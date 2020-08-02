Отказ от масок и самолечение: главный кардиолог Минздрава назвал роковые ошибки при коронавирусе

Часть 1

Врачи пришли к выводу, что коронавирус бьет в первую очередь по кровеносным сосудам: поражает внутреннюю оболочку капилляров, в них образуются микротромбы. А недавнее немецкое исследование 100 переболевших ковидом показало, что более чем у половины пациентов через 3 — 4 месяца обнаруживается воспаление сердечной мышцы, миокардит.

Как уберечь свое сердце и сосуды в нынешних условиях? Продолжаем наш разговор с главным кардиологом Минздрава России, руководителем Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академиком РАН, доктором медицинских наук, заслуженным врачом РФ Сергеем Бойцовым.

«ЗОЛОТОЙ» ПРИНЦИП ОСТАНОВКИ ИНФЕКЦИИ

- В одних регионах России еще сохраняется режим ограничений из-за вспышки коронавируса, в других эти меры отменены. Как в целом вы бы посоветовали сейчас вести себя людям, чтобы сохранить здоровье, уберечь свое сердце и сосуды? От каких частых ошибок нужно предостеречь наших читателей?

- Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах. Конечно, трудно кого-то убедить надевать маску, когда вы идете по улице (хотя, например, в Бельгии, Испании, ряде других стран многие граждане строго соблюдают масочный режим и на улицах. - Ред.). Но если вы находитесь в общественном транспорте, любом другом месте, где много людей, то маска защищает.

Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции. У нас в стране сейчас заболеваемость COVID-19 в целом хоть и снижается, но медленно. Во многом потому, что люди пренебрегают средствами защиты.

Не стоит пренебрегать ношением маски на работе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МАСКА НА ЛИЦЕ — ПРИЗНАК ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ И УВАЖЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩИМ

- С Кубани, курортов Краснодарского края приходят новости о росте количества заболевших. Пляжи забиты, но отпускники говорят: не будешь же загорать и плавать в медицинской маске. В ней на берегу моря над тобой просто смеяться будут. А вот испанцы, например, официально требуют и на пляжах в маске быть. Вы как считаете?

- Мысль (испанцев. - Ред.) правильная. Но, боюсь, у нас трудноисполнимая, к сожалению. Смеяться над людьми, которые разумно носят защитные маски, как минимум глупо. С одной стороны, это личное дело каждого — что ему надевать. А с другой — ношение маски в публичных местах это знак уважения к окружающим.

- Сергей Анатольевич, а вы могли бы как опытный кардиолог пояснить: на сердечников ношение маски на самом деле как влияет? Люди часто жалуются, что в такой повязке дышать тяжело, воздуха не хватает даже тем, у кого нет явных проблем с сердцем.

- У тех пациентов, которые имеют выраженную степень сердечной недостаточности или дыхательной недостаточности, действительно могут быть затруднения при длительном ношении маски. Но надо понимать, что это тяжело больные люди, которые находятся в домашних условиях, как правило. Такое, чтобы люди со столь тяжелыми заболеваниями ходили по улицам, крайне редко бывает.

Все остальные, кто заявляет о невозможности носить маску из-за «тяжелых проблем» с доступом воздуха, просто ищут себе оправдания. На самом деле, такие трудности субъективны, надуманы, словом, психологического характера, а не физиологического.

- Может, таким людям посоветовать маску с клапаном выдоха надевать?

- Это уже не маска, а респиратор. Он вообще является полноценным средством индивидуальной защиты, защищает вас и окружающих от вас с вероятностью более 95%.

Нужно носить маски в общественных местахФото: Алексей БУЛАТОВ

САМОЛЕЧЕНИЕ АНТИКОАГУЛЯНТАМИ ЧРЕВАТО ИНСУЛЬТОМ

- Сергей Анатольевич, в начале эпидемии высказывались опасения, что некоторые препараты для сердечников могут усугубить тяжесть COVID-19. Сейчас у кардиологов какая позиция?

- Прошло довольно много времени, и наблюдения нам четко показывают, что опасения были не оправданы. Более того, оказалось, что ряд препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний улучшает результаты терапии коронавирусной инфекции.

- Сейчас часто можно услышать об антикоагулянтах (препаратах, снижающих свертываемость крови). Врачи говорят об их успешном применении у пациентов с ковидом. А в соцсетях народ, обмениваясь опытом, уверяет, что их нужно начинать принимать прямо с первых дней заражения, даже при легкой форме, сидя дома.

- Без назначения врача применять антикоагулянты нельзя ни в коем случае! Да, с одной стороны, они уменьшают выраженность проявлений ковида, но с другой это повышение риска кровотечений. Этот риск может рассчитать только врач с учетом возраста, функции почек, уровня артериального давления пациента и других важных факторов. Существует специальный алгоритм определения рисков и дозы препарата. Самостоятельный прием может закончиться не просто драматически, а трагически. Это может быть и фатальное желудочно-кишечное кровотечение, и геморрагический инсульт.

- А врачи могут назначить антикоагулянты, если больной лечится амбулаторно, дома?

- Как правило, такие препараты назначаются пациентам, у которых есть показания для госпитализации.

Нельзя заниматься самолечениемФото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Чем безопаснее сбивать температуру

- Некоторые ученые-вирусологи считают, что высокую температуру при ковид лучше всего сбивать аспирином. Поскольку он не только жаропонижающий, но еще и антиагрегант, то есть снижает риск образования тромбов, повышающийся при коронавирусной инфекции. Каково мнение кардиологов?

- Кардиологи относятся к аспирину с большой осторожностью, понимая, что это препарат с достаточно высоким риском кровотечения. Риски такого осложнения могут быть выше, чем потенциальная польза.

Практика показала, что наиболее безопасное и эффективное жаропонижающее при ковиде — парацетамол. Аспирин не показал убедительной эффективности в лечении COVID-19.

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