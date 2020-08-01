"Арсенал" выиграл Кубок Англии, победив "Челси" 2:1

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" завершился в субботу, 1 августа, прошел финальный матч Кубка Англии сезона 2019/2020 годов. "Арсенал" со счетом 2:1 победил лондонский "Челси". И благодаря этой победе вышел в Лигу Европы.

Для "Арсенала" поединок на "Уэмбли" стал последней надеждой скрасить впечатление от сезона. Но уже на 5-й минуте Пулишич забил первый гол в поединке после передачи пяткой от Жиру. И у "Челси" было еще пару моментов, чтобы увеличить отрыв. Но "Арсенал" выровнял ход поединка и даже забил. Но мяч француза Пепе отменили. Однако на 28-й минуте игры Обамеянг с пенальти сделал счет равным.

На 68-й минуте габонский форвард забил второй мяч в ворота "Челси" после передачи Пепе. А через пять минут "аристократы" остались в меньшинстве - вторую желтую получил Матео Ковачич. И "Арсенал" довел дело до победного конца.

Для главного тренера победителей этот успех стал первым на посту наставника "канониров". И благодаря победе "Арсенал" сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне на правах победителя Кубка Англии. В клубной истории это 14-я победа в главном кубковом турнире страны. Ближайший преследователь в лице "Манчестер Юнайтед" 12 раз побеждал в этом турнире. А у проигравшего в финале "Челси" - 8 таких побед.

По ходу турнира "Арсенал" прошел «Лидс» (1:0), «Борнмут» (2:1), «Портсмут» (2:0), «Шеффилд» (2:1), «Манчестер Сити» (2:0). А в финале расправился с "Челси".