дражковски в трате госсредств на преследование политика-мусульманки.

Но внутреннее расследование показало, что обвинения против Омар оказались обоснованы. Ее призвали вернуть $3500, потраченные на поездку за пределы Миннесоты, а также оплатить штраф в $500 за неверные данные, указанные в налоговой декларации.

Но все эти трудности лишь раззадорили ее. В июне 2018 года Ильхан Омар подала заявку на участие в выборах в Конгресс США от штата Миннесота. На такой шаг ее подтолкнуло решение действовавшего на тот момент конгрессмена от штата Кита Эллисона отказаться от участия в выборах.

Эта победа далась ей довольно легко: 5-й избирательный округ Миннесоты является самым «демократическим» в Миннесоте. Но, несмотря на это, к своей предвыборной кампании Омар подошла креативно.

- Ты черный? Ты китаец? Сомалиец или оромо (народности, проживающие в Эфиопии и Кении – Прим.ред)? Приходи! Вы все - мои люди. У нас одинаковые потребности. Мы - меньшинства. Я большинству не нравлюсь, точно так же, как и вы не нравитесь им. Я - черная, я - мусульманка, я - женщина. Я – это вы. Вы хотите, чтобы ваш голос был услышан? Доверьтесь мне! - убеждала избирателей Омар.

И заручившись поддержкой 78% голосов, стала первой женщиной-мусульманкой и американкой сомалийского происхождения, первой представительницей небелого населения, избранной в состав Палаты представителей от штата Миннесота, первой женщиной в хиджабе в Конгрессе США, получив заодно звание «прогрессивной восходящей звезды».

Позапрошлый год был для нее особенно насыщенным на события. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КОРАН ДЕДА

Появление мусульманки в Конгрессе стало символом истинной демократии, знаком того, что в американской политике можно добиться высот вне зависимости от происхождения, пола и веры. Но помимо этого появление Омар в стенах Палаты представителей заставило законодателей внести некоторые поправки в регламент его работы. Так присягу Ильхан разрешили приносить на Коране, принадлежавшем ее деду. Из-за хиджаба, который носит Омар, были скорректированы правила дресс-кода.

Ильхан Омар относит себя к социалистам, хотя об этом открыто не говорит и не является членом организации «Демократические социалисты Америки». Ее программа схожа с «Новым зеленым курсом» еще одной конгрессвумен, Александрии Окасио-Кортес. Омар выступает за бесплатное обучение для студентов колледжей, если годовой доход их семей ниже $125 тысяч, ликвидацию долгов по студенческим и образовательным займам, а также субсидирование и доступность медицинских услуг.

Крайне негативно конгрессвумен отреагировала на действия Дональда Трампа по строительству защитной стены на границе США и Мексики. Она назвала это решение «расистским и греховным».

ПЕРЕМЕНЫ ВНУТРИ

В аспекте внешней политики США, Ильхан Омар отчасти можно назвать пацифисткой. Поведение Вашингтона на мировой арене конгрессвумен активно критикует, призывая сократить финансовую помощь странам, ведущим боевые действия.

- Зная, что мои налоги идут на бомбы, которые убивают детей в Йемене, мое сердце разрывается, - сказала Ильхан. - Я против войны, потому что я пережила войну. Я против военного и силового вмешательства. Я не думаю, что для какой-либо страны имеет смысл вмешиваться в боевые действия якобы для спасения чужих жизней, пусть и с полным пониманием того, что это приведет к еще большему числу смертей. Я также не верю в насильственную смену режима, перемены должны происходить внутри.

Будучи сомалийкой по происхождению, Омар сконцентрировала свое внимание на ситуации в Африке и на Ближнем Востоке. И стала активно критиковать нарушения прав человека в Саудовской Аравии, а заодно обвинять Эр-Рияд в геноциде в Йемене. Она не раз выступала против наступления Турции на северо-востоке Сирии в конце прошлого года.

ВСЕ ДЕЛО В ДОЛЛАРАХ

Стремление к миру во всем мире не помешало Омар стать известной на весь из-за своего антисемитизма. В феврале прошлого года она ответила на твит журналиста Гленна Гринвалда, тот до этого обвинил Омар в антиизраильских взглядах.

«Все дело в Бенджаминах, детка!» - процитировала строки из песни известного рэпера Puff Daddy политик, имея в виду 100-долларовую купюру с изображением американского президента Бенджамина Франклина. Таким образом, Омар хотела намекнуть, что поддержка Израиля Вашингтоном базируется, в первую очередь, на получении финансовой выгоды. А за всем этим в США стоит могущественное еврейское лобби в лице Американо-израильского комитета общественного действия (AIPAC).

Это был уже не первый скандал подобного рода. До этого она не раз высказывала свою поддержку антиизраильскому движению BDS, а ее твит «Израиль будто загипнотизировал мировое сообщество» стал поводом для серьезного политического скандала. Даже Трамп призвал конгрессвумен уйти в отставку или, как минимум, покинуть комитет по международным делам, членом которого она является.

В итоге Омар пришлось извиняться за свои заявления. Но если в искренность Ильхам поверили коллеги-демократы, то власти Израиля, напротив, усомнились. Летом прошлого года Израиль отказал Ильхам Омар и еще одной конгрессвумен-мусульманке Рашиде Тлаиб во въезде в страну. Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что политики планировали посетить Палестину, что могло бы «причинить ущерб Израилю».

Она пренебрежительно отозвалась о терактах 11 сентября: «Какие-то люди что-то сделали». Омар немедленно обвинили в антиамериканских взглядах и даже симпатиях по отношению к исламистам.

Вспыхнувшие после гибели Джорджа Флойда протесты демократка использовала, сравнив афроамериканцев с мусульманами и заявив, что приверженцам ислама необходимо «разверзнуть ад, заставить людей чувствовать себя некомфортно». За это Ильхан Омар теперь называют не иначе как фурией.

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