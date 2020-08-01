Павел Крашенинников: 500 поправок, которые не вошли в Конституцию, по поручению президента будут учтены в других законах
- Павел Владимирович, президент Владимир Путин распорядился, чтобы до 15 декабря этого года правительство учло в законах предложения граждан, которые не были учтены в Конституции. Как это понять?
- Знаменитая «железобетонная» поправка, которая не дает возможность отчуждать территорию, - она, кроме как в Конституции, выразилась уже и в качестве поправки к Закону об экстремизме. Ответственность будет предусмотрена и в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), и в Уголовном кодексе.
- Там же речь идет о поправках, которые не внесены в Конституцию...
Вот было предложение готовить новый Закон о культуре. Известно, что действующий был принят еще до Конституции 1993 года. Поэтому он устарел.
В Основном Законе предложения, которые поступили в нашу Рабочую группу, были потом учтены.Но, конечно, нужен и новый законодательный акт.
- А кроме Закона о культуре, какие еще новые документы ждать?
- Было много предложений, связанных с семейными ценностями. И они, конечно же, войдут в Семейный кодекс. Речь идёт и о реформировании опеки и попечительства. Здесь тоже будут вноситься поправки.
Словом, работы ещё много...
- Что ещё - по семейным ценностям?
- Ну, вот, например, у нас есть предложение, чтобы органы опеки не могли сами - пусть и по веским причинам - забирать детей из семей (неблагополучных).
Предлагается изъять эту норму из, скажем так, административного порядка, и применять ее только в судебном порядке и лишь в случае, если есть угроза жизни и здоровью ребенка...
В общем, это ситуации такие - жизненные, и в Конституции их все не отразишь. Но на практике они же постоянно встречаются.
- А вообще - много предложений, которые не вошли в Основной Закон?
- Из тысячи предложений, которые поступили в нашу Рабочую группу по внесению поправок в Конституцию, половину, в том или ином виде, вполне можно использовать при подготовке федеральных законов…
Это одна из причин, почему мы - по предложению президента - остались в виде группы по мониторингу. Мы все эти наработки будем учитывать либо при подготовке законопроектов, когда сами будем тексты готовить, либо при экспертизе актов, которые присылают нам на экспертизу.
- То есть - из тысячи примерно половину могут внести в федеральные законы.
- Мы специально не измеряли, не высчитывали, но, думаю, – да, так и будет. Там очень много интересных идей.
- А почему правительству, а не Госдуме Путин поручил этим заниматься?
- Все-таки правительство будет потом и исполнять эти законы. Но президент предложил подключиться к этому и нашей группе, которая была Рабочей, а теперь вот - мониторит весь этот процесс.
- Вы остались, по сути, без каникул, если до декабря вам все это нужно будет «перелопатить».
- Я думаю, что у нас работы теперь даже больше, чем до декабря.
Конечно, основная часть законопроектов пройдёт нашу экспертизу в осеннюю сессию, которая в декабре закончится. Но останутся законодательные акты, документы к ним, которые еще надо будет дорабатывать, которые сопряжены друг с другом. И до них очередь дойдет, может быть, только в январе-феврале 2021-го.
- Это хорошо, что Конституция столько работы добавила?
- Мне кажется, что работа – не самоцель. Главное, чтобы интересы граждан в законах были и учтены, и защищены. Допустим, известная история - по поводу индексаций пенсий, пособий. Сейчас вот как раз госбюджет готовится на следующий год. В принципе, те, кто его верстает, - они уже никуда не денутся - обязательно должны будут все это проиндексировать.Теперь это уже - тот рубеж, который обойти нельзя, как, к сожалению, раньше это делали. Бюджет готовится с учётом того, что индексация пенсий и пособий там уже предусмотрена.
- Спасибо.
Павел Крашенинников: «Порядка 500 поправок, которые не вошли в Конституцию, по поручению президента Путина будут учтены в законах».Александр ГАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU