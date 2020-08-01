Марк Варшавер: «Мы не снимаем Александру Захарову и Дмитрия Певцова с их ролей. Но и молодежи надо дать дорогу»

2 сентября театр Марка Захарова, надеемся, откроет свои двери для зрителей (тьфу-тьфу, прочь коронавирус!). А на днях в "Ленкоме" вывесили приказ о вводе артистов на роли в спектакли текущего репертуара. На несколько ролей Александры Захаровой, Дмитрия Певцова и других популярных артистов вводят вторые составы. И даже третьи. Например, графа Резанова в «Юноне и Авось» (наряду с Певцовым и Шкаликовым) будет играть Игорь Миркурбанов.

Это породило слухи об интригах и закулисной борьбе за влияние в некогда легендарном театре. Само собой, пошли разговоры о том, что обострилось противостояние между директором театра Марком Варшавером и еще недавней принцессой «Ленкома» Александрой Захаровой (единственной дочерью великого режиссера, чье имя носит этот театр). Так ли это, мы напрямую спросили у Марка Борисовича.

- Театр должен идти вперед. Это значит, что все артисты труппы должны быть заняты работой - играть спектакли. Как действующему спортсмену нельзя прекращать тренировки, так и артисту нельзя не выходить на сцену. А у нас в спектаклях занята примерно четверть труппы, - объяснил свою позицию Варшавер. - Хорошо это для театра или плохо, как вы думаете? Я думаю, не очень хорошо. Театр, как я уже сказал, должен двигаться вперед. Поэтому в спектаклях текущего репертуара обязательно будет как минимум два состава. Я уже подписал приказ о вводе вторых составов в шести спектаклях «Ленкома». Слишком много трудностей возникает, когда работает один состав.

- И это не всем понравилось? Я про ваших звезд, которые раньше играли без состава: Александру Захарову, Дмитрия Певцова, Наталью Щукину…

- Но их роли никто не забирает! Александра Захарова пускай продолжает играть и Агафью Тихоновну в «Женитьбе», и молодую вдову Юлию Тугину в «Ва-банке», но второй состав у нее должен быть. В «Женитьбе» в очередь с Александрой Марковной будет играть молодая и талантливая выпускница Щукинского училища Зинаида Дианова. В «Женитьбе Фигаро» наряду с Дмитрием Певцовым главную роль будет играть 30-летний Станислав Тикунов. Сюзанну, кроме Натальи Щукиной, – Саша Пиотровская. Во второй состав мы вводим молодых актеров. Но и артисты старшего поколения оставляем пока.

- Но ведь Сара Бернар в 55 лет играла куртизанку Маргариту Готье в «Даме с камелиями» и еще молодую египетскую царицу Клеопатру. Есть совсем заезженный пример из киноклассики про Янину Жеймо, сыгравшую почти что в 40 лет девушку-подростка Золушку.

- В театре всякое бывает… Может в «Женитьбе» играть Агафью Тихоновну 58-летняя актриса? Наверное, может. Но в виде исключения. Я все-таки за то, чтобы действующие лица и их исполнители соответствовали тому, что написано у Гоголя и Островского.

- Александра Захарова на вас обиделась?

- Не знаю… Саша и сейчас играет в 7 спектаклях главные роли. И пусть продолжает их играть, если есть силы и возможности. Но второй состав мы вводим не только на роли Александры Захаровой. Будем стараться занимать артистов согласно их возрасту и таланту. Что касается обид… При Марке Захарове никто бы из артистов не позволил сказать, что обиделся, что его не взяли на такую-то роль. Это театр, обижаться здесь не надо.

В свое время Александра Захарова часто уезжала в Германию и не думала о том, что мы тоже можем на нее обидеться из-за того, что приходилось снимать ее спектакли, а она тогда была занята в восьми названиях. Театр оправдывался перед зрителями, что сделал замену. Такого больше не будет. Я не хочу, чтобы зрители на нас обижались, а актеры теряли в зарплате.

- Но в Германии Александра Захарова сопровождала своего отца. Марк Анатольевич часто летал туда лечиться…

- А зрителя это волнует?! Зрители купили билеты за свои деньги, а мы переносим спектакль. Да, Марк Захаров - гений. Но сейчас разговор не о великом Захарове, а о его дочке – одной из актрис театра «Ленком».

- При Марке Захарове у Александры Марковны было особое положение. Сейчас все круто изменилось для нее…

- Неправда. К ней осталось такое же отношение, как и раньше. Она продолжает играть свои спектакли. А что еще нужно актрисе? Повторюсь, мы не снимает ее с ролей, как не снимаем и Наталью Щукину, и Дмитрия Певцова. Да и как не занимать в спектаклях таких прекрасных актеров? Но и молодежи надо дать дорогу, должна быть ротация. Когда вы увидите на сцене молодых, очаровательных, талантливых, поющих и танцующих артистов, вы оцените, какими новыми гранями заиграют спектакли Марка Захарова.

Но дело не только в возрасте. Например, третьим составом на роль графа Резанова в «Юнону и Авось» мы вводим замечательного артиста Игоря Миркурбанова. Это не значит, что Дмитрий Певцов или Семен Шкаликов, которые заняты в этом спектакле сейчас, сняты с роли. Они тоже будут играть. Кстати, Миркурбанов будет играть и Генриха VIII в «Королевских играх» наряду с Семеном Шкаликовым.

Главные в театре – это актеры. Моя задача дать возможность всем им работать и выходить как можно чаще на сцену.

- «Ленком» открывает двери для зрителей 2-го сентября. Через месяц. На сайте театра очень много билетов не распродано. Не говоря о том, что, судя по плану зала, шахматная рассадка у вас не предполагается...

- Лишь несколько дней назад московским театрам разрешили продавать билеты. Мы перенесли на осень многие спектакли, которые не сыграли из-за пандемии весной. Мы сделали по 3-4 переноса. Сейчас никто не знает, как вирус поведет себя в сентябре. Зрители осторожничают с покупкой билетов. Но можете не сомневаться, что билеты в «Ленком» будут распроданы.

У нас был гениальный Марк Захаров, который ставил спектакль один раз в год, а иногда – реже. Хорошо это или плохо, не берусь судить. Скоро мы выпустим много новых постановок. В планах на следующий сезон несколько премьер. Сейчас возобновятся репетиции. В октябре мы выпустим «Мою прекрасную Галатею» - это сценическая фантазия режиссера Сергея Дьячковского по произведениям Бернарда Шоу. Режиссер Роман Самгин ставит спектакль «Под одной крышей» с нашими прекрасными актрисами - Татьяной Кравченко и Олесей Железняк. Литовский режиссер Дайнюс Казлаускас выпустит «Вечного обманщика» по пьесе Мольера «Тартюф». Александр Лазарев ставит «Поминальную молитву». Я в Сашу Лазарева очень верю. Это будет новое прочтение пьесы Григория Горина, а не попытка повторить знаменитый спектакль Марка Захарова. Тевье репетируют Сергей Степанченко и Андрей Леонов, Голду – Анна Большова и Олеся Железняк. Будут заняты и другие замечательные артисты «Ленкома». Очень ждём зрителей, ради которых наш театр и существует.