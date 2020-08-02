Пять причин, почему дешевеет рубль

Доллар по 75 рублей, а евро – 88. Таких отметок достигали основные мировые валюты на торгах в пятницу. За неделю они прибавили по 4 - 5%, а за вторую половину июля – 5 и 8% соответственно. Почему так произошло? И чего ждать дальше? Эксперты выделяют пять причин, но считают, что их действие скоро прекратится. Быстрый рост всегда сменяется падением.

Причина 1. Дивидендные выплаты.

Об этом «КП» уже подробно писала. На середину и конец лета приходятся выплаты дивидендов у крупных российских компаний. Они делятся с акционерами частью чистой прибыли. Иностранные владельцы российских акций тут же переводят дивиденды в валюту. Такая конвертация происходит в большинстве случаев автоматически, но все равно влияет на курс.

Причина 2. Открывшиеся границы.

Многие россияне в буквальном смысле сидели на чемоданах и ждали, когда правительство разрешит лететь хотя бы в Турцию. С 1 августа полеты возобновили туда и в несколько других стран. Поэтому россияне стали активно менять рубли на валюту, готовясь к поездке.

Многие россияне в буквальном смысле сидели на чемоданах и ждали, когда правительство разрешит лететь за рубежФото: Олег ЗОЛОТО

Причина 3. Уход иностранных инвесторов из российских гособлигаций.

В прошлую пятницу Центробанк снова понизил ключевую ставку – до 4,25% годовых. Это рекордно низкое значение. В целом для экономики – это благо, потому что кредиты станут дешевле. Но есть и побочный эффект. Примерно треть наших рублевых гособлигаций держат иностранцы. Их привлекала высокая доходность по сравнению с нулевыми или отрицательными ставками по облигациям в Европе и США. Сейчас прибыль стала уже не такой привлекательной. Поэтому некоторые инвесторы стали продавать наши ценные бумаги и покупать валюту.

Причина 4. Сокращение продаж валюты Минфином и ЦБ.

Цена на нефть относительно высокая – выше $40 за баррель. Поэтому, чтобы сбалансировать бюджет, уже не нужно продавать много валюты. Напомним, именно активная продажа долларов на бирже весной позволила сохранить относительную устойчивость рубля даже в тот момент, когда цена на нефть опускалась до 15 - 20 долларов за баррель. Сейчас этой поддержки больше нет.

Причина 5. Рост импорта.

Российские компании стали потихоньку выходить из кризиса. Количество заказов за рубежом выросло. Сработал отложенный во время режима самоизоляции отложенный спрос. И этот фактор теперь тоже давит на рубль. Ведь для покупок импортной техники и других товаров нужна валюта.

Магазины открылись - начались закупки товара за рубежом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогноз на будущее

Большинство экспертов не видят причин, чтобы рубль в ближайшее время сильно укрепился к доллару и евро. Но часть потерь отыграть может.

- Следующая неделя с высокой вероятностью откроется коррекцией в пользу рубля. 8 сессий роста подряд по доллару и 9 по евро - это крайне редкий феномен для рынка. Снижение в обеих парах давно назрело. Доллар способен откатиться ниже 73,5 рубля, у евро запас падения больше – до 86 рублей, то есть почти на 2 рубля резко вниз, - считает Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс».