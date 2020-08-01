Бари Алибасов-младший — о драке с «убийцами» отца: «Сами меня атаковали и упали. Завтра встречаюсь со следователем по поводу их воровства»

Вроде бы телесезон находится на паузе, однако шоу продолжается.

В результате записи эфира шоу «На самом деле», в котором участвовали сын Бари Алибасова, его бывший директор Андрей Назаров и экс-солист «На-На» Валерий Юрин, случился громкий скандал с дракой: в итоге одному участнику потасовки сделали операцию, другой написал заявление в прокуратуру, а третий обвинил их в воровстве и покушении на убийство отца. «КП» разбиралась, в чем дело и связалась с Бари Алибасовым-младшим, который уверен в своей правоте. Говорит, что оборонялся, первым никого не атаковал и более того — у него на руках видеодоказательства вины Назарова и Юрина, воровавших ценности и спаивавших Бари Алибасова ради собственной выгоды.

barialibasovjr Пошла жара!

- Что случилось, Бари? Уже не первая потасовка в эфире с вашим участием. Теперь вот пожилой человек в больнице.

- Обратите внимание. Есть видеозапись эфира. Она у меня опубликована — в инстаграме и во Вконтакте. На ней отчетливо видно, как на меня нападает Назаров и затем Юрин. Началось это еще после эфира «Пусть говорят», на котором они сговорились меня отметелить. Мне намекал об этом даже редактор программы. Собирались меня физически унизить, не понимая, что я — профессиональный спортсмен, каскадер, ставлю драки в кино, поэтому давно занимаюсь единоборствами. И если кого-то из них сильно долбану — он может умереть.

barialibasovjr Сукотай - название Тайланда в 11 веке. Именно поэтому на них не пошёл мой предок Чингиз. Всё таки, сссуко, тайцы!

- Кто начал драку?

- И вот теперь внимательно посмотрите кадры с шоу «На самом деле»: сначала на меня с руками набрасывается Назаров, пытаясь схватить, потом прибегает Юрин, чтобы сделать тоже самое. Я специально ничего не делаю, держу руки Назарова. Принял решение укрыться от атаки. Они на меня навалились вдвоем — я упал вниз. На кадрах это четко видно. Все вместе мы падаем. И когда Юрин рухнул на меня с Назаровым, тот ударился головой об стол. То есть претензии у Назарова должны быть к своему подельнику.

barialibasovjr Бари Алибасов младший на Первом канале не нанеся ни одного удара стал виновником открытой черепомозговой травмы убийцы-лузера - Андрея Назарова и сломанного пальца страдающего по мнению всех алкоголизмом экс солиста не пойми кого - Валерия Юрина. Эксперты передачи утверждают, что младший Алибасов не только умеет обманывать полиграф и прфайлера, но и знает секретные бесконтактные техники которые используют китайские монахи, сродни тем, которые убили Брюса Ли.

- На этом все закончилось?

- Потом была вторая драка. Настоящая. Некий стоматолог, в эфире поставивший моему отцу диагноз «алкоголизм» по видеороликам, после передачи начал учить меня манерам. Навязчиво объяснял, что я слишком много грублю. Я послал его. Он ударил меня — произошла вторая драка. Видео тоже есть. Я стою с распахнутыми руками, жду, пока он меня ударит первым, чтобы подать на него в суд. Провоцировать умею, драться люблю, но первым никогда ни на кого не нападаю, потому что это вне рамок законодательства. Не первый год живу и знаю, как опасен может быть удар рукой. Тем более от обученного человека. Хорошо, что сохранились эти видеозаписи — на них видно, что первым я никого не толкал. Думаю не об эмоциях, а о том, как это будет развиваться в суде.

barialibasovjr Прошёл новый сезон на Первом.

- Но они же написали заявление на вас.

- И хорошо! Эти косвенные вещи очень пригодятся. Ведь буквально завтра (2 августа) я встречаюсь со следователем, который проводит проверку по поводу моего заявления об ограблении отца и покушении на его жизнь. И Назарова, и Юрина я обвиняю в том, что они спаивали Бари Алибасова-старшего, провоцируя его летальный исход. Если они НЕ хотели убивать отца, НЕ пытались его отравить и не крали у меня ничего из дома, зачем им на пустом месте, когда ведется съемка эфира, меня провоцировать и пытаться отправить в тюрьму? Их мотивация очевидна. Ребята понимают, что они сядут, и пытаются накопать на меня ответку. Не на того напали.

- То есть дело уже заведено?

- Я подал заявление о возбуждении уголовного дела. И завтра буду встречаться со следствием по этому поводу. Юридическим сопровождением занимается Олег Сухов, наш адвокат.

- Он сообщал вам о том, что Назаров требуют от вас три миллиона рублей по гражданскому иску о клевете?

- Конечно, мы говорили об этом. Но повторюсь: они зарывают себя в могилу. Чтобы мои слова квалифицировались как клевета, надо доказать, что я знал об их невиновности и умышленно оговорил их. Вот это будет клевета. Но как можно доказать то, что я знал об их невиновности, если я уверен на 100%, что они воровали вещи у меня из квартиры — есть же видеозаписи! Также есть видео, как они набухивают отца, зная, что это может привести к летальному исходу. Каким образом я мог их оклеветать? Это показано на записи. Никакой основы для возбуждения дела у них нет, а у меня все доказательства на руках. Поэтому они просто крысы, загнанные в угол, которые пытаются сопротивляться. Предсудебные конвульсии.

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