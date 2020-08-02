С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение

В августе 2020 года Россия может открыть авиасообщение ещё с десятками стран. В субботу, 1 августа, первые самолеты полетели в Стамбул и Лондон. С 10 августа начнутся полеты на турецкие курорты - Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа - в Женеву. Формально разрешено воздушное сообщение с островом Занзибар в Танзании, но в реальности прямых рейсов из России пока нет.

Переговоры о возобновлении перелетов ведутся еще с 30 странами - такое многообещающее заявление сделал министр транспорта Евгений Дитрих сразу после открытия первых трех направлений. А в Оперативном штабе ещё раз подтвердили 1 августа, что "продолжают рассматривать расширение списка направлений для возобновления международного авиасообщения".

- Список стран, с которыми мы ведем соответствующие переговоры, достаточно широк и включает отнюдь не только страны ЕС. Ведь в чем смысл двусторонних договоренностей? Чтобы условия устраивали одну и другую сторону, - объяснил в эфире Радио "Комсомольская правда" и.о. заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.

Мало того - появились слухи, что уже 11 августа Россия разрешит полеты глобально, во все страны мира. Официального подтверждения им пока нет.

Критериев для старта полетов в ту или иную страну два, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой: эпидемическая обстановка и взаимные договоренности. То есть и по ту сторону границы должны разрешить рейсы из РФ и въезд для наших граждан.

И, кстати, многие очень любимые нашими путешественниками страны давно уже готовы это сделать. Может, туда вскоре и полетят самолёты?

СТРАНЫ, ГОТОВЫЕ ПРИНЯТЬ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ УЖЕ СЕЙЧАС

ОАЭ, Хорватия, Египет, Мальдивы, Куба, Доминикана и Мексика уже давно открыли границы для иностранных туристов (в том числе российских). И небо для международного авиасообщения.

В ОАЭ, Хорватии и Доминикане пассажиры должны предъявить отрицательный тест на коронавирус. В Мексике и Египте справки об анализах не нужны. Карантина для прилетающих нет ни в одном государстве из списка.

С открытием рейсов в Турцию добраться в часть из гостеприимных стран стало вполне реально - самолетами "Турецких авиалиний" со стыковкой в Стамбуле. В первую очередь речь идет об Эмиратах и Мальдивах.

Прямые рейсы на Кубу запланированы на 17 сентября. "Аэрофлот" начнет летать из Москвы в Гавану, обнадежил путешественников советник по вопросам туризма посольства Кубы в Москве Хуан Карлос Эскалона Пельисер, его цитирует ТАСС. Тест на COVID-19 обещают делать всем в аэропорту бесплатно.

Бразилия на днях открыла воздушные границы для всех иностранных туристов. Не нужны ни тесты, ни карантин. Только медстраховка.

Австрия с 1 августа сняла запрет на рейсы из России. Правда, пустят в страну лишь обладателей рабочей визы или вида на жительство. Туристам пока не рады.

...И ГДЕ ТОЧНО ПОКА НЕ ЖДУТ

Евросоюз официально продлил до середины августа запрет на въезд для граждан РФ. Речь идет о внешних границах Евросоюза. При этом у каждой страны есть ограничения и для своих внутренних границ. Иногда более строгие.

Эстония пошла дальше соседей-европейцев - там россиян не ждут как минимум до 31 августа.

Финляндия останется закрытой до 25 августа. Не факт, что и потом откроется - это лишь дата, когда ограничения могут быть пересмотрены.

Норвегия (не состоит в ЕС, но входит в Шенгенское соглашение) еще на заре пандемии объявила, что вопрос о въезде российских путешественников рассмотрит после 20 августа.