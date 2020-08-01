«Отсидевший в тюрьме идёт нарасхват в российских клубах»: Агент Дмитрий Селюк дал оценку трансферам РПЛ

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк специально для «Комсомольской правы» поделился мнением о последних громких трансферах Российской Премьер-Лиги. Некоторые из них уже свершились и объявлены официально, другие находятся на стадии слухов. Тем не менее, трансферное окно в России не успело отрыться, а тем обсуждения добавило достаточно.

Александр Кокорин - в «Спартаке»

В четверг 30-го июля инсайдерский мир, казалось, жил одной новостью - Кокорин переходит в «Спартак». Следом появлялась информация о том, что российский нападающий прибыл в офис красно-белых и, вроде как, уже подписал соглашение на 3 года с опцией продления на год. По информации разных источников, форвард получит за 3 года 10 миллионов Евро.

Мы не можем отнести этот трансфер в разряд свершённых, потому что официального подтверждения от «Спартака» так и не последовало. Но комментарий от Селюка мы получили, как о свершённом факте.

«Кокорин нужен «Спартаку» в связи с изменениями в лимите на легионеров. Моё мнение, конкуренция должна быть. Нужно разрешить и командам U-19 брать молодых иностранцев. В конце концов, клубы зарабатывают на трансферах. А как ты тут заработаешь? Всё обрезается на россиянах. Молодые россияне уже хрен знает сколько стоят и хотят непонятно что. Возьми молодого иностранца с зарплатой 2 тысячи Евро, а потом продай за миллион - уже хорошо. Но эти трансферы на корню пресекаются, поэтому и получаются такие переходы, как Кокорин в «Спартак», который хочет за три года заработать 10 миллионов Евро. В Европе такого нигде не встретишь.

Кокорину скоро 30, контракт на три года. Безусловно, всё будет зависеть от самого Александра. Он был талантливым футболистом, —говорю об этом в прошедшем времени. Но у большинства экспертов складывается впечатление, что после подписания контракта на 10 миллионов Евро, у него не будет большой мотивации. Контракт в кармане, можно просиживать штаны.

Грустно, что человек, отсидевший в тюрьме, идёт нарасхват в российских клубах и является ведущей трансферной целью. Плюс, он умудряется просить 3 миллиона за год. Это говорит о том, что уровень российского футбола в глубокой …», - прокомментировал переход Кокорина Дмитрий Селюк.

Адольфо Гайч - в ЦСКА

Того же 30-го июля «Сан-Лоренцо» объявил о переходе 21-летнего форварда Адольфо Гайча в ЦСКА. Переход не был громом среди пусть и карантинного, но ясного футбольного неба. Об интересе «армейцев» к Аргентину было известно давно.

По словам Селюка, он не может в полной мере оценить футболиста, однако, агент заметил, что красно-синие нуждались в таком футболисте как Гайч

«Открыто хочу сказать: я даже не знаю, кто такой Гайч. Приедет в ЦСКА, сыграет игру-другую, я смогу его охарактеризовать. Но все футболисты из Латинской Америки очень специфичны: могут как заиграть, так и не заиграть.

ЦСКА нужен нападающий, им стоит укрепить некоторые позиции. Чалову нужна конкуренция. ЦСКА нахватает игрока, который играет головой в атаке. В игре с «Локомотивом» были фланговые навесы, а кому, если никто не умеет играть головой? Черлука был лучше, чем вся атака ЦСКА».

Adolfo GaichФото: GLOBAL LOOK PRESS

Алексей Миранчук - в «Милане»

У Алексея Миранчука есть реальный шанс уехать играть в Европу в это лето. В покупке молодого и талантливого хавбека заинтересован лично главный тренер «россонери» Стефано Пиоли.

Селюк рассказал «Комсомолке» почему идея уехать в «Милан» не самая лучшая для Алексея.

«Это пока разговоры, сказки венского леса. Моё убеждение - Миранчуку в Италии делать нечего, это не его страна. В Италии защитники и опорники играют тактически грамотно. Атакующим футболистам там очень сложно. Плюс, много силовой борьбы. На месте Миранчука, я бы постарался уехать в Испанию, это его чемпионат. Алексей не выделяется силовыми качествами. Он - хороший, умный, техничный игрок».

Мы спросили агента не станет ли история Миранчука в Испании прообразом пути Фёдора Смолова. Селюк дал исчерпывающий ответ.

«Миранчук и Смолов - это небо и земля. Федя куда бы ни приехал он поедет домой. А Миранчук - реально хороший футболист.

Уехать в Испанию? Это возможно, но в «Локомотиве» всё быстро меняется. Миранчук уйдёт из «Локомотива» - команда рухнет. Есть брат? Есть, и что? Есть и папа с мамой».

Алексей Миранчук (слева)Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Деян Ловрен - в «Зенит»

По-настоящему громкий трансфер случился в Санкт-Петербурге. Стан «Зенита» пополнил обладатель кубка Лиги Чемпионов и чемпион Англии Деян Ловрен. Трансфер 31-летнего защитника оценивается от 10 до 12 миллионов Евро.

Дмитрий Селюк рассказал, что ждать от звёздного футболиста и раскрыл минусы этого трансфера.

«Ловрен из категории трансферов Ивановича и Черлуки. Любой футболист из топ-клуба сможет играть в России и будет хорошо смотреться. Плохо то, что Клоп и Салах прощались с ним словами: «теперь ты будешь больше уделять время семье…». В Питер отправили, как на пенсию - вот это удручает. Плавный выход на пенсию: года четыре поиграет ещё.

Большинство тренеров и спортивных директоров в России не могут выбрать молодого, талантливого. Они хотят того, кто уже сходит. Если заиграл плохо, - он же был в «Ливерпуле», кто что скажет? Никто не накажет. А если взял молодого, берёшь на себя ответственность. Никто не хочет брать на себя ответственность».