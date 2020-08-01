«Помогите бабушке вернуться домой»: В Москве волонтеры запускают проект для пожилых людей с деменцией

«Бабушка ушла в магазин и не вернулась» - к сожалению, такие истории совсем не редки. Волонтеры-поисковики в своей работе с пожилыми потерявшимися людьми часто слышат фразу «У меня все в порядке, просто я не помню, где живу».

Как помочь пожилым людям, находящимся в группе риска, придумали в 2018 году в Калининграде. Местный фонд "Виктория" запустил проект «Помогите мне вернуться домой»: волонтеры нанесли на значки специальный QR-код и раздали их пожилым людям. Если бы человек заблудился, любой неравнодушный прохожий мог ему помочь вернуться домой. Для этого достаточно отсканировать код и узнать номер телефона волонтера.

С сентября подобный проект запускается и в Москве. В столице им занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», а так же Фонд помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус».

Специальный QR-код наносят на термонаклейки, наборы которых бесплатно получат близкие людей с деменцией. Выдача и регистрация будут проходить в одном из ресурсных центров поддержки НКО в центре Москвы. В пакет участника проекта войдут четыре наклейки, информационная листовка и паспорт для заполнения данных на носителя наклейки.

- Этот паспорт будет храниться у родственников и в случае пропажи его можно будет передать полиции или поисковикам. Будет еще и база данных, к которой есть доступ только у сотрудников Фонда «Альцрус» и «ЛизаАлерт»: в эту базу будут вноситься только имя, фамилия, возраст участника, а так же имя и фамилия, контактные телефоны родственников. Никакие другие данные не нужны. И это безопаснее, чем рассовывать по карманам бабушки записочки с ее адресом и номерами телефонов родственников, - рассказала порталу "Открытые НКО" президент Фонда «Альцрус» Александра Щеткина.

Президент Фонда «Альцрус» Александра Щеткина с посетительницей альцгеймер-кафе «Клуб Незабудка» Фото: Фонд «Альцрус»

Добровольцы уже подготовили более 600 наборов наклеек, в будущем их число планируют увеличить. Добровольцы также готовят семинары и инструкции для соцработников, сотрудников кафе и магазинов.

- Люди с деменцией будут уходить и теряться, с наклейками или без. Но суть проекта в том, чтобы каждый пробегающий мимо человек был готов помочь, - сообщила Александра Щеткина. - Поэтому, если вы видите растерянного пожилого человека с такой наклейкой, считайте QR-код, возможно человек потерялся и нуждается в помощи. Я и коллеги из отряда «ЛизаАлерт» надеемся, что таким образом количество потерявшихся и неопознанных пожилых людей, которые оказались в больнице и не могут о себе ничего рассказать, снизится, хотя бы немного.

Такие термонаклейки готовят волонтеры

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