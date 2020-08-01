Премьера комедии «Хэппи-энд»: Фото с первой премьеры после снятия режима изоляции в Москве

Изможденная пандемией коронавируса страна — и Москва в частности — изголодалась по массовым мероприятиям. На улице — солнце, от лета остался всего месяц, поэтому народу хочется гулять, плясать, пить шампанское и развлекаться. Такая возможность постепенно возвращается. Оживают кинотеатры. И 1 августа в легендарном «Иллюзионе» на Котельнической набережной состоялась премьера комедии Евгения Шелякина «Хэппи-энд» — истории непростой адаптации русского туриста, пожилого дедушки Ксенофонта, который внезапно очутился в Таиланде и попал на работу в местный отель. Главную роль в картине, спродюсированной Василием Соловьевым, сыграл сын советского актера Арчила Гомиашвили — Михаил Гомиашвили. Мероприятие посетили многие популярные артисты.

Хэппи-энд - трейлер.

Некогда спортивный комментатор, а теперь продюсер Василий Соловьев пришел вместе с женой Татьяной Зинченко и детьми.

Некогда спортивный комментатор, а теперь продюсер Василий Соловьев пришел вместе с женой Татьяной Зинченко и детьми.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин тоже пришел с супругой, актрисой Мариной Ичетовкиной.

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин тоже пришел с супругой, актрисой Мариной Ичетовкиной.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появился и экс-ведущий известной программы «Москва: Инструкция по применению» Владимир Тишко.

Появился и экс-ведущий известной программы «Москва: Инструкция по применению» Владимир Тишко.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С мужем Владимиром Борисовым пришла телеведущая Марианна Максимовская

С мужем Владимиром Борисовым пришла телеведущая Марианна МаксимовскаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Амбассадор ночных электричек Алена Апина с радостью обнималась с картонной версией актера Михаила Гомиашвили.

Амбассадор ночных электричек Алена Апина с радостью обнималась с картонной версией актера Михаила Гомиашвили.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ветераны MTV Аврора и Антон Комолов решили посмотреть комедию вместе

Ветераны MTV Аврора и Антон Комолов решили посмотреть комедию вместеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сооснователь киностудии «Главкино» Илья Бачурин обнимался с Александром Реввой

Сооснователь киностудии «Главкино» Илья Бачурин обнимался с Александром РеввойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда детектива "Возвращение Мухтара" Антон Носик и певица Анна Семенович составили одну из самых колоритных пар вечера

Звезда детектива "Возвращение Мухтара" Антон Носик и певица Анна Семенович составили одну из самых колоритных пар вечераФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участник шоу «Голос» Антон Лаврентьев пришел с ведущей «Орла и решки» Алиной Астровской

Участник шоу «Голос» Антон Лаврентьев пришел с ведущей «Орла и решки» Алиной АстровскойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актриса Ирина Безрукова изолировалась ото всех. И это правильно! Условия стерильности на премьере, конечно, были соблюдены — согласно требованиям Роспотребнадзора: персонал регулярно проверял температуру и не снимает маски с перчатками, все контактные поверхности дезинфицируются каждый час, рассаживают зрителей на социальной дистанции, а после сеанса проведут обязательное проветривание.

Актриса Ирина Безрукова изолировалась ото всех.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокат комедии «Хэппи-энд» с 1 августа начался в кинотеатрах страны.