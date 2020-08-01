"Моя Шанель": Николай Басков показал, с кем живет

Николай Басков - завидный холостяк. Поклонники певца не теряют надежды - однажды их кумир обретет личное счастье. На днях 43-летний артист наконец показал, с кем живет.

Похудевший и сильно изменившийся Николай Басков представил публике свою "королеву". Ею оказалась голубоглазая кошечка породы шотландская вислоухая с благозвучным именем Шанель. "Кто это живет теперь? Кто это такое красивое? Кто это такое ласковое? Кто это? Кто?", - умиляется Николай Басков, снимая на видео свою малышку.

nikolaibaskov Ну, знакомьтесь. Моя Шанель

Она еще совсем маленькая, но, как настоящая леди, ухаживает за собой. Кошечка валяется на полу и тщательно вылизывает лапки.

Шанель вызвала волну умиления и восторженных комментариев от поклонников певца. Многие обрадовались тому, что теперь золотой голос России не будет так одинок.

nikolaibaskov Меня теперь тоже не узнают

Не так давно он заметно похорошел. Артист изменился до неузнаваемости и теперь может дать фору многим 20-летним юношам. Несколько месяцев назад он обратился за помощью в элитный санаторий. Как выяснили ушлые светские хроникеры, там Николай под присмотром специалистов сбросил больше десяти килограммов, соблюдая диету и отсыпаясь.

Артист с шиком худел на протяжении 21 дня. Басков проходил разнообразные специальные процедуры, комплекс омолаживающих препараторов и, конечно же, занимался спортом.

В его распоряжении был президентский люкс площадью 140 квадратных метров с террасой и сауной. На любые пожелания натурального блондина немедленно реагировал вышколенный персонал лечебницы. За месяц пребывания в этом центре с подобным пакетом услуг желающие обрести точеные формы тратят около 1,3 миллиона рублей.