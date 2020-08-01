2020-08-01T21:04:40+03:00
В мире

Смертная казнь Джохару Царнаеву заменена на пожизненное заключение

Федеральный апелляционный суд отменил смертный приговор
Алексей ОСИПОВ
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27-летний выходец из России Джохар Царнаев будет содержаться в одной из самых защищенных федеральных тюрем США27-летний выходец из России Джохар Царнаев будет содержаться в одной из самых защищенных федеральных тюрем СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральный апелляционный суд постановил отменить смертный приговор Джохару Царнаеву, который в 2013 году неподалеку от места финиша Бостонского марафона вместе со своим старшим братом заложил самодельные взрывные устройства. Тогда 3 человека погибли, более сотни человек было ранено. Тамерлан Царнаев был застрелен в перестрелке с полицией.

Смертная казнь заменена Джохару Царнаеву на пожизненное заключение. При этом у следствия есть возможность возобновить судебное разбирательство с новым составом жюри присяжных. Таким образом, Царнаева вновь могут приговорить к высшей мере наказания.

27-летний выходец из России Джохар Царнаев будет содержаться в одной из самых защищенных федеральных тюрем США, расположенной в городе Флоренция (штат Колорадо).

Судьи апелляционного суда мотивировали свое решение тем, что судья О`Тул, который вел дело Царнаева, не опросил присяжных настолько тщательно, чтобы определить – насколько они подвержены влиянию информации о теракте, широко освещавшегося СМИ.

В прокуратуре заявили, что там рассматривают заключение апелляционных судей и пока не будут комментировать их решение.

После того, как Царнаева признали виновным по всем пунктам обвинения, родители 8-летнего Мартина Ричарда, погибшего в теракте, обратились к прокурорам с просьбой не выносить террористу смертный приговор.

«Мы надеемся, что нашим двум оставшимся детям не придется расти с болезненными и длительными напоминанием о том, что подсудимый отнял у них. А это могут обеспечить годы апелляций. Пока обвиняемый находится в центре внимания, у нас нет другого выбора, как жить этой историей, рассказанной на его условиях, а не на наших. В ту минуту, когда обвиняемый исчезнет со страниц газет и с экранов телевизоров, мы начнем процесс восстановления жизни нашей семьи», - цитирует их слова CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU

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