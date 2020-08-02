Дмитрий Мезенцев - об аресте 33-х россиян в Минске: Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан

- Дмитрий Федорович, наши граждане в Минске арестованы - все 33 человека... Как это понять? Почему?

- Это, действительно, так... С чем мы не можем согласиться. И, соответственно, все подозрения (которые явились поводом для заключения под стражу. - А. Г.) требуют подтверждения безупречными фактами. А фактов пока в адрес россиян нашими партнерами не предъявлено.

... А вообще, я хотел сказать вот о чем... У нас такой задел наших добрососедских отношений, что говорить сейчас - через призму оценки осознания этого - о том конфликте, который есть сегодня есть, как о попытке «угрожать дестабилизации общественно-политической обстановке в Белоруссии» - нельзя.

(А чем объяснить случившееся?) Возможно, это - та, пусть очень маленькая, но неприятная индикация того, что мы, значит, не в полной мере умеем договариваться. А братья должны быть - локоть к локтю, спина к спине. Должны помогать друг другу становиться сильнее в рамках Союзного государства.

Если есть ошибки - их исправлять. А самое главное - их не допускать

- Скажите, пожалуйста, я так понял, что вы очень расстроены, да? Вот этим вот решением, которое принято. Арест наших ребят и заключение их под стражу.

- Ну, слушайте, давайте мы будем относиться к реалиям политической, дипломатической жизни без эмоций, а в рамках здравых реальных же оценок, полагая, что те или иные факты и эпизоды заставляют нас поступать по долгу и по совести.

Убеждён, что нас будут слышать.

Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан. Мы хотим, чтобы аргументы, которые предъявляем мы, не девальвировались. Чтобы те люди, которые представляют эти аргументы, изначально не считались людьми, говорящими неправду. И, конечно, мы хотим, чтобы этот эпизод успешно совместно был бы преодолён и остался далеко позади, чтобы мы его отодвинули и шли совестно вперёд.

- И, если можно, - о шагах, которые собирается предпринять наше посольство.

- Что касается практических шагов - конечно, мы будем обеспечивать консульскую защиту и помощь. Конечно, мы будем содействовать работе адвокатов. Но, конечно, мы хотим, чтобы диалог правоохранительных органов, в том числе Следственных комитетов наших стран, вновь показал свою актуальность, значимость и свой потенциал.

Мы должны доверять друг другу и поступать только по закону. А если совершаются ошибки или какие-то перехлесты, то - учиться уметь их признавать. В данной ситуации мы просим об этом белорусскую сторону.

- То есть, признать ошибки и перехлесты. Я правильно понимаю?

- Ну, я говорю не юридическим слогом.

Мы также запросим министерство иностранных дел о дополнительной информации, которая явилась основанием такой «необычной» тенденциозной, политизированной, несправедливой трактовки причин нахождения россиян на земле Республики Беларусь.

Мы доказали, что эти люди собирались транзитом вылететь в Турцию и далее в третьи страны. И, самое главное, мы не очень понимаем, как можно сегодня трактовать подозрение в таком ключе. И это уже является формальным основанием заключения под стражу?

Это, безусловно, будут разбирать юристы, профессиональные защитники.

Но ещё важно понимать, что - помимо этой работы - важна работа в поле партнёрских дружеских отношений. Мы все люди, мы друзья и мы принадлежим к одному братскому народу, к славянскому братству. Забывать об этом недопустимо.

Потому что это нарушает наши многосотлетние отношения. Но, самое главное - в практическом плане делает нас слабее и более уязвимыми. Мы этого допустить не можем...

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