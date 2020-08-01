2020-08-01T12:55:40+03:00
Общество

«Комсомолка. Просто о добром»: История мамы двух особенных детей, которая победила рак, стала лучшей в июле

И в августе мы ждем от НКО истории о добре и помощи другим
Ольга БОРСКАЯ
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Ирина Бурдакова с сыновьямиИрина Бурдакова с сыновьямиФото: из личного архива
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Пришла пора подвести итоги конкурса «Комсомолка. Просто о добром» за июль. Мы хотим, чтобы истории о добре, бескорыстной помощи людям узнавали как можно больше читателей. Поэтому мы объявили среди некоммерческих организаций конкурс публикаций. Мы ждем рассказы о работе волонтеров, благотворительных акциях, о людях, жизнь которых удалось изменить. Лучшие тесты мы публикуем на сайте kp.ru.

Нашим победителем в июле становится история, которой с нами поделился Фонд борьбы с лейкемией. Ирина Бурдакова - мама двух детей с аутизмом. Сыновья, их счастье - главный смысл жизни для Ирины. Поэтому когда женщина сама столкнулась со страшным диагнозом - она просто не могла не сражаться за жизнь. Ведь Андрею и Денису была так нужна сильная, здоровая мама рядом, а мужу Константину - любимая супруга.

У Ирины диагностировали лимфому Ходжкина, рак. Ирина прошла шесть курсов химиотерапии и ей требовалась лучевая терапия для «закрепления» результата. Но свободных квот не оказалось. Денег в семье на процедуры уже не было. Времени на их сбор - тоже в обрез. На счету был буквально каждый день.

Тогда лечащий врач Ирины сама позвонила в Фонд борьбы с лейкемией и попросила помочь девушке. Благодаря программе Срочная помощь пациентам средства нашлись уже на следующий день. Благодаря своевременно проведенной терапии, Ирина вышла в ремиссию, болезнь осталась в прошлом. А главное - теперь она может посвящать всю себя сыновьям.

ВАЖНО

Конкурс «Комсомолка. Просто о добром» мы продолжим и в июле. Ждем от НКО материалы о вашей работе, истории ваших подопечных, рассказы волонтеров. Лучшие мы публикуем в разделе "Доброволец" на сайте kp.ru.

Первого числа каждого месяца на сайте kp.ru мы называем лучший и отмечаем виртуальным знаком качества. А в конце мы выберем три самых лучших статьи, пригласим в редакцию авторов и вручим грамоты.

Мы ждем именно уникальные тексты - истории волонтеров или благополучателей, интервью, личные дневники, репортажи.

Присылайте свои материалы с фото на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс".

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